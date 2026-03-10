Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns

Söngkonan Svala Björgvinsdóttir hefur lýst yfir stuðningi við Hafdísi Björgu Kristjánsdóttur einkaþjálfara sem sagðist nýlega hafa orðið fyrir ofbeldi af hálfu fyrrverandi kærasta síns, Kristjáni Einari Sigubjörnssyni, eða Kleina eins og hann er kallaður. Svala segist hafa orðið fyrir ofbeldi af hálfu sama manns.
„Stend með þér elsku gull og öllum þolendum ofbeldis. Ég er sjálf þolandi ofbeldis af sama manni! Saman erum við survivors og hetjur og sterkar,“ segir Svala í færslu á Instagram.
Deilir hún færslu Hafdísar Bjargar þar sem stóð: „Eina ástæðan fyrir því að ég stíg fram núna er sú að ég hef ekki samvisku til að þegja lengur og horfa upp á þann viðbjóð sem hann skapar.“
Eins og greint hefur verið frá í fjölmiðlum er Kristján Einar einn af þremur mönnum sem handteknir voru á Akureyri og eru grunaðir um aðild að hópnauðgun.