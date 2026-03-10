fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Dagur segir Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum vegna frétta um tengsl við MAGA hreyfinguna

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 10. mars 2026 17:53

Dagur segir að Miðflokkurinn þurfi að svara fyrir fréttirnar um tengsl við MAGA hreyfinguna.

Dagur B. Eggertsson sagði að Miðflokkurinn þyrfti að gera hreint fyrir sínum dyrum varðandi tengsl við hina svokölluðu MAGA hreyfingu Donald Trump. En MAGA er viðurnefni á hægri öfgaarm bandaríska Repúblíkanaflokksins.

„Þingmaðurinn fékk hér einstakt tækifæri til að gera hreint fyrir sínum dyrum og bera til baka fréttir í erlendum fjölmiðlum um tengsl við MAGA hreyfinguna, um ráðgjafa sem hefðu komið hingað til lands og fundi sem hefði verið haldnir í öðrum löndum á liðnum vetri, og notaði það ekki. Hugsanlega vegna þess að tíminn var naumur, af því að málið er umfangsmeira en hefur komið fram, hugsanlega af því að hann hefur viljað nota annan vettvang. Ég ítreka áskorun til Miðflokksins að gera hreint fyrir sínum dyrum að þessu leyti,“ sagði Dagur í pontu í dag og beindi spjótum sínum að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni.

Var Dagur að vísa í umfjöllun Heimildarinnar um tengsl Miðflokksins og MAGA hreyfingarinnar í nýjasta tölublaðinu. Meðal annars á fundi sem haldinn var í Gautaborg í fyrra.

Sigmundur Davíð brást illa við þessu, kallaði eftir því að forseti Alþingis hefði stjórn á þingfundi og að fólk fengi ekki að „dreifa óhróðri og lygum“ um aðra þingmenn í pontu.

 

