Miðvikudagur 11.mars 2026

DV

Fréttir

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 11. mars 2026 09:37

Svala Björgvinsdóttir

Svala Björgvinsdóttir söngkona birti yfirlýsingu á Instagram í gær, þar hún lýsir yfir stuðningi við þolendur ofbeldis. Þakkar hún einnig öllum þeim sem hafa sent henni og Hafdísi Björgu Kristjánsdóttur einkaþjálfara skilaboð og stuðning.

Báðar stigu þær fram í gær og greindu frá ofbeldi í sambandi vð Kristján Einar Sigurbjörnsson sjómann, sem þekktur er undir gælunafni hans, Kleini.  Svala og Kristján Einar byrjuðu saman í ágúst árið 2020, upp úr sambandinu slitnaði þegar hann var handtekinn á Spáni í mars árið 2022. Í mars ári síðar byrjuðu hann og Hafdís Björg saman, sambandinu lauk sumarið 2024.

Kristján, sem þekktur er undir gælunafninu Kleini, var handtekinn ásamt tveimur öðrum mönnum og eru þeir grunaðir um hópnauðgun gagnvart konu á þrítugsaldri, á laugardagsnótt, á hóteli á Akureyri. DV greindi fyrst frá málinu á sunnudag. Mennirnir voru látnir lausir á mánudagskvöld og var ekki krafist gæsluvarðhalds yfir þeim.

Í yfirlýsingu sinni segir Svala að hún standi með öllum þolendum ofbeldis, ekki út af því að hún sé sjálf þolandi heimilisofbeldis, heldur hafi hún alltaf staðið með þolendum alla sína ævi.

Hafdís Björg og Svala. Skjáskot/Instagram

Segir að þolendur þurfi ekki að sannfæra neinn

Svala gagnrýnir þá stöðu sem þolendur ofbeldis standa oft frammi fyrir í samfélaginu.

„Mér finnst galið að þolendur þurfi að sannfæra, útskýra og afsaka þegar þau verða fyrir ofbeldi, hvort sem það er kona, maður, unglingur, barn eða aldrað fólk sem er þolandi! Þolendur eru þolendur punktur!“

Segir hún það sem vera ofbeldismenn sem eiga að axla ábyrgð á gjörðum sínum og leita sér hjálpar hjá fagaðilum.

Svala segist ekki vilj athygli né samúð vegna sinnar reynslu.

„Ég vil standa með öllum þolendum ofbeldis af því að standa saman gerir okkur sterkari og betri sem mannkyn. Ef fólk veit ekki hvernig ofbeldissambönd eru eða hefur ekki lent í ofbeldi sjálft þá mæli ég með að fræða sig um það í staðinn fyrir að vera að tjá sig um viðkvæm málefni sem það hefur ekki vit á! Hættum að vera meðvirk og í afneitun og illa upplýst.

Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“

Segist Svala hafa lagt áherslu á að byggja sig upp eftir að hafa gengið í gegnum það sem hún segir mestu geðveiki og ofbeldi lífs síns. Segist hún vilja vera til staðar fyrir aðra þolendur og hafa lofað sjálfri sér að fordæma ofbeldi af öllu tagi.

Segist hún stolt af Hafdísi Björgu að hafa stigið fram og sagt sína sögu því erfitt sé að tala um lífsreynslu sem þessa.

„Hún er hetja og hún er fyrirmynd. Hún er móðir, systir, dóttir og vinkona. Hún á að fá okkar stuðning og skilning.“

Þakkar hún fyrir öll skilaboðin sem þær hafa fengið senda.

„Það er svo fallegt þegar fólk sameinast og stendur saman gegn ofbeldi og fordæmir það og trúir þolendum og stendur með þolendum.“

Segir Svala alla geta gert betur, við séum alltaf að læra á lífið. Og þann lærdóm eigum við að nota sem „styrk og hugrekki þegar við stöndum í svartnættinu og við erum til staðar fyrir hvort annað af því saman erum við sterk og saman erum við betri sem manneskjur.“

Hún hvetur fólk til að vera fyrirmyndir fyrir börnin og láta kærleik og væntumþykju leiða okkur áfram í lífinu.

