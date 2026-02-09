Ari Edwald verður oddviti Miðflokksins í borginni – „Ég kann að snúa við erfiðri stöðu og veit hvað þarf til þess“

„Kæru vinir. Uppstillingarnefnd Miðflokksins í Reykjavík hefur farið þess á leit við mig að leiða framboðslista flokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Ég hef tekið þeirri áskorun og tel að reynsla mín af rekstri stórra fyrirtækja og félagasamtaka, auk fyrri reynslu af pólitísku starfi, geti nýst vel í þeim verkefnum sem við blasa í Ráðhúsi Reykjavíkur,“ segir Ari meðal annars.
Hann segir í færslunni að hann hafi lengi verið sjálfstæðismaður en telur að skoðanir og áherslur hafi ekki breyst. „En mér finnst ég finna mestan samhljóm nú með Miðflokknum og treysti honum best til að koma þeim í framkvæmd.“
Ari bendir á að hann hafi átt fjölbreyttan feril.
„En hvort sem starfsheitið hefur verið aðstoðarmaður ráðherra, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, stjórnandi fjölmiðla eða matvælafyrirtækis. Þá hafa stefnumótun og framkvæmd ýmissra verkefna skipað veigamikinn sess, þar sem leiða þarf ólíka aðila saman til að ná árangri. Stjórnmálin hafa líka verið skammt undan þegar fjallað er um vinnumarkaðinn, starfsumhverfi atvinnulífsins og þróun samfélagsins.“
Ari bendir á að hann hafi verið búsettur í höfuðborginni nær alla sína ævi og hafi, eins og aðrir borgarbúar, sterkar skoðanir á borgarmálunum, ekki síst skipulagsmálum og telur að margt mætti þar betur fara.
„Er ég eflaust ekki einn um að undrast hvernig ofurþéttingarstefna og glórulaus áform um borgarlínu hafa verið keyrð áfram, þrátt fyrir að borgarbúar hafi margoft lýst andstöðu sinni við þá stefnu í kosningum. Það þarf eitthvað mikið að breytast í Ráðhúsinu og ég er tilbúinn að leggja mig allan fram um að koma málum þar til betri vegar,“ segir Ari sem nefnir nokkur atriði:
„Leikskólakerfið er að bregðast fjölskyldum í Reykjavík, leikskólastjórar segja stöðuna óviðunandi og formaður Eflingar segir ástandið aldrei hafa verið verra.
Við þurfum líka að gera miklu betur í grunnskólunum og eigum að gera það.
Bílastæði teljast allt í einu vera orðin einhvers konar forréttindi, nokkuð sem þótti sjálfsagður hlutur hér áður og án þess að borgarbúar hafi nokkuð um það að segja.
Furðuhugmyndir um rándýra Borgarlínu eru lentar úti í skurði eins og sést á áformum um eyðileggingu Suðurlandsbrautar í núverandi mynd.
Það er einboðið að taka þurfi til í rekstri borgarinnar og setja grunnþjónustuna í forgang. Borgarbúar vilja að hlustað sé á þeirra þarfir í stað þess að kerfið haldi bara áfram að þenjast út.
Ég kann að snúa við erfiðri stöðu og veit hvað þarf til þess.
Saman getum við tekið til hendinni í borginni okkar og komið henni í fremstu röð. Borgarbúar eiga betra skilið og raunar landsmenn allir, þar sem þetta er höfuðborgin okkar allra.
Miðflokkurinn vill svara kallinu í komandi kosningum. Tækifærið er núna!“