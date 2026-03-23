Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun

Maðurinn, Helgi Bjartur Þorvarðarson, hefur setið í gæsluvarðhaldi síðustu vikur en hann sætir ákæru fyrir húsbrot og fyrir að nauðga dreng á heimili hans í Hafnarfirði aðfaranótt sunnudagsins 14. september síðastliðinn.
Aðalmeðferðin er lokuð og hafa fjölmiðlar ekki aðgang að réttarsalnum meðan á réttarhöldunum stendur. Líkt og venja er má gera ráð fyrir að dómur í málinu falli innan fjögurra vikna frá því að aðalmeðferð klárast.
Helgi Bjartur lýsti yfir sakleysi sínu í málinu með yfirlýsingu sem hann sendi frá sér þann 14. janúar. Hann sagði að umrætt kvöld hefði hann fallið á bindindi en hann væri ekki sekur um það sem hann er ákærður fyrir.
Helgi var úrskurðaður í gæsluvarðhald þann 15. janúar síðastliðinn en núgildandi gæsluvarðhaldsúrskurður rennur út þann 3. apríl næstkomandi.