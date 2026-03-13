Föstudagur 13.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu

Jakob Snævar Ólafsson
Föstudaginn 13. mars 2026 20:00

Frá Þjóðhátíð í Eyjum fyrir nokkrum árum. Myndin tengist fréttinni ekki beint.

Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur lokið meðferð á tveimur kvörtunum vegna starfshátta lögreglunnar á Suðurlandi en kvartanirnar eru svo til samhljóða. Kvartanirnar eru frá konum sem voru báðar gestir á Þjóðhátíð á Vestmannaeyjum á síðasta ári. Við komuna til Landeyjahafnar frá Vestmannaeyjum óskuðu þær báðar eftir að blása í áfengismæli hjá lögreglu sem sýndi að þær voru ekki undir áhrifum áfengis. Óku þær því báðar af stað en voru stöðvaðar skömmu síðar og blésu þá í aðra áfengismæla sem gáfu þær niðurstöðu að þær voru ölvaðar og voru konurnar í kjölfarið báðar handteknar. Telur nefndin starfsaðferðir lögreglu í þessum tilfellum ekki vera ámælisverðar en þetta misræmi í niðurstöðum áfengismælinganna sé hins vegar afar óheppilegt.

Áttu atvikin sér stað að morgni Frídags verslunarmanna á síðasta ári en konurnar kvörtuðu báðar til nefndarinnar tveimur dögum síðar.

Konurnar voru báðar nýkomnar frá Vestmannaeyjum til Landeyjahafnar. Þær gengust sjálfviljugar undir áfengismælingu sem var í boði af hálfu lögreglunnar á Suðurlandi fyrir ökumenn sem ætluðu að aka frá höfninni.

Sögðust konurnar báðar hafa fengið þau svör að ekkert hefði mælst og þær mættu keyra heim á leið. Tveimur kílómetrum frá höfninni hafi hins vegar verið vegatálmi þar sem þær hafi verið stöðvaðar og annar lögreglumaður beðið þær um að blása í áfengismæli. Sá mælir hafi gefið það til kynna að vínandamagnið í líkömum þeirra hafi verið yfir leyfilegum mörkum og þær í kjölfarið verið handteknar fyrir ölvun við akstur.

Þekktust ekki

Kvörtuðu konurnar báðar einnig yfir því að hafa verið fluttar í lögreglubíl til blóðsýnatöku með einstaklingi sem þær hafi ekkert þekkt.

Miðað við svör lögreglunnar á Suðurlandi virðast konurnar hafa verið fluttar saman til blóðsýnatöku en í báðum málum er vísað til sömu upptöku úr lögreglubifreið. Önnur konan kvartaði sömuleiðis yfir því að hún hafi verið látin bíða í tæpa klukkustund áður en hún hafi verið látin undirrita upplýsingablað handtekinna manna.

Viðmið

Svör lögreglunnar á Suðurlandi við báðum kvörtunum eru nánast samhljóða. Vísar lögreglan til upptöku sem hún sendi nefndinni en upptakan var úr upptökukerfi lögreglubifreiðar og átti sér stað á milli klukkan 09:47 og 09:58. Segir í báðum ákvörðunum nefndarinnar að á upptökunni megi sjá þegar viðkomandi kvartandi og hinn ótengdi einstaklingur séu flutt á staðinn þar sem blóðsýnatakan hafi verið framkvæmd. Segir í annari ákvörðuninni að kvartandi hafi verið framsætinu og hinn einstaklingurinn í aftursæti lögreglubifreiðarinnar en í hinni að kvartandi hafi verið í aftursætinu en hinn einstaklingurinn í framsæti.

Tekið er fram í ákvörðuninni í máli þeirrar konu sem kvartaði yfir að hafa verið látin bíða í klukkutíma áður en hún hafi verið látin undirrita upplýsingablað handtekinna manna að á upptökunni megi heyra þegar lögreglan hafi tilkynnt henni að hún þyrfti að undirrita blaðið.

Í svörum lögreglunnar á Suðurlandi við báðum kvörtunum kom fram að einungis væri hægt að styðjast við þær mælingar, sem framkvæmdar hafi verið í Landeyjahöfn, í samræmi við óskir kvennanna tveggja, sem viðmið um ástand, ekki sem gildandi niðurstöðu. Lögreglumönnum beri að upplýsa þá sem óski eftir að fá að blása í áfengismæli um að þessar mælingar séu einungis til vísbendingar um vínandamagn og þar af leiðandi til viðmiðunar. Verði þær ákvarðanir beggja kvenna að stjórna vélknúnum ökutækjum, eftir að hafa fengið viðmið um ástand eftir blástursmælingar, að teljast á þeirra ábyrgð.

Óheppilegt

Nefnd um eftirlit með lögreglu segir að lögreglan á Suðurlandi hafi einnig komið þeim upplýsingum áleiðis til nefndarinnar að embættið notist við tvenns konar áfengismæla sem báðir séu jafn áreiðanlegir. Ekki séu fyrir hendi upplýsingar um hvor gerðin af mæli hafi verið notuð við fyrri áfengismælingar kvennanna sem lögðu kvartanirnar fram.

Nefndin segir í sínum niðurstöðum, sem eru nánast samhljóða, í báðum málum að ekkert í málsgögnum varpi ljósi á ástæðu mismunandi niðurstöður mælinga hjá konunum í fyrri og seinni skiptin. Hins vegar sé óumdeilt að þær hafi mælst undir áhrifum áfengis við akstur og séu viðbrögð lögreglu í kjölfarið því eðlileg og í samræmi við lög og reglur. Með hliðsjón af því hvernig málsatvikum sé lýst í kvörtununum og gögnum málanna tveggja, telji nefndin að ekki séu uppi vísbendingar um að lögreglumenn hafi viðhaft ámælisverðar starfsaðferðir við umrædd afskipti af konunum.

Hins vegar telur nefndin í báðum tilfellum að misræmið í áfengismælingum sé afar óheppilegt enda afleiðingarnar íþyngjandi fyrir konurnar, auk þess að vera til þess fallnar að ógna umferðaröryggi. Nefndin tekur fram í báðum málum að fyrir liggi að ekki hafi verið um eitt afmarkað tilvik að ræða heldur fleiri ökumenn sem lent hafi í svipuðum aðstæðum. Nefndin nefnir hins vegar ekki hvort um hafi verið að ræða eingöngu þesssar tvær konur eða fleiri en þær.

Niðurstaða nefndarinnar í báðum málum er að beina þeim tilmælum til lögreglunnar á Suðurlandi að ítreka við lögreglumenn þá skyldu að upplýsa einstaklinga um að mælingar við þessar aðstæður séu einungis til vísbendingar um vínandamagn og að akstur sé engu að síður á ábyrgð viðkomandi.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins

Mest lesið

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“

Nýlegt

Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur
Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar
Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?

Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“

Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Fréttir
Í gær

„Færð bara yfir þig dembuna“

„Færð bara yfir þig dembuna“
Fréttir
Í gær

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn
Fréttir
Í gær
Áhrifamáttur Menntunarsjóðs Mæðrastyrksnefndar
Fréttir
Í gær
Mikið fjör á Takkleikum í Smáralind
Fréttir
Í gær

Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum

Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum
Fréttir
Í gær
Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu
Fréttir
Í gær
Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með 15 ára stúlku um borð í skip
Fréttir
Í gær
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fréttir
Í gær

Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar

Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Fréttir
Í gær

Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar

Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Fréttir
Í gær
Hagfræðingur segir álagningu íslensku olíufélaganna í hæstu hæðum – Ætti að vera 20 krónum lægra
Fréttir
Í gær

Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum

Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum
Fréttir
Í gær
Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt
Fréttir
Í gær
Nanna Margrét úr Miðflokknum segist hafa rekist á borgarstjóra New York – Fór hún mannavillt?
Fréttir
Í gær

Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss

Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss
Fréttir
Í gær

Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir

Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur: Eitthvað alvarlega rangt við stöðuna þegar þetta gerist
Fréttir
Í gær
Síminn og Sýn undirrita skilmálaskjal um kaup á vef- og útvarpsmiðlum Sýnar – Heildarvirðið metið á rúma 5 milljarða