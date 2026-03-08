Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt

Þrír menn eru grunaðir um að hafa nauðgað konu á Akureyri í nótt. Meint brot voru framin á hóteli í miðbæ Akureyrar.
Samkvæmt heimildum DV er einn í haldi lögreglu vegna málsins og er þar um að ræða mann Húsvíking á þrítugsaldri. Hinir tveir eru sagðir hafa flúið er lögregla kom á vettvang, en brotaþoli náði að hringja í lögreglu.
Áverkar voru á konunni eftir árásina en hún fékk aðhlynningu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.
DV náði samband við Aðalsteinn Júlíusson lögregluvarðastjóri á Akureyri. Hann staðfesti að málið væri í rannsókn lögreglu en gat ekki tjáð sig frekar um það.