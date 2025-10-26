fbpx
Sunnudagur 26.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Kynning

Vetrartískan er komin: Hlýr yfirfatnaður, gæðastígvél og notaleg kósýkvöld

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 26. október 2025 16:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar dagarnir styttast og ferskt vetrarloft kemur, verður löngunin í hlýju, þægindi og notaleika áberandi í daglegu lífi okkar. Veturinn á Íslandi er tími til að njóta fegurðar árstíðarinnar, bæði úti og inni. Þetta er fullkomið tækifæri til að fjárfesta í gæða- og endingargóðum flíkum fyrir fataskápinn þinn sem halda þér hlýjum og stílhreinum í gegnum kalda vetrarmánuðina, þar sem þú getur búist við sól, snjó, hagléli og frosti, jafnvel á sama degi. Þetta er líka tími til að breyta heimilinu í notalegan griðastað og aðlaga húðumhirðu þína til að vernda húðina gegn hörðum veðrum. Hátíðartímabilið er rétt handan við hornið, sem gerir þetta að kjörnum tíma til að undirbúa sig.

Með því að smella á myndirnar hér fyrir neðan má fara beint á vöruna á vef Boozt.

Nauðsynjar fyrir veturinn fyrir konur

Viðskiptavinir okkar leitast eftir því að uppfæra fataskápinn sinn með hagkvæmum flíkum fyrir kuldatímabilið. Áherslan er á hágæða efni, hlýju og tímalausan stíl sem þolir kuldann.

Yfirfatnaður

Fullkomin fjárfesting fyrir veturinn er hágæða kápa sem er bæði hagnýt og smart. Þetta tímabil er áherslan lögð á endingargóðar parka sem eru hannaðar fyrir mikinn kulda, klassískar ullarkápur sem bjóða upp á tímalausan glæsileika og teddy kápur eða sauðskinnskápur fyrir töff og notalegt útlit. Hlutlausir litir eins og svartur, kamelblár og grár eru algengir, en djúpir gimsteinstónar eins og skógargrænn eða vínrauður eru einnig vinsælir til að bæta við lit í vetrarlandslagið.

Sjá má úrval af yfirfatnaði hér.

Calvin Klein jeans dúnjakki.
Calvin Klein Jeans dúnkápa
GANT ullarkápa

Vetrarskófatnaður

Góður skófatnaður er nauðsynlegur til að ganga klakklaust um ísilagðar götur. Í vetur sameina tískustraumarnir hagnýtni og tísku. Skoðaðu endingargóð, einangruð stígvél með sterkum, hálkuvörðum sólum sem eru nauðsynlegir fyrir ískaldar götur landsins. Klassísk leðurstígvél með hlýju fóðri (eins og úr sauðfé eða ull) eru fullkomin til daglegrar notkunar og hægt er að klæða þau upp eða niður. Fyrir afslappaðra og töff útlit eru stígvél með þykkum sólum vinsæll kostur, sem bjóða upp á bæði hæð og stöðugleika.

Sjá má úrval af skófatnaði hér.

Pavement stígvél
VAGABOND HEDDA – Ökklastígvél með hæl
UGG fóðraðir skór

Húðumhirða

Kuldi, vindur og þurrt loft innandyra geta tekið sinn toll af húðinni. Vetrarrútína fyrir húðumhirðu felst í miklum raka og vernd. Skiptu út léttum húðáburði fyrir ríkari og nærandi krem ​​og smyrsl til að skapa vernd fyrir húðina. Notaðu rakagefandi serum með innihaldsefnum eins og hyaluronic sýru og ekki gleyma nauðsynjum eins og sterkum varasalva og endurnærandi handáburði til að berjast gegn þurrki og sprunginni húð.

Sjá má úrval af húðvörum hér.

Biodance -Einnota maskaklútur
Lancôme Rénergie H.C.F. Triple Serum 50ml – Augn-serum
Rudolph Care handáburður
Sisley varakrem

Gerðu heimilið kósí

Að skapa hlýlegt og aðlaðandi heimili er lykillinn að því að njóta vetrarmánaðanna. Njóttu „kósý“ tilfinningarinnar með því að blanda saman mismunandi efnum. Sjáðu fyrir þér þykk ullarteppi, mjúka flauelspúða og mjúk teppi. Ilmkerti með hlýjum, vetrarlegum tónum eins og kanil, furu eða sandelvið geta strax gert herbergi notalegra. Mjúk, stemningsfull lýsing frá borðlömpum og gólflömpum skapar afslappandi andrúmsloft sem er fullkomið fyrir dimm vetrarkvöld.

Sjá má úrval af textílvörum fyrir heimilið hér.

Lovely Linen-Lín- og bómullar servíettur
Boss Home – baðhandklæði
Lovely Linen-púðaver
Meraki aðventukerti

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Kynning
Í gær
Vetrartískan er komin: Hlýr yfirfatnaður, gæðastígvél og notaleg kósýkvöld
Kynning
Fyrir 4 dögum
BRASA opnar í hjarta Kópavogs – Jólaveisla sælkerans hefst í nóvember
Kynning
Fyrir 3 vikum
Deilum jólagleðinni með BAUHAUS
Kynning
24.09.2025
Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld
Kynning
02.09.2025
Hemp4Future 2025 – Alþjóðleg ráðstefna um hamp og framtíð grænna lausna í Reykjavík
Kynning
16.05.2025
Frábær fjölskyldustemning á Kjúklingafestivali í Mosfellsbæ
Kynning
06.05.2025
Sumarsýning Heklu – Nýr og glæsilegur Škoda Enyaq, sértilboð og dagskrá fyrir alla fjölskylduna
Kynning
02.05.2025
Boozt kynnir einstaka húsgagnalínu

Mest lesið

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Amorim taldi aldrei að Ratcliffe væri að fara að reka sig
Slot viðurkennir að hann finni ekki svarið – Lið vita nú um veikleika þeirra
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Kynning
31.01.2025
Beiersdorf lyftir baráttunni gegn ótímabærri öldrun húðarinnar – Sjáanleg áhrif á 5 mínútum og langtíma meðferð gegn hrukkum
Kynning
29.01.2025

Fyrirtækjaþjónusta IKEA – fagleg ráðgjöf þér að kostnaðarlausu

Fyrirtækjaþjónusta IKEA – fagleg ráðgjöf þér að kostnaðarlausu
Kynning
23.01.2025
Vetrarhátíð Heklu fer fram um helgina
Kynning
09.01.2025
Notalegur lúxus hjá Regus á Laugavegi og Síðumúla
Kynning
28.12.2024

Gefa bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 krónur

Gefa bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 krónur
Kynning
29.11.2024

Boozt.com: Jólagjöf með týpuna í huga

Boozt.com: Jólagjöf með týpuna í huga
Kynning
08.11.2024
Frumsýna Audi Q6 á morgun – Kaflaskil í hönnun rafbílsins vinsæla
Kynning
06.11.2024

TIME útnefnir ökumannsskilningskerfi Volvo EX90 eina af bestu uppfinningum ársins 2024

TIME útnefnir ökumannsskilningskerfi Volvo EX90 eina af bestu uppfinningum ársins 2024
Kynning
23.10.2024
Deilum jólagleðinni með BAUHAUS
Kynning
09.10.2024
Besti vinur Íslendinga snýr aftur – Nýr Mitsubishi Outlander PHEV
KynningMatur
28.07.2024

Ný ásýnd Orku rakar inn verðlaunum

Ný ásýnd Orku rakar inn verðlaunum
Kynning
28.06.2024

Komdu með til Verona, Ítalíu í sumar!

Komdu með til Verona, Ítalíu í sumar!
Kynning
18.06.2024
Mikilvægt að byrja snemma að spá í lífeyri – Því yngri, því meira færðu fyrir 1.000 kallinn
Kynning
18.06.2024
Madonna di Campiglio – Brekkur við allra hæfi og líflegur og skemmtilegur bær
Kynning
12.06.2024

Stjarnan og Hekla skína í Garðabæ

Stjarnan og Hekla skína í Garðabæ
Kynning
08.06.2024
Skyttan Rúnar líka hittinn á shuffleborðinu
Kynning
06.06.2024
Frumsýna nýjan Škoda Kodiaq á laugardaginn
Kynning
06.06.2024
Frumsýning – Nýr Škoda Kodiaq
Kynning
14.05.2024

Vodafone gerir tímamótasamning um internettengingar í bíla

Vodafone gerir tímamótasamning um internettengingar í bíla
Kynning
09.05.2024

UAK 10 ára – Ráðstefna á laugardaginn

UAK 10 ára – Ráðstefna á laugardaginn
Kynning
11.04.2024
Hreinni framtíð hjá Kletti
Kynning
08.04.2024

Ný gæðavottuð útivistarlína Icewear – Black Sheep Collection

Ný gæðavottuð útivistarlína Icewear – Black Sheep Collection
Kynning
30.03.2024
„Nýverið fórum við af stað með þessa frábæru siglingu um eyjar Króatíu“
Kynning
29.03.2024
„Sauna hækkar hjartsláttinn, eykur vellíðan, þú sefur betur. Saunað hreinsar allt út“
Kynning
27.03.2024

Dreymir þig um lúxussiglingu um fallegustu eyjur Króatíu? – Gerðu drauminn að veruleika 

Dreymir þig um lúxussiglingu um fallegustu eyjur Króatíu? – Gerðu drauminn að veruleika 
Kynning
27.03.2024

„Algjört saunaæði runnið yfir landsmenn“

„Algjört saunaæði runnið yfir landsmenn“
Kynning
19.03.2024
Þú færð allt fyrir ferminguna á Boozt.com
Kynning
18.03.2024
Binni Glee spjallar við snjallmennið Travis