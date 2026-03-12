Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar

Sjö konur úr Sósíalistaflokknum stíga fram og gagnrýna Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins, harkalega. Meðal annars fyrir að hafa stutt við einstakling sem hafi verið kærður til lögreglu fyrir fjárdrátt og einræðistilburði í flokknum.
Konurnar sjö, Bergljót Gunnlaugsdóttir, Birna Gunnlaugsdóttir, Geirdís H. Kristjánsdóttir, Hallfríður Þórarinsdóttir, Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir, Rósa Guðný Arnardóttir og Sigrún E. Unnsteinsdóttir, skrifa aðsenda grein í Vísi í morgun þar sem Sanna Magdalena Mörtudóttir er harðlega gagnrýnd.
„Mikill ágreiningur hafði verið innan Sósíalistaflokks Íslands sem braust fram að loknum alþingiskosningum haustið 2024. Ágreiningurinn var fyrst og fremst vegna þeirra stjórnarhátta sem voru við lýði innan flokksins. Helstu ástæður ágreiningsins voru skortur á lýðræðislegum og gagnsæjum vinnubrögðum og ráðstöfun fjármuna flokksins,“ segja konurnar.
Eins og flestir vita klofnaði flokkurinn í herðar niður þegar ný forysta flokksins, undir forystu Karls Héðins Kristjánssonar og Sæþórs Benjamíns Randalssonar, náði þar völdum af hópnum í kringum Gunnar Smára Egilsson og Sönnu Magdalenu.
Konurnar segja að Sanna hafi nú ýft upp þessar deilur í viðtali í þættinum Lyklavöld og hafi vísað í „freka karla.“
„Á hún þar við unga menn í flokknum sem við þekkjum af prúðmennsku einni og kurteisi,“ segir þær. „Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hún gagnrýnir flokksmeðlimi opinberlega að ósekju, þótt hún vilji hafa annan fótinn innan flokksins í stað þess að segja sig úr honum Þetta er í annað sinn sem hún segir í viðtali að mesta rólyndisfólk séu afar vafasamir einstaklingar. Við sitjum ekki lengur hljóðar hjá og teljum mikilvægt að setja fram okkar sjónarmið.“
Segja þær að Sanna hafi tekið þátt í umdeildum breytingum á stjórn húsfélagsins Vorstjörnunnar og átta mánuðum seinna hafi hún ekki enn fengið skráningu hjá fyrirtækjaskrá. Félagið fari með stóran hluta fjármuna flokksins. Sanna hafi tekið þátt í að læsa flokkinn út úr húsnæði sínu.
„Flokkurinn hefur kært einstakling til lögreglu vegna meintra fjárhagsbrota, eftir að hann millifærði fé flokksins yfir á Vorstjörnuna í leyfisleysi í júní síðastliðnum. Sanna Magdalena hefur hins vegar lýst yfir stuðningi við viðkomandi,“ segja konurnar.
Alls kærði framkvæmdastjórn flokksins þrjá einstaklinga til lögreglu fyrir meint efnahagsbrot. Það er Söru Stef Hildardóttur, Védísi Guðjónsdóttur og Guðmund Auðunsson.
Þá saka konurnar sjö Sönnu Magdalenu um einræðistilburði. Það er að aðdraganda síðustu alþingiskosninga hafi hún sjálf skipað í fimm efstu sæti í öllum kjördæmum þrátt fyrir ákvörðun félagsfundar um annað fyrirkomulag.
„Framganga Sönnu hefur vakið spurningar meðal flokksmanna,“ segja þær að lokum. „Frá síðasta aðalfundi hefur hún ekki miðlað upplýsingum um borgarstjórnarstarf sitt á félagsfundum, en óskað eftir aðgangi að tölvupóstum og félagaskrá flokksins. Þá hefur hún jafnframt boðið fram með Vinstri grænum, en vill áfram vera skráð í flokkinn. Ekkert hefur bent til vilja um sættir af hennar hálfu, eins og nýleg ummæli hennar bera vitni um.“