Verðbólgan hækkaði um 0,38% á milli mánaða og er ársverðbólga nú 5,2%.
Ólafur segir í færslu á Facebook-síðu sinni að þegar frétt Hagstofunnar sé lesin blasi við að ríkisstjórnin – sér í lagi fjármálaráðherrann og stjórnarmeirihlutinn á Alþingi – hafi gert rækilega í nytina sína.
„Nettóáhrifin af breytingum á gjaldtöku af ökutækjum (kílómetragjald, breyting á vörugjöldum og niðurfelling rafbílastyrks) eru 0,61%. Janúarútsölur og lækkun á flugfargjöldum ná ekki að vega þessar hækkanir upp,“ segir hann.
Ólafur rifjar svo upp að bæði í verkalýðshreyfingu og atvinnulífi hafi maður gengið undir manns hönd að vara stjórnvöld við varðandi bæði kílómetragjaldið og breytingarnar á vörugjöldum á ökutækjum.
„Bent var á að málin væru illa unnin, útreikningar fjármálaráðuneytisins ófullnægjandi og verðlagsáhrifin óviss. Nú sitjum við uppi með niðurstöðu þar sem það eru aðgerðir ríkisstjórnarinnar, sem ætlaði að berja niður verðbólgu og vexti, sem eru helzti verðbólguvaldurinn! Þættir sem eru ekki utanaðkomandi heldur sem stjórnvöld hefðu átt að hafa fulla stjórn á. Náist ekki að vinda ofan af þróuninni þegar líður á árið, getur það stefnt kjarasamningunum á almenna vinnumarkaðnum í hættu,“ segir Ólafur sem endar færslu sína á þessum orðum:
„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið.“