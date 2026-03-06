Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”

Hann greindi frá því þann 25. febrúar síðastliðinn að hann hefði greinst með blóðtappa í fæti, lungum og hjarta.
„Ég vil þakka starfsfólkinu á Landspítalanum fyrir að sjá vel um mig þegar mig rak á fjörur þess, svolítið beyglaður og úr lagi genginn,“ segir hann og kveðst einnig þakklátur fyrir allar þær góðu kveðjur sem hann hefur fengið.
„Þetta hefur verið líkast því að vera vakandi í eigin útför, um mig voru sögð svo mörg falleg orð að mér finnst hálfgert frat að hafa ekki dáið, það voru farnar að spretta út um eyrun á mér hvítar orkídeur og liljur, hefði helst vilja moka yfir mig mold eins og Jacques Brel syngur í kvæðinu,“ segir hann og heldur áfram:
„En ég lifði þetta af og fram undan er leið að skárri heilsu og nýjum kafla lífsins, sem mig grunar að verði gjöfull,“ segir hann meðal annars í færslunni sem má lesa í heild sinni hér að neðan.