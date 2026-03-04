Hafnarfjarðarbær hunsi niðurstöður dómstóla og beiti launafólk hörku

Verkalýðsfélagið Hlíf gagnrýnir Hafnarfjarðarbæ harðlega og segir sveitarfélagið ætla að hunsa niðurstöður dómstóla um vangoldnar persónuuppbætur til starfsmanna í tímavinnu. Hlíf hyggur á frekari málarekstur vegna slíkra mála gegn bænum og formaður félagsins segir þetta merki um aukna hörku Hafnarfjarðarbæjar gagnvart launafólki sem starfar hjá sveitarfélaginu.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Hlíf.
Í tilkynningunni segir að í nóvember árið 2024 hafi Verkalýðsfélagið Hlíf stefnt Hafnarfjarðarbæ, vegna vangoldinna persónuuppbóta starfsmanns sem hafði verið ráðinn í tímavinnu og starfað samkvæmt ráðningarsamningi frá 20. september 2019, þar til í júlí 2024.
Hafnarfjarðarbær hafi áfrýjað dómnum til Landsréttar, en þar sem Landsréttur hafi ákveðið að taka málið ekki fyrir sé litið svo á að um endanlegan dóm sé að ræða. Á grundvelli dómsins eigi þeir starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar sem starfi í tímavinnu og eftir kjarasamningi Starfsgreinasambandsins og Sambands íslenskra samvinnufélaga, en hafi ekki fengið greiddar persónuuppbætur rétt á því að fá þær greiddar fyrir tímabilið 1. desember 2020 til marsloka 2024.
Segir enn fremur að þrátt fyrir þetta, hafi Hafnarfjarðarbær ákveðið að fara ekki að dómnum varðandi annað starfsfólk í sömu stöðu. Félagið hafi fengið þau svör frá bænum að hann telji dóminn rangan og ætli þess vegna ekki að una honum. Segir í um það í tilkynningunni að það væri undarlegt samfélag ef þegnarnir færu einungis að þeim dómum sem þeir telji rétta, en leiddu þá hjá sér sem þeir séu ósammála.
Verkalýðsfélagið Hlíf segist því ekki eiga annarra kosta völ, en að leita uppi það fólk sem eins kunni að vera ástatt um, þ.e. að hafa verið á tímavinnusamningi, en ekki fengið greiddar persónuuppbætur eins og dómurinn kveði á um að skuli vera. Farið verði með mál hvers og eins á sama hátt og málið sem dómur sé fallinn í. Telur félagið engar líkur á því að dómurinn skipti um skoðun þegar önnur sambærileg mál séu tekin fyrir, þannig að líklegt verði að telja að Hafnarfjarðarbær þurfi að greiða talsverða fjármuni vegna þessa, ekki vegna þess sem félagið telji bæinn skulda viðkomandi einstaklingum, heldur einkum vegna málskostnaðar, sem hafi slagað hátt í milljón króna í því máli sem lokið sé.
Í tilkynningunni er haft eftir Eyþóri Árnasyni, formanni Hlífar, að það hljóti að teljast tíðindi að þriðja stærsta sveitarfélag landsins telji sig ekki þurfa að fylgja leiðsögn dómstóla:
„Annars endurspeglar þetta þá auknu hörku í garð almenns launafólks sem við teljum okkur verða vör við hjá Hafnarfjarðarbæ og mannauðsdeildinni. Sífellt fleiri mál, sem okkur þykja liggja í augum uppi, eru ekki leyst fyrr en félagið er komið með lögfræðinga í að sinna þeim,“ segir Eyþór.
Að lokum kallar Verkalýðsfélagið Hlíf eftir því að félagsmenn sem hafa unnið samkvæmt tímavinnusamningum á tímabilinu frá 1. desember 2020 til marsloka 2024 og ekki fengið greiddar persónuuppbætur gefi sig fram við félagið, í síma 510 0800, eða með tölvupósti á netfangið hlif@hlif.is.