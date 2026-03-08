fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 8. mars 2026 18:33

Lögreglustöðin á Akureyri. Mynd: Pjetur Sigurðsson

Þrír menn eru grunaðir um að hafa nauðgað konu á Akureyri í nótt. Meint brot voru framin á hóteli í miðbæ Akureyrar.

Samkvæmt heimildum DV er einn í haldi lögreglu vegna málsins og er þar um að ræða mann Húsvíking á þrítugsaldri. Hinir tveir eru sagðir hafa flúið er lögregla kom á vettvang, en brotaþoli náði að hringja í lögreglu.

Áverkar voru á konunni eftir árásina en hún fékk aðhlynningu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.

DV náði samband við Aðalsteinn Júlíusson lögregluvarðastjóri á Akureyri. Hann staðfesti að málið væri í rannsókn lögreglu en gat ekki tjáð sig frekar um það.

 

