Vetrartískan er komin: Hlýr yfirfatnaður, gæðastígvél og notaleg kósýkvöld

Þegar dagarnir styttast og ferskt vetrarloft kemur, verður löngunin í hlýju, þægindi og notaleika áberandi í daglegu lífi okkar. Veturinn á Íslandi er tími til að njóta fegurðar árstíðarinnar, bæði úti og inni. Þetta er fullkomið tækifæri til að fjárfesta í gæða- og endingargóðum flíkum fyrir fataskápinn þinn sem halda þér hlýjum og stílhreinum í gegnum kalda vetrarmánuðina, þar sem þú getur búist við sól, snjó, hagléli og frosti, jafnvel á sama degi. Þetta er líka tími til að breyta heimilinu í notalegan griðastað og aðlaga húðumhirðu þína til að vernda húðina gegn hörðum veðrum. Hátíðartímabilið er rétt handan við hornið, sem gerir þetta að kjörnum tíma til að undirbúa sig.
Með því að smella á myndirnar hér fyrir neðan má fara beint á vöruna á vef Boozt.
Viðskiptavinir okkar leitast eftir því að uppfæra fataskápinn sinn með hagkvæmum flíkum fyrir kuldatímabilið. Áherslan er á hágæða efni, hlýju og tímalausan stíl sem þolir kuldann.
Yfirfatnaður
Fullkomin fjárfesting fyrir veturinn er hágæða kápa sem er bæði hagnýt og smart. Þetta tímabil er áherslan lögð á endingargóðar parka sem eru hannaðar fyrir mikinn kulda, klassískar ullarkápur sem bjóða upp á tímalausan glæsileika og teddy kápur eða sauðskinnskápur fyrir töff og notalegt útlit. Hlutlausir litir eins og svartur, kamelblár og grár eru algengir, en djúpir gimsteinstónar eins og skógargrænn eða vínrauður eru einnig vinsælir til að bæta við lit í vetrarlandslagið.
Sjá má úrval af yfirfatnaði hér.
Vetrarskófatnaður
Góður skófatnaður er nauðsynlegur til að ganga klakklaust um ísilagðar götur. Í vetur sameina tískustraumarnir hagnýtni og tísku. Skoðaðu endingargóð, einangruð stígvél með sterkum, hálkuvörðum sólum sem eru nauðsynlegir fyrir ískaldar götur landsins. Klassísk leðurstígvél með hlýju fóðri (eins og úr sauðfé eða ull) eru fullkomin til daglegrar notkunar og hægt er að klæða þau upp eða niður. Fyrir afslappaðra og töff útlit eru stígvél með þykkum sólum vinsæll kostur, sem bjóða upp á bæði hæð og stöðugleika.
Sjá má úrval af skófatnaði hér.
Húðumhirða
Kuldi, vindur og þurrt loft innandyra geta tekið sinn toll af húðinni. Vetrarrútína fyrir húðumhirðu felst í miklum raka og vernd. Skiptu út léttum húðáburði fyrir ríkari og nærandi krem og smyrsl til að skapa vernd fyrir húðina. Notaðu rakagefandi serum með innihaldsefnum eins og hyaluronic sýru og ekki gleyma nauðsynjum eins og sterkum varasalva og endurnærandi handáburði til að berjast gegn þurrki og sprunginni húð.
Sjá má úrval af húðvörum hér.
Gerðu heimilið kósí
Að skapa hlýlegt og aðlaðandi heimili er lykillinn að því að njóta vetrarmánaðanna. Njóttu „kósý“ tilfinningarinnar með því að blanda saman mismunandi efnum. Sjáðu fyrir þér þykk ullarteppi, mjúka flauelspúða og mjúk teppi. Ilmkerti með hlýjum, vetrarlegum tónum eins og kanil, furu eða sandelvið geta strax gert herbergi notalegra. Mjúk, stemningsfull lýsing frá borðlömpum og gólflömpum skapar afslappandi andrúmsloft sem er fullkomið fyrir dimm vetrarkvöld.
Sjá má úrval af textílvörum fyrir heimilið hér.