Guðmundur Ingi snýr aftur í dag: „Ég er sannarlega til í tuskið“

Guðmundur Ingi, sem gegndi stöðu mennta- og barnamálaráðherra, sagði af sér ráðherraembætti í byrjun janúar af heilsufarsástæðum. En hann heldur áfram sem þingmaður og er hvergi banginn eins og kemur fram í Morgunblaðinu í dag.
„Ég er í fínum málum eftir þetta allt saman, og sannarlega til í tuskið,“ segir hann í samtali við blaðið en hann hefur verið í endurhæfingu síðustu vikur sem hefur gengið vel. Til að byrja með verður hann þó ekki í fullu starfshlutfalli, eða fram að páskum að minnsta kosti.
Þegar Guðmundur sagði af sér í byrjun janúar kvaðst hann ætla að einbeita sér a því að ná bata og sagðist hann hlakka til að snúa aftur til starfa sem þingmaður. Guðmundur hefur verið þingmaður Flokks fólksins frá árinu 2017 og var hann formaður þingflokksins á árunum 2018 til 2025.