Segir útspil Miðflokksins smá fyndið – „Random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum“

Fréttir um að Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningar í vor vöktu mikla athygli í gær.
Ari hefur verið Sjálfstæðismaður lengi, en einnig orðaður við Framsókn og Viðreisn og því er Miðflokkurinn fjórði flokkurinn sem hann leggur nafn sitt við. Einnig var Ari með lögheimili í Portúgal og búsettur í Garðabæ þegar hann tilkynnti um framboð sitt, en flutti til Reykjavíkur sama dag.
Hrafn Jónsson, starfsmaður á miðlunarsviði ASÍ, er einn margra sem vakti athygli á málinu í gær og gerði grín að útspili Miðflokksins. Hrafn segir sig oft dreyma um að gera slíkt hið sama og Ari.
„Stundum dagdreymir mig líka um að pakka öllu ofan í tösku, vippa fjölskyldunni í bílinn og hefja nýtt líf í nýju bæjarfélagi. Stinga niður djúpum rótum; ganga í kórinn, kannski vera í rótarýklúbb. Nikka nýja granna á morgungöngunni í algjörlega nýjum takti.“
Segir Hrafn að í hans villtustu draumum sé hann þó ekki orðinn bæjarstjóraefni strax daginn sem hann stígur inn í bæinn.
„En ég er heldur ekki stórhuga viðskiptamaður sem er mættur til að láta verkin tala; sópa göturnar, mála yfir veggjakrotið, mæta sjálfur á malbikunarvélinni til að bæta nýjum akreinum við stofnæðar. Og ekki nóg með að Ari sé alvöru bissnessmaður, heldur er hann líka heimsborgari. Með fætur í tveimur heimum; þeim garðbæska og hinum portúgalska. Væntanlega af djúpum fjölmenningarlegum áhuga frekar en einhverju svokölluðu skattahagræði.“
Í viðtali við Telmu Tómasson í kvöldfréttum Sýnar í gær sagði Ari að hann væri fæddur og uppalinn Reykvíkingur. „Ég er náttúrulega fæddur og uppalinn Reykvíkingur og hef búið hér lunga minnar ævi, um fimmtíu ár. Það er nú að verða þrettán ár eða svo síðan ég fór að vera í nágrannasveitarfélögunum og flutti í Garðabæinn um 2012. Ég hef svo verið í Portúgal síðasta rúma árið alveg eða jafnvel lengur, þannig þetta eru töluverðar breytingar fyrir mig, en mér finnst það bara skemmtilegt.“
Hrafn segist verða að viðurkenna að þetta útspil Miðflokksins er smá fyndið.
„Augljóslega er þetta einhvers konar tilraun til að fara í frum-trumpíska módelið (eða bara gamla Sjálfstæðismódelið) að grafa upp einhvern nokkurn veginn random mann úr viðskiptalífinu því að TIL AÐ REKA BORG ÞARF ALVÖRU REKSTRARMANN. Meira að segja teaserinn sem Miðflokkurinn setti út í gær var eins og einhver bastarðiseruð sena úr The Apprentice.“
„Nema það er enginn á Íslandi búinn að hugsa um Ara Edwald í áratug, og Ari er ekkert búinn að setja sjálfan sig inn í þjóðfélagsumræðuna heldur (nema gegn sínum vilja). Það gleymdist alveg að búa til hæpið, búa til raunveruleikaþáttinn. Ekki einu sinni rætinn Twitter aðgangur að gagnrýna borgaryfirvöld. Bara einhver random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum og er strax mættur í sígilda hlaðvarpashringrúnkshringinn að tala um að breikka götur, drepa borgarlínuna og töfra fram nýtt leikskólastarfsfólk. Ætli hann hafi eina sekúndu pælt í borgarskipulagi að öðru leyti en að vera pirraður í umferðinni á leiðinni úr Garðabænum? Það kemur væntanlega í ljós.“