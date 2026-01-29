fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 09:54

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, segir að nýjar verðbólgutölur Hagstofunnar í morgun séu mikil vonbrigði og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega.

Verðbólgan hækkaði um 0,38% á milli mánaða og er ársverðbólga nú 5,2%.

Ólafur segir í færslu á Facebook-síðu sinni að þegar frétt Hagstofunnar sé lesin blasi við að ríkisstjórnin – sér í lagi fjármálaráðherrann og stjórnarmeirihlutinn á Alþingi – hafi gert rækilega í nytina sína.

„Nettóáhrifin af breytingum á gjaldtöku af ökutækjum (kílómetragjald, breyting á vörugjöldum og niðurfelling rafbílastyrks) eru 0,61%. Janúarútsölur og lækkun á flugfargjöldum ná ekki að vega þessar hækkanir upp,“ segir hann.

Ólafur rifjar svo upp að bæði í verkalýðshreyfingu og atvinnulífi hafi maður gengið undir manns hönd að vara stjórnvöld við varðandi bæði kílómetragjaldið og breytingarnar á vörugjöldum á ökutækjum.

„Bent var á að málin væru illa unnin, útreikningar fjármálaráðuneytisins ófullnægjandi og verðlagsáhrifin óviss. Nú sitjum við uppi með niðurstöðu þar sem það eru aðgerðir ríkisstjórnarinnar, sem ætlaði að berja niður verðbólgu og vexti, sem eru helzti verðbólguvaldurinn! Þættir sem eru ekki utanaðkomandi heldur sem stjórnvöld hefðu átt að hafa fulla stjórn á. Náist ekki að vinda ofan af þróuninni þegar líður á árið, getur það stefnt kjarasamningunum á almenna vinnumarkaðnum í hættu,“ segir Ólafur sem endar færslu sína á þessum orðum:

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 31 mínútum
„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Fyrir 34 mínútum
Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar

Mest lesið

Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar
Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Nýlegt

Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Fullyrðir að Harry Kane hafi tekið ákvörðun um framtíð sína
Staðfestir áhuga Liverpool á franska varnarmanninum
Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
West Ham með alla anga úti til að reyna að bjarga sér frá falli
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Þjóðin í sigurvímu

Þjóðin í sigurvímu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar

Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn

Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“

Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi

Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi
Fréttir
Í gær

Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki

Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki
Fréttir
Í gær
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Fréttir
Í gær
Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“
Fréttir
Í gær

Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni

Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni
Fréttir
Í gær
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Fréttir
Í gær
Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Fréttir
Í gær
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Fréttir
Í gær

„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“

„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“
Fréttir
Í gær

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna
Fréttir
Í gær
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Fréttir
Í gær

Brotlending gegn Sviss á EM

Brotlending gegn Sviss á EM
Fréttir
Í gær
Gervigreindin er komin í prentarana
Fréttir
Í gær
Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“
Fréttir
Í gær

Heiða Björg þiggur sætið

Heiða Björg þiggur sætið
Fréttir
Í gær

Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks

Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks
Fréttir
Í gær
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Fréttir
Í gær
Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar