Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“

Reykjavíkurborg óskar nú eftir þátttöku íbúa og leitar svara við venjun og hindrunum þeirra þegar kemur að samgöngum og flokkun úrgangs. Um er að ræða spurningakönnun í samstarfi við Háskóla Íslands og er könnunin hluti af rannsókn um samgöngur og flokkun úrgangs.
„Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina. Markmið könnunarinnar er að skilja hvernig þú upplifir borgarumhverfið, hvaða samgöngumáta þú notar og hvað mætti bæta í borginni. Með þátttöku getur þú haft áhrif á framtíðaraðgerðir borgarinnar í tengslum við samgöngu- og úrgangsmál í Reykjavík! Þetta er þitt tækifæri til að koma með ábendingar til borgarinnar varðandi þessi málefni.“
Könnunin er ætluð öllum íbúum höfuðborgarsvæðisins 18 ára og eldri, hún er á íslensku, ensku og pólsku og þeir sem taka þátt geta unnið 25.000 kr. gjafakort. Tvenn slík verða dregin út 15. apríl.
„Niðurstöður könnunarinnar verða notaðar í rannsóknir við Háskóla Íslands og til að bæta þætti er varða samgöngur og endurvinnslu á höfuðborgarsvæðinu. Gögnin verða unnin af Háskóla Íslands í samræmi við siðareglur og viðmið fræðilegra rannsókna.“