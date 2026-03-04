fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

Sex Íslendingar sem tengjast fjölskylduböndum ákærðir fyrir hrottalega frelsissviptingu sem þykir vart eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. mars 2026 18:27

Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona, hafa verið ákærðir fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti árið 2024. Frá þessu greinir RÚV og tekur fram að elsti sakborningurinn sé á sjötugsaldri en sá yngsti um tvítugt.

Sakborningarnir munu tengjast fjölskylduböndum, en þeir eru sagðir hafa ruðst inn á heimili þolanda og veist að honum með ofbeldi. Þolandi er karlmaður með maltneskt ríkisfang en er af palestínskum ættum. Manninum var haldið nauðugum á heimili sínu, honum var hótað og ógnað með bæði hníf og haglabyssu, auk þess sem hann var beittur grófu ofbeldi. Var honum meðal annars hótað að siglt yrði með hann til Grænlands og honum hent útbyrðis ef hann gæfi ekki upp upplýsingar um bankareikninga og rafræn skilríki.

Gerendur munu svo hafa blekkt starfsmann Símans og fengið hann til að setja upp skilríki í síma mannsins. Keyptu þau flugmiða til Parísar og þaðan til Möltu í nafni mannsins og millifærðu 17,6 milljónir af reikningi hans. Síðan óku þau honum upp á flugstöð og neyddu hann til að fara í flugið, því annars yrði dóttur hans unnið mein. Maðurinn lenti svo á Möltu og kom þar í ljós að hann var með blæðingu í framheila, nef- og puttabrotinn, búinn að tapa fimmtán tönnum og með fjögur brotin rifbein.

Í frétt RÚV um málið árið 2024 kom fram að að mati lögreglustjóra eigi brotin sem hér um ræðir sér vart hliðstæðu í íslenskum rétti. Eins kom þar fram að gerendur hefðu gripið til ákveðinna ráðstafana til að þolandi gæti farið úr landi án þess að vekja of mikla athygli, en ekki hefur komið fram hverjar þær ráðstafanir voru. Mun það vera konan í hópnum sé talin hafa gegnt lykilhlutverki við að skipuleggja brotið, undirbúa það og framkvæma.

