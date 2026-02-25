fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Lifandi lesandi í glugga Kringlunnar – Lestrarhvatning til þjóðarinnar

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 15:31

Mynd: Unsplash.com

Meðaltími Íslendinga í bóklestur fer minnkandi og sífellt fleiri segjast aldrei lesa bækur. Þessari þróun ætlar Miðstöð íslenskra bókmennta að snúa við með lestrarhvatningu fyrir fullorðið fólk sem fer af stað fimmtudaginn 26. febrúar undir yfirskriftinni Bókaðu stund fyrir bók.

Af því tilefni verður settur upp lifandi gjörningur í glugga Under Armour (við hliðina á Nike) á 1. hæð í Kringlunni kl. 12:00–18:30 sama dag. Þar mun „Lesandinn“, sviðslistamaðurinn Ragnar Ísleifur Bragason, sitja og lesa í þrjár og hálfa klukkustund sem kyrrlátt mótvægi við ys og þys hversdagsins.

Ragnar Ísleifur Bragason

Markmið lestrarhvatningarinnar er að fá fólk til að gefa sér tíma til lesturs og gera bóklestur að raunhæfum hluta af daglegu lífi. Áhersla er lögð á jákvæða hvatningu og einfaldar, aðgengilegar leiðir til að auka lestur. Þá er sérstaklega hvatt til þess að fyrirtæki, félög og stofnanir taki virkan þátt og nýti lestrarhvatninguna til að styðja við bókvænni lífsstíl og andlega velsæld.

„Hvatningin svarar hljóðu ákalli í hröðu samfélagi. Við sjáum að sífellt fleiri eru að fjarlægjast lestur. Með Bókaðu stund fyrir bók viljum við minna á að lestur þarf hvorki að vera tímafrekur né flókinn heldur einföld og nærandi stund sem hefur jákvæð áhrif á vellíðan, einbeitingu og lífsgæði,“ segir Hrefna Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri Miðstöðvar íslenskra bókmennta.

Hrefna Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri Miðstöðvar íslenskra bókmennta

Á vefnum bokastund.is má finna upplýsingar um hvatninguna og fjölbreyttar hugmyndir að því hvernig bæta má bóklestri inn í daglegt líf. Þar er einnig fjallað um hvernig vinnustaðir geta lagt sitt af mörkum, til dæmis með lestraráskorunum, bókagjöfum, bókaklúbbum eða sameiginlegum lestrarstundum.

„Bóklestur er nærandi einvera en um leið samtal við heiminn. Bókaþjóð framleiðir ekki bara bækur, hún neytir þeirra líka,“ segir Hrefna og hvetur alla þá sem lesa til að lesa enn meira – og hina sem lesa lítið eða ekkert til að bóka stund með bók og hefja lesturinn.

Frekari upplýsingar má finna á bokastund.is.

