Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti

Samfylkingin í Reykjavík kynnti lista sinn nú fyrir skemmstu. Fimm af sjö efstu frambjóðendum eru nýjir.
„Listinn endurspeglar nýtt upphaf og vilja félaga í Samfylkingu til að sjá breytingar í borginni,“ segir Björk Vilhelmsdóttir, formaður uppstillingarnefndar.
„Samfylkingin hefur gengið í gegnum mikla hugmyndafræðilega endurnýjun á síðustu árum og leitt breytingar í landstjórninni. Ég tel tímabært að yfirfæra hana yfir á rekstur borgarinnar,“ segir Pétur Marteinsson, oddviti.
Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík:
- Pétur Hafliði Marteinsson, rekstrarstjóri og fv. knattspyrnumaður
- Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri
- Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum talskona Stígamóta
- Skúli Helgason, borgarfulltrúi
- Stein Olav Romslo, kennari
- Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, rekstrarstjóri
- Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ
- Birkir Ingibjartsson, arkitekt
- Isabel Alejandra Díaz, stjórnsýslufræðingur og fyrrum forseti Stúdentaráðs HÍ
- Sara Björg Sigurðardóttir, varaborgarfulltrúi
- Katarzyna Kubis, þroskaþjálfi og verkefnastjóri hjá Þroskahjálp
- Arnar Ingi Ingason, tónlistarmaður
- Steinunn Ósk Óskarsdóttir, forstöðukona Batahúss
- Hildur Oddsdóttir, öryrki og formaður Hjálparkokka
- Harpa Sif Eyjólfsdóttir, doktor í faraldsfræði
- Anna Margrét Ólafsdóttir, leikskólastjóri
- Hlynur Páll Pálsson, mannauðsstjóri
- Tinna Davíðsdóttir, lyfjafræðingur og jógakennari
- Jón Heiðar Þorkelsson, tæknimaður
- Fanney Dóra Veigarsdóttir, leikskólakennari
- Stefán Árni Geirsson, knattspyrnumaður
- Magnea Marinósdóttir, stjórnmálafræðingur
- Steindór Örn Gunnarsson, húsasmiður og formaður Hallveigar
- Valný Óttarsdóttir, iðjuþjálfi
- Kristján Benjamín Guðmundsson, rekstrarhagfræðingur og eldri borgari
- Vigdís Freyja Gísladóttir, leikskólastarfsmaður
- Rúnar Logi Ingólfsson, verkefnastjóri
- Jódís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi
- Brynjar Bragi Einarsson, menntaskólanemi
- Marzibil Sæmundardóttir, kvikmyndagerðarkona
- Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötusali
- María Gyða Pétursdóttir, læknir
- Aland Shirwan Kamal, háskólanemi
- Elva Dögg Gunnarsdóttir, leikskólakennari
- Sveinn Eggert Jónsson, sölumaður
- Brynhildur Björnsdóttir, framhaldsskólakennari
- Halla Þorkelsson, verslunarmaður
- Þórður Árnason, tónlistarkennari og gítarleikari
- Lilja Ólafsdóttir, rauðsokka
- Hörður Filippusson, prófessor emeritus
- Aðalheiður Frantzdóttir, eldri borgari
- Sigfús Ómar Höskuldsson, leiðsögumaður
- Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi
- Steinunn Valdís Óskarsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu jafnréttismála og fyrrum borgarstjóri
- Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, læknir og fyrrum borgarstjóri
- Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrum borgarstjóri