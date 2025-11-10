fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Kjörbúðirnar lækka verð – 200 vörur á Prís verði

Ritstjórn DV
Mánudaginn 10. nóvember 2025 18:30

Kristinn Kristjánsson verslunarstjóri Kjörbúðarinnar á Siglufirði.

Kjörbúðirnar lækka verð – 200 vörur á Prís verði 
  • Kjörbúðin lækkar verð 
  • 200 vörur á Prís-verði fram að áramótum
  • Til í öllum 18 Kjörbúðunum sem flestar eru staðsettar í minni bæjarfélögum

    Kjörbúðirnar taka nú upp Prís verð og lækka verð á 200 algengum nauðsynjavörum fram að áramótum. Þessar vörur verða fáanlegar í öllum 18 Kjörbúðunum um land allt, sem flestar eru staðsettar í minni bæjarfélögum.

    Vörurnar á Prís verði í Kjörbúðunum verða á sama verði og í lágvöruverðsversluninni Prís á Smáratorgi í Kópavogi sem hefur verið ódýrasta matvöruverslunin á landinu samkvæmt mælingum ASÍ frá því hún opnaði.

    Markmiðið með aðgerðinni er að tryggja að fleiri hafi aðgang að nauðsynjavörum á Prís verði um allt land.Einnig að hvetja fólk til að versla í sínu bæjarfélagi og styðja við öfluga verslun í heimabyggð. Kjörbúðirnar og Prís eru bæði í eigu Dranga hf.

    „Með því að lækka verðið á helstu nauðsynjavörum lækkar heildar matarkarfan talsvert hjá fjölskyldum og öðrum viðskiptavinum. Hér á Siglufirði er Kjörbúðin eina matvöruverslunin í bænum, svo það skiptir miklu máli fyrir íbúana hér að fá Prís-verð hingað í fjörðinn“, segir Kristinn Kristjánsson, verslunarstjóri Kjörbúðarinnar á Siglufirði.

    Viðskiptavinir Kjörbúðanna um allt land geta nú fundið vörur á Prís verði sérmerktar í hillum Kjörbúðanna.

    Kjörbúðirnar eru staðsettar á eftirfarandi stöðum á landinu: Akureyri, Bolungarvík, Blönduósi, Keflavík, Dalvík, Djúpavogi, Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Garði, Grundarfirði, Hellu, Neskaupstað, Ólafsfirði, Sandgerði, Seyðisfirði, Siglufirði, Skagaströnd og Þórshöfn.

