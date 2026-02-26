fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 19:20

Listinn var kynntur í kvöld. Mynd/aðsend

Samfylkingin í Reykjavík kynnti lista sinn nú fyrir skemmstu. Fimm af sjö efstu frambjóðendum eru nýjir.

„Listinn endurspeglar nýtt upphaf og vilja félaga í Samfylkingu til að sjá breytingar í borginni,“ segir Björk Vilhelmsdóttir, formaður uppstillingarnefndar.

„Samfylkingin hefur gengið í gegnum mikla hugmyndafræðilega endurnýjun á síðustu árum og leitt breytingar í landstjórninni. Ég tel tímabært að yfirfæra hana yfir á rekstur borgarinnar,“ segir Pétur Marteinsson, oddviti.

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík:

  1. Pétur Hafliði Marteinsson, rekstrarstjóri og fv. knattspyrnumaður
  2. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri
  3. Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum talskona Stígamóta
  4. Skúli Helgason, borgarfulltrúi
  5. Stein Olav Romslo, kennari
  6. Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, rekstrarstjóri
  7. Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ
  8. Birkir Ingibjartsson, arkitekt
  9. Isabel Alejandra Díaz, stjórnsýslufræðingur og fyrrum forseti Stúdentaráðs HÍ
  10. Sara Björg Sigurðardóttir, varaborgarfulltrúi
  11. Katarzyna Kubis, þroskaþjálfi og verkefnastjóri hjá Þroskahjálp
  12. Arnar Ingi Ingason, tónlistarmaður
  13. Steinunn Ósk Óskarsdóttir, forstöðukona Batahúss
  14. Hildur Oddsdóttir, öryrki og formaður Hjálparkokka
  15. Harpa Sif Eyjólfsdóttir, doktor í faraldsfræði
  16. Anna Margrét Ólafsdóttir, leikskólastjóri
  17. Hlynur Páll Pálsson, mannauðsstjóri
  18. Tinna Davíðsdóttir, lyfjafræðingur og jógakennari
  19. Jón Heiðar Þorkelsson, tæknimaður
  20. Fanney Dóra Veigarsdóttir, leikskólakennari
  21. Stefán Árni Geirsson, knattspyrnumaður
  22. Magnea Marinósdóttir, stjórnmálafræðingur
  23. Steindór Örn Gunnarsson, húsasmiður og formaður Hallveigar
  24. Valný Óttarsdóttir, iðjuþjálfi
  25. Kristján Benjamín Guðmundsson, rekstrarhagfræðingur og eldri borgari
  26. Vigdís Freyja Gísladóttir, leikskólastarfsmaður
  27. Rúnar Logi Ingólfsson, verkefnastjóri
  28. Jódís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi
  29. Brynjar Bragi Einarsson, menntaskólanemi
  30. Marzibil Sæmundardóttir, kvikmyndagerðarkona
  31. Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötusali
  32. María Gyða Pétursdóttir, læknir
  33. Aland Shirwan Kamal, háskólanemi
  34. Elva Dögg Gunnarsdóttir, leikskólakennari
  35. Sveinn Eggert Jónsson, sölumaður
  36. Brynhildur Björnsdóttir, framhaldsskólakennari
  37. Halla Þorkelsson, verslunarmaður
  38. Þórður Árnason, tónlistarkennari og gítarleikari
  39. Lilja Ólafsdóttir, rauðsokka
  40. Hörður Filippusson, prófessor emeritus
  41. Aðalheiður Frantzdóttir, eldri borgari
  42. Sigfús Ómar Höskuldsson, leiðsögumaður
  43. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi
  44. Steinunn Valdís Óskarsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu jafnréttismála og fyrrum borgarstjóri
  45. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, læknir og fyrrum borgarstjóri
  46. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrum borgarstjóri

 

