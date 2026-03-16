Ákærður fyrir líkamsárás fyrir utan Röntgen

Manni á þrítugsaldri hefur verið birt fyrirkall og ákæra í Lögbirtingablaðinu og er hann ákærður fyrir líkamsárás fyrir utan skemmtistaðinn Röntgen, Hverfisgötu 12 í Reykjavík, þann 5. ágúst árið 2024.
Er honum gefið að sök að hafa slegið mann um fertugt í andlitið með flötum lófa, með þeim afleiðingum að brotaþoli hlaut glóðarauga á báðum augum og nefbrot.
Hinn ákærði er hvattur til að mæta fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur þann 16. apríl næstkomandi en þá verður málið þingfest. Segir í fyrirkallinu að mæti hann ekki fyrir dóm verði það lagt að jöfnu við að hann viðurkenni brotið og verði þá lagður dómur á málið að honum fjarstöddum.