Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir

Ekki verður krafist gæsluvarðhalds yfir þremur mönnum sem grunaðir eru um hópnauðgun gagnvart konu á þrítugsaldri, á laugardagsnótt, á hóteli á Akureyri.
DV greindi fyrst frá málinu á sunnudag.
Samkvæmt heimildum DV hafa mennirnir verið látnir lausir en rannsókn málsins heldur áfram. Brotaþoli er sögð bera mikla áverka eftir árásina og að hún hafi þolað margra klukkustunda ofbeldi af hendi grunuðu. Einnig eru þeir taldir hafa tekið upp myndband af ofbeldinu sem fór í einhverja dreifingu á samfélagsmiðlum.
Mbl.is og Vísir hafa greint frá því að einn hinna grunuðu sé áhrifavaldurinn Kleini, Kristján Einar Sigurbjörnsson, og vitna í Facebook-færslu fyrrverandi unnustu hans.
Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur ekki veitt frekari upplýsingar um málið en þær að nauðgunarmál sé til rannsóknar hjá embættinu.
Samkvæmt nýjum heimildum DV voru mennirnir látnir lausir í gærkvöld.