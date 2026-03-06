fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 6. mars 2026 20:00

Hjalta misbýður hvernig honum var bolað úr íþróttahúsinu í Varmá og vill réttlæti.

Hjalti „Úrsus“ Árnason, líkamsræktarfrömuður og fyrrverandi aflraunamaður, hefur krafið Mosfellsbæ um skaðabætur. Hann telur ranglega staðið að riftun leigusamnings fyrirtækis hans Eldingar í Íþróttamiðstöðinni að Varmá árið 2023. Mosfellsbær hafnar sök í málinu.

„Það kemur aldrei uppsagnarbréf,“ segir Hjalti sem hefur farið fram á skaðabætur frá Mosfellsbæ vegna málsins. Hjalti rak Eldingu, líkamsrækt og styrktarþjálfun, í Varmá frá árinu 2007 til 2023. Hluti af samningnum var að veita almenningi, íþróttafólki og afreksíþróttafólki í Mosfellsbæ þjónustu og stuðning. En samningnum var hins vegar slitið til að koma fyrir aðstöðu Aftureldingar.

Báru bæjarstjórnarfulltrúar fyrir sig meinta „samskiptaörðugleika“ á milli Eldingar og Aftureldingar sem Hjalti segir aldrei hafa verið til staðar. Samskiptin hafi verið lítil og ljúf allan þennan tíma.

„Þó það hefði verið slæm samskipti við Aftureldingu þá hefði það engu breytt því að þeir eru ekki aðili að samningnum,“ segir Hjalti.

Fór ekki rétt leið

Byggir krafa hans á tvennu. Annars að uppsögnin hafi ekki farið rétta leið í stjórnkerfi Mosfellsbæjar og hins vegar að uppsögnin sem slík hafi ekki borist með réttum hætti til hans og réttum uppsagnarfresti.

„Mosfellsbær fékk mig í þessa fjárfestingu, tug milljóna fjárfestingu. Í samningnum stóð að ef það myndi rísa ágreiningur út af samningnum þá skuli hann vera borinn undir íþrótta og tómstundanefnd. Á sextán árum var aldrei kvartað undan neinu, núll erindi til íþrótta og tómstundanefndar,“ segir Hjalti.

Regína Ásvaldsdóttir fráfarandi bæjarstjóri og Hjalti takast í hendur í íþróttahúsinu í Varmá. Mynd/Mosfellsbær

Samningurinn var uppsegjanlegur skriflega með 12 mánaða fyrirvara fyrir lokun leigutímans. En Hjalti segir að skrifleg uppsögn hafi aldrei borist. Þá hafi síðustu framlengingar bæjarstjórnar á samningnum verið stuttar, nokkrir mánuðir.

Reiði og samskiptaörðugleikar

Tekist var um málið í bæjarstjórn þann 12. október árið 2022. Það er skömmu eftir meirihlutaskipti í bænum, þegar Framsóknarflokkur, Samfylking og Viðreisn tóku við stjórninni af Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum.

Báðir þessir meirihlutar höfðu framlengt leigusamninginn en báðir virtust staðráðnir í að rifta þyrfti samningnum við Eldingu og finna aðra leið fyrir iðkendur Aftureldingar. Núverandi meirihluti kenndi þeim fyrrverandi um að hafa ekki tekið málið upp í íþrótta og tómstundanefnd.

Fullyrti Jana Katrín Knútsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, að Elding hafi brotið samninginn hvað varðar samstarf við Aftureldingu.

„Þar að auki hafa verið samskiptaörðugleikar á milli hagaðila sem ekki hefur verið unnt að leysa úr,“ sagði Jana Katrín.

Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi sagði málið vera leiðindamál og að reiði væri innan Aftureldingar. Skjáskot/Youtube

Á svipuðum nótum talaði Ásgeir Sveinsson, einnig fulltrúi Sjálfstæðisflokks. Það er að það væri reiði hjá Aftureldingu og samstarfsörðugleikar við Eldingu um hvernig ætti að nýta þessa aðstöðu.

„Þetta er leiðindamál og best væri að við þyrftum ekki að vera að ræða það,“ sagði Ásgeir.

Sárnar ummælin og vill fundinn úr loftinu

Ummæli bæjarfulltrúa á fundinum hafa farið fyrir brjóstið á Hjalta og auk skaðabóta hefur hann krafist þess að upptaka fundarins verði fjarlægð af netinu. Segir hann að þarna fái rangfærslur og upplýsingaóreiða um hann og hans fyrirtæki að liggja í loftinu.

Krafa Hjalta fyrir hönd Eldingar var rædd á fundi bæjarráðs Mosfellsbæjar í gær, 5. mars. Var erindinu synjað og bæjarlögmanni falið að ganga frá afgreiðslu málsins.

Seldi tækin á slikk

Hjalti ætlar hins vegar ekki að láta þar staðar numið. Er hann að meta næstu skref í samráði við lögmenn sína. Hann segir að tjón sitt hafi verið mikið.

„Ég þurfti að selja tækin á slikk. World Class og Reebok flytja öll sín tæki inn sjálf. Þannig að allt í einu stóð ég uppi með tækin og þurfti að selja þau á útsölu,“ segir hann. „Lögmennirnir mínir fara bara í málið.“

 

