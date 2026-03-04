Hætt við að hætta og fer úr aðalhlutverki hjá Framsókn í aukahlutverk hjá Sjálfstæðisflokknum

Margréti Völu Marteinsdóttur bæjarfulltrúa á Framsóknarflokksins í Hafnarfirði hefur snúist hugur um að bjóða sig ekki aftur fram í bæjarstjórnarkosningum í vor. Hins vegar hefur hún ákveðið að bjóða sig ekki fram fyrir Framsókn en fer þess í stað úr því að vera í framlínunni þar í 10. sæti hjá Sjálfstæðisflokknum.
Margrét Vala var í 2. sæti á lista Framsóknarflokksins í kosningunum árið 2022 og náði kjöri sem bæjarfulltrúi ásamt oddvitanum og núverandi bæjarstjóra Valdimar Víðissyni. Margrét Vala hefur á kjörtímabilinu verið formaður fjölskylduráðs en á kjörtímabilinu 2018-2022 var hún varabæjarfulltrúi.
Í tilkynningu um vistaskiptin á Facebook segir Margrét Vala að hún hafi áður ákveðið að bjóða sig ekki fram aftur. Í tilkynningu um það í byrjun síðasta mánaðar sagði Margrét Vala að ástæða þess væri ekki ekki skortur á áhuga eða ást á Hafnarfirði heldur einfaldlega sú tilfinning að nú væri rétti tíminn:
„Lífið er fjölbreytt og tímabil breytast. Ég vil gefa mér rými fyrir fjölskylduna, fyrir starfið mitt og fyrir ný verkefni. Ég mun áfram sinna störfum mínum af fullum krafti út kjörtímabilið og leggja mitt af mörkum þar til ný bæjarstjórn tekur við.“
Í nýrri tilkynningu greinir Margrét Vala hins vegar frá því að lífið og stjórnmálin séu ekki kyrrstæð. Undanfarnar vikur hafi hún átt samtöl sem hafi fengið hana til að staldra við og endurmeta stöðuna. Hún hafi fengið áskoranir úr mörgum áttum um að halda áfram að leggja sitt að mörkum:
„Eitt samtal stendur upp úr og sýndi mér að reynsla mín og þekking skiptir verulegu máli. Ég fann að hugsjónin sem leiddi mig inn í bæjarmálin er enn sterk.“
Hún nefnir ekki við hvaða aðila hún átti þetta samtal og ekki er því ljóst hvort viðkomandi var á vegum Sjálfstæðisflokksins en Margrét segir að í kjölfarið hafi hún ákveðið að taka 10. sæti á lista flokksins í komandi kosningum:
„Eftir átta ára samstarf þar sem ég hef verið fulltrúi Framsóknar í meirihluta hef ég séð í verki hvernig Sjálfstæðisflokkurinn vinnur með festu í fjármálum, skýrri stefnu og ábyrgð að leiðarljósi. Samstarfið og samstarfsfólk hefur styrkt þá sannfæringu mína að með Sjálfstæðisflokknum er traustur vettvangur til að tryggja góðan rekstur, raunhæfar lausnir og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð. Þessi nálgun endurspeglar mín eigin gildi og þess vegna stíg ég þetta skref full tilhlökkunar.“
Margrét Vala segir ekki beinlínis að hún telji sinn nýja flokk traustari en hennar gamla flokk en virðist þó gefa það í skyn með þesusm orðum. Hún segir það ekki veikleika að skipta um skoðun heldur merki um að vera tilbúin að hlusta, vega og meta og bregðast við aðstæðum þegar maður telji sig geta haft jákvæð áhrif.
Ljóst er þó að hlutverk hennar verður minna í Sjálfstæðisflokknum sem fékk fjóra bæjarfulltrúa kjörna í síðustu kosningum. Margrét Vala verður því varabæjarfulltrúi en gæti orðið formaður í einu af ráðum og nefndum bæjarins verði flokkurinn áfram í meirihluta en þó munu væntanlega þeir sem eru ofar á listanum fremur koma til greina sem formenn,