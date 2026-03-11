fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Eiríkur segir að íslensk tunga muni styrkjast við inngöngu í Evrópusambandið – Nefnir dæmi

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 11. mars 2026 17:30

Eiríkur Rögnvaldsson nefnir dæmi frá Írlandi.

Eiríkur Rögnvaldsson, uppgjafaprófessor í íslenskri málfræði, segir að íslensk tunga myndi eflast við inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Dæmin sýni það.

„Eitt af því sem skiptir máli við mat á því hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið er staða íslenskunnar,“ segir Eiríkur í færslu á samfélagsmiðlum í dag.

Ljóst sé að staða íslenskunnar myndi styrkjast með inngöngu. Sambandið styðji vel við þjóðtungur.

„Evrópusambandið hefur frá upphafi lagt áherslu á að virða þjóðtungur sambandsríkjanna og hlúa að þeim, og hefur varið miklu fé í margs konar þróunar- og uppbyggingarverkefni á sviði þýðinga og máltækni,“ segir Eiríkur. „Ísland hefur tekið þátt í – og íslenskan notið góðs af – ýmsum þessara verkefna í krafti aðildar okkar að Evrópska efnahagssvæðinu.“

Bendir hann á að þegar nýtt ríki er tekið inn í Evrópusambandið bætist opinbert tungumál þess í hóp opinberra tungumála Evrópusambandsins.

„Það myndi gagnast íslenskunni á ýmsan hátt, m.a. með auknum þýðingum og túlkun milli íslensku og annarra tungumála,“ segir hann og nefnir dæmi þessu til stuðnings. „Það stuðlaði t.d. að verulegri eflingu írskunnar þegar hún varð eitt af opinberum tungumálum Evrópusambandsins.“

