fbpx
Mánudagur 16.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Guðmundur Ingi snýr aftur í dag: „Ég er sannarlega til í tuskið“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 16. mars 2026 08:00

Guðmundur Ingi Kristinsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra, er væntanlegur aftur til starfa á Alþingi í dag eftir að hafa gengist undir opna hjartaaðgerð í desember.

Guðmundur Ingi, sem gegndi stöðu mennta- og barnamálaráðherra, sagði af sér ráðherraembætti í byrjun janúar af heilsufarsástæðum. En hann heldur áfram sem þingmaður og er hvergi banginn eins og kemur fram í Morgunblaðinu í dag.

„Ég er í fínum málum eftir þetta allt saman, og sannarlega til í tuskið,“ segir hann í samtali við blaðið en hann hefur verið í endurhæfingu síðustu vikur sem hefur gengið vel. Til að byrja með verður hann þó ekki í fullu starfshlutfalli, eða fram að páskum að minnsta kosti.

Þegar Guðmundur sagði af sér í byrjun janúar kvaðst hann ætla að einbeita sér a því að ná bata og sagðist hann hlakka til að snúa aftur til starfa sem þingmaður. Guðmundur hefur verið þingmaður Flokks fólksins frá árinu 2017 og var hann formaður þingflokksins á árunum 2018 til 2025.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Guðmundur Ingi snýr aftur í dag: „Ég er sannarlega til í tuskið“
Fréttir
Fyrir 32 mínútum
Kaþólska kirkjan óttast að satanistar nýti sér gervigreindina – Fjölmenn námskeið í særingum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Trump varar við „mjög slæmri framtíð“ fyrir NATO ef hann fær ekki það sem hann vill
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
„Þá hefur þú annars vegar hann, og hins vegar mig sem litla stúlku sem hafði ekki nokkurn möguleika á því að verjast“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Yfirmenn miðasölufyrirtækis gerðu grín að kaupendum sínum – „Þetta fólk er svo heimskt“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Slys og Hellisheiðinni lokað – Uppfært: Heiðin opin á ný
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“

Mest lesið

Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður
Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“

Nýlegt

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
„Þá hefur þú annars vegar hann, og hins vegar mig sem litla stúlku sem hafði ekki nokkurn möguleika á því að verjast“
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Landsliðsmenn Íslands í miklum erfiðleikum – „Menn horfðu bláir framan í hvorn annan“
Fréttir
Í gær
Uppfært: Bíllinn er fundinn. Sendibíl Samhjálpar stolið í nótt – Allar ábendingar vel þegnar
Fréttir
Í gær

Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“

Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Fréttir
Í gær
Fögnuðu nafninu Kalon
Fréttir
Í gær
Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk

Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út

Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025

Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur

Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag

Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“

Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg

Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“

Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“