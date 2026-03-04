fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hætt við að hætta og fer úr aðalhlutverki hjá Framsókn í aukahlutverk hjá Sjálfstæðisflokknum

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. mars 2026 11:45

Margrét Vala Marteinsdóttir í ræðustól bæjarstjórnar Hafnarfjarðar.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Margréti Völu Marteinsdóttur bæjarfulltrúa á Framsóknarflokksins í Hafnarfirði hefur snúist hugur um að bjóða sig ekki aftur fram í bæjarstjórnarkosningum í vor. Hins vegar hefur hún ákveðið að bjóða sig ekki fram fyrir Framsókn en fer þess í stað úr því að vera í framlínunni þar í 10. sæti hjá Sjálfstæðisflokknum.

Margrét Vala var í 2. sæti á lista Framsóknarflokksins í kosningunum árið 2022 og náði kjöri sem bæjarfulltrúi ásamt oddvitanum og núverandi bæjarstjóra Valdimar Víðissyni. Margrét Vala hefur á kjörtímabilinu verið formaður fjölskylduráðs en á kjörtímabilinu 2018-2022 var hún varabæjarfulltrúi.

Í tilkynningu um vistaskiptin á Facebook segir Margrét Vala að hún hafi áður ákveðið að bjóða sig ekki fram aftur. Í tilkynningu um það í byrjun síðasta mánaðar sagði Margrét Vala að ástæða þess væri ekki ekki skortur á áhuga eða ást á Hafnarfirði heldur einfaldlega sú tilfinning að nú væri rétti tíminn:

„Lífið er fjölbreytt og tímabil breytast. Ég vil gefa mér rými fyrir fjölskylduna, fyrir starfið mitt og fyrir ný verkefni. Ég mun áfram sinna störfum mínum af fullum krafti út kjörtímabilið og leggja mitt af mörkum þar til ný bæjarstjórn tekur við.“

Vistaskipti

Í nýrri tilkynningu greinir Margrét Vala hins vegar frá því að lífið og stjórnmálin séu ekki kyrrstæð. Undanfarnar vikur hafi hún átt samtöl sem hafi fengið hana til að staldra við og endurmeta stöðuna. Hún hafi fengið áskoranir úr mörgum áttum um að halda áfram að leggja sitt að mörkum:

„Eitt samtal stendur upp úr og sýndi mér að reynsla mín og þekking skiptir verulegu máli. Ég fann að hugsjónin sem leiddi mig inn í bæjarmálin er enn sterk.“

Hún nefnir ekki við hvaða aðila hún átti þetta samtal og ekki er því ljóst hvort viðkomandi var á vegum Sjálfstæðisflokksins en Margrét segir að í kjölfarið hafi hún ákveðið að taka 10. sæti á lista flokksins í komandi kosningum:

„Eftir átta ára samstarf þar sem ég hef verið fulltrúi Framsóknar í meirihluta hef ég séð í verki hvernig Sjálfstæðisflokkurinn vinnur með festu í fjármálum, skýrri stefnu og ábyrgð að leiðarljósi. Samstarfið og samstarfsfólk hefur styrkt þá sannfæringu mína að með Sjálfstæðisflokknum er traustur vettvangur til að tryggja góðan rekstur, raunhæfar lausnir og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð. Þessi nálgun endurspeglar mín eigin gildi og þess vegna stíg ég þetta skref full tilhlökkunar.“

Margrét Vala segir ekki beinlínis að hún telji sinn nýja flokk traustari en hennar gamla flokk en virðist þó gefa það í skyn með þesusm orðum. Hún segir það ekki veikleika að skipta um skoðun heldur merki um að vera tilbúin að hlusta, vega og meta og bregðast við aðstæðum þegar maður telji sig geta haft jákvæð áhrif.

Ljóst er þó að hlutverk hennar verður minna í Sjálfstæðisflokknum sem fékk fjóra bæjarfulltrúa kjörna í síðustu kosningum. Margrét Vala verður því varabæjarfulltrúi en gæti orðið formaður í einu af ráðum og nefndum bæjarins verði flokkurinn áfram í meirihluta en þó munu væntanlega þeir sem eru ofar á listanum fremur koma til greina sem formenn,

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 38 mínútum
Hætt við að hætta og fer úr aðalhlutverki hjá Framsókn í aukahlutverk hjá Sjálfstæðisflokknum
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bíræfnir dósaþjófar í Eyjum bættu fyrir brot sín – Hlutu þrátt fyrir það dóm
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hafnarfjarðarbær hunsi niðurstöður dómstóla og beiti launafólk hörku
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Haukur Guðmundsson er látinn
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Bar sig afar illa og sagðist glíma við fátækt og vanheilsu – Þurfti samt að borga
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ísraelsmenn strax farnir að hóta því að drepa nýjan leiðtoga Írans

Mest lesið

Haukur Guðmundsson er látinn
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar

Nýlegt

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Bar sig afar illa og sagðist glíma við fátækt og vanheilsu – Þurfti samt að borga
Guardiola skýtur á Arne Slot
Íslandi brá fyrir í ótrúlegri upprifjun – Var með klámstjörnu og notaði það allra heilagasta til að hrekkja vin sinn
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Sir Elton birti sjaldséða fjölskyldumynd – Synirnir orðnir táningar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Brjáluð út í föður sinn og óskar honum dauða – „Það er til sérstakur staður í helvíti fyrir hann”
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“

Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Rúntaði í leyfisleysi um Ísland með Kínverja og sagði ósatt
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Atvinnurekstrarbann Elvars og Björgvins Narfa staðfest – Undarlegar færslur tengdar veitingastaðnum Ítalíu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Faldi kíló af kókaíni á bílaverkstæði sínu við Eldshöfða

Faldi kíló af kókaíni á bílaverkstæði sínu við Eldshöfða
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Natan aftur grunaður um fjárdrátt – Sagður hafa stolið fé frá Viðreisn

Natan aftur grunaður um fjárdrátt – Sagður hafa stolið fé frá Viðreisn
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Kaþólska kirkjan á Íslandi harðlega gagnrýnd fyrir bælingarmeðferðir – „Meiri áhuga á að bæla niður samkynhneigð heldur en barnagirnd“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Kona varð fyrir hættulegri líkamsárás í Kópavogi

Kona varð fyrir hættulegri líkamsárás í Kópavogi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Mikil verðmæti fólgin í gömlum flíkum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Sauð upp úr fyrir utan Nettó Þönglabakka – Beitti útdraganlegri kylfu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Frönsk kona ákærð fyrir náttúruspjöll við Sólheimajökulsveg

Frönsk kona ákærð fyrir náttúruspjöll við Sólheimajökulsveg
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Foreldrar Sólons stefna Icelandair – Telja ummæli félagsins ærumeiðandi

Foreldrar Sólons stefna Icelandair – Telja ummæli félagsins ærumeiðandi
Fréttir
Í gær
Knútur frá deCODE til Syndis
Fréttir
Í gær
Kona föst í víti frelsissviptinga, nauðgana og misþyrminga
Fréttir
Í gær

Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni

Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni
Fréttir
Í gær
Hökkuðu sig inn í umferðarmyndavélar og kortlögðu ferðir Khameini mánuðum saman
Fréttir
Í gær
Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“
Fréttir
Í gær
Magnea kallar eftir aðgerðum: Foreldrar sitja eftir með sárt ennið í ósanngjörnu kapphlaupi
Fréttir
Í gær

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Fréttir
Í gær

Von á hríðarveðri á suðvesturhorninu í dag

Von á hríðarveðri á suðvesturhorninu í dag
Fréttir
Í gær
10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fréttir
Í gær

Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“

Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Fréttir
Í gær
Gunnar segir sameiningu sveitarfélaga geta lagað vanda Bítlakynslóðarinnar – „Margfalt öflugri eining“
Fréttir
Í gær
Hótaði öðrum lífláti og stjórnaði hjólabát undir áhrifum – „Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á þér fyrir framan börnin þín“
Fréttir
Í gær

Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn fallnir

Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn fallnir
Fréttir
Í gær

Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm

Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm
Fréttir
Í gær
Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið
Fréttir
Í gær
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“