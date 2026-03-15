Yfirmenn miðasölufyrirtækis gerðu grín að kaupendum sínum – „Þetta fólk er svo heimskt“

Forstjórar miðasölufyrirtækisins Live Nation gerðu stólpagrín að viðskiptavinum sínum fyrir að kaupa rándýra tónleikamiða. Live Nation og Ticketmaster hafa verið lögsótt fyrir verðsamráð og einokun.
Bandaríska blaðið The New York Times greinir frá þessu.
„Þetta fólk er svo heimst. Mér líður næstum því illa að notfæra mér það,“ var haft eftir Jeff Weinhold, miðasölustjóra hjá Live Nation í Virginíufylki í samskiptum sem eru nú opinber gögn í málarekstri gegn fyrirtækinu og Ticketmaster. Þetta eru tvö stærstu miðasölufyrirtækin vestra.
Ummælin voru viðhöfð eftir að fyrirtækið klíndi 199 dollara verðmiða á VIP klúbbs aðgang á Kid Rock tónleikum og 250 dollurum á VIP bílastæði. En það er um 25 til 30 þúsund krónur.
Þetta nýja bílastæðagjald sem fyrirtækið er byrjað að rukka á ýmsum tónleikum hefur skilað því tugum eða hundruð milljónum króna á hverju ári.
„Rúum þau inn að skinni. Þannig gerum við það,“ var haft eftir Ben Baker, miðasölustjóra hjá Live Nation í Flórída fylki.
Eins og flestir vita hefur hagfræðin að baki tónlist breyst mikið á undanförnum áratugum. Í stað þess að „túra til að gefa út plötur“ þurfa tónlistarmenn nú að „gefa út plötur til að geta túrað.“ Það er að hagnaðurinn kemur ekki lengur að mestu leyti af plötusölu heldur af tónleikamiðum og varningi, sem oft er seldur á tónleikum.
Hefur því verð á tónleikamiðum rokið upp á undanförnum árum. En vísbendingar eru um að stór hluti verðmiðans fari ekki í vasa tónlistarfólksins sjálfs heldur til miðasölufyrirtækjanna, sem er í raun ekkert nema milliliður.
Réttarhöldin eru nú hafin í máli gegn Live Nation og Ticketmaster sem kært var í Washington borg árið 2024. Það er vegna verðsamráðs og einokunartilburða. Verði fyrirtækin fundin sek gætu þurft að greiða um 280 milljónir dollara hvort, það er rúmlega 35 milljarða króna, í bætur.
Ummælin sem áður voru tíunduð eru hluti af gögnum málsins, en þau voru sótt úr samskiptum yfirmanna Live Nation á samskiptaforritinu Slack. Hafa þau farið fyrir brjóstið á mörgum og þykja sýna bæði græðgi og virðingarleysi fyrir viðskiptavinunum.
Live Nation hafa hins vegar hafnað ábyrgð á ummælunum og sagt að þeir einstaklingar sem hafi látið þau falla verði sjálfir að bera ábyrgð.
„Þessi ummæli voru látin falla í einkasamtali og yfirstjórn fyrirtækisins heyrði af þessu á sama tíma og almenningur,“ segir í yfirlýsingu Live Nation. „Við munum skoða málið samstundis.“
Töldu lögmenn Live Nation að ummælin hefðu enga þýðingu í málinu og vísa ætti þeim burt úr gögnum málsins. Þau væru ekki lýsandi fyrir opinbera stefnu fyrirtækisins.
Saksóknarar í málinu telja hins vegar að ummælin skipti miklu máli. Þau sýni svart á hvítu hvernig yfirmenn hjá Live Nation móta verðin hjá sér.