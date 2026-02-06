Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is

Yfirskattanefnd hefur staðfest úrskurð ríkisskattstjóra um að hækka skattstofn ónefnds manns fyrir að telja ekki fram fjármagnstekjur sem námu rétt undir 15 milljónum króna. Maðurinn kærði ákvörðunina á þeim grundvelli að andmælaréttur hans hefði ekki verið virtur en honum hafi aldrei borist nein bréf vegna málsins og hafi komið því af fjöllum þegar vinnuveitandi hans tilkynnti honum um hækkunina. Höfðu bréf ríkisskattstjóra vegna málsins aðeins verið send manninum í pósthólf hans á Ísland.is en hann sagðist aldrei hafa farið inn á það vefsvæði.
Varðar endurálagningin gjaldárið 2024 en ríkisskattstjóri hækkaði skattstofn mannsins um 4,2 milljónir króna auk þess að bæta við 25 prósent álagi. Byggði hækkunin á því að maðurinn hefði ekki talið fram fjármagnstekjur frá erlendum fyrirtæki upp á 14,9 milljónir króna. Vísaði ríkisskattstjóri í ákvörðuninni til tveggja bréfa sem manninum hefðu verið send, í apríl 2025 vegna málsins en engin viðbrögð hafi borist við þeim.
Sagði ríkisskattstjóri að manninum hefði verið sent þriðja bréfið, svokallað boðunarbréf í júní 2025 en engin viðbrögð hafi komið frá manninum.
Krafðist maðurinn þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi þar sem umrædd bréf hefðu aldrei verið send í bréfpósti eða tölvupósti heldur eingöngu inn á Ísland.is. Þá síðu notaði hann ekki og hafi yfirhöfuð aldrei notað. Hann hafi því komið af fjöllum þegar vinnuveitandi hans hafi tilkynnt honum um kröfu Skattsins. Þar sem andmælaréttur hans hafi þar með ekki verið virtur ætti því að fella ákvörðun ríkisskattstjóra úr gildi og byrja málsmeðferðina upp á nýtt.
Í andsvörum ríkisskattstjóra var vísað til ákvæða laga um stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda. Sagði hann einnig að þar sem maðurinn hafi ekki gert neina efnislega athugasemd við ákvörðunina ætti því að staðfesta hana.
Í niðurstöðu yfirskattanefndar segir að ekkert hafi komið fram um annað en að öll bréf til mannsins hafi eingöngu verið send til hans á Ísland.is.
Vitnar nefndin í áðurnefnd lög og segir þar koma fram að opinberum aðilum sé skylt að birta gögn í stafrænu pósthólfi. Um réttaráhrif birtingar segi að þegar gögn séu aðgengileg í slíku pósthólfi teljist þau birt viðtakanda. Þar sem í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum sé kveðið á um að gögn skuli birt á ákveðinn hátt, svo sem með auglýsingu, símskeyti, ábyrgðarbréfi, stefnuvotti eða öðrum sannanlegum hætti, skuli birting í stafrænu pósthólfi metin fullgild.
Í athugasemdum með frumvarpinu um lögin sé tekið fram að gögn stafræns pósthólfs teljist hafa verið gerð aðgengileg í pósthólfi viðtakanda um leið og viðtakandi geti skoðað skilaboð í nettengdu tæki, svo sem tölvu eða snjallsíma, og haft þannig aðgang að gögnunum. Ekki sé nauðsynlegt að viðkomandi hafi skráð sig inn í pósthólfið og kynnt sér gögnin, heldur teljist gögnin birt frá og með því tímamarki sem þau hafi verið gerð aðgengileg í pósthólfinu og viðkomandi hefði þar með getað kynnt sér gögnin. Þeir einstaklingar og lögaðilar sem fái gögn send í sitt pósthólf beri ábyrgð á því að kynna sér þau og geti því ekki byggt á grandleysi um efni þeirra við meðferð mála.
Bréf ríkisskattstjóra til mannsins hafi því verið birt honum með lögmætum hætti og hann hafi borið ábyrgð á því að kynna sér efni þeirra. Kröfu hans um ógildingu endurálagningarinnar var því hafnað.
Þess ber að geta að hægt er að skrá netfang sitt inn á mínum síðum á Ísland.is til að fá tilkynningar um bréf sem manni berast þangað frá hinu opinbera.