Miðvikudagur 11.mars 2026

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 11. mars 2026 14:38

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision, fer fram í Vín í Austurríki 12., 14. og 16. maí.

Líkt og fyrri ár eru veðbankar komnir í gang og vefurinn Eurovisionworld spáir finnska laginu sigri með vinningslíkur upp á 26%. Frakkland er í öðru sæti með 12% og Danmörk í því þriðja með 9%.

Grikkland, Ástralía, Tékkland, Ísrael, Svíþjóð, Kýpur og Úkraína skipa næstu sæti.

Finnska lagið heitir Liekinheitin og er flutt af dúett, fiðluleikaranum Lindu Lampenius og söngvaranum Pete Parkkonen. Lagið er sagt blanda af klassískri tónlist, rokki og danstónlist.

Finnland hefur aðeins einu sinni unnið Eurovision, árið 2006 þegar Lordi vann með lagið Hard Rock Hallelujah.

