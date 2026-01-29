fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 19:30

Húsnæði VIRK í Borgartúni. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Um 900 manns að meðaltali á ári hefur verið synjað um þjónustu hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði, síðustu tíu ár. Algengasta ástæðan er að starfsendurhæfing sé ekki raunhæf eða sé metin fullreynd.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í svari Ragnars Þór Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn Rósu Guðbjartsdóttur þingmanns Sjálfstæðisflokksins.

VIRK er sjáfseignarstofnun sem hefur starfað síðan 2008 en hún hefur þann tilgang að aðstoða fólk, sem misst hefur starfsgetu, við að komast aftur út á vinnumarkaðinn.

Fyrirspurn Rósu var í fjórum liðum. Í fyrsta lagi spurði hún hversu mörgum einstaklingum hefur verið vísað úr endurhæfingarúrræðum á vegum VIRK, eða öðrum endurhæfingarúrræðum sem VIRK hefur samið við, undanfarin tíu ár. Einnig spurði Rósa gvaða ástæður liggi að baki slíkum ákvörðunum og hvernig þær séu rökstuddar. Í öðru lagi spurði hún hversu margir þessara einstaklinga hafi fengið einhverfugreiningu eða hjá hve mörgum þeirra leiki grunur á að þeir séu á einhverfurófi.

Í svarinu kemur fram að upplýsingar um fjölda þeirra sem hætti í tilteknum úrræðum á vegum VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs eða ástæður þess að viðkomandi hætti séu ekki skráðar sérstaklega í upplýsingakerfum VIRK, hvort sem hlutaðeigandi einstaklingur hafi fengið einhverfugreiningu eða ekki.
Ástæður þess að einstaklingar hætti í endurhæfingarúrræðum á vegum VIRK geti verið af ýmsum toga. Í sumum tilvikum sé það að ósk einstaklings, í öðrum tilvikum sé það vegna fjarvista viðkomandi í því úrræði sem um ræði og í enn öðrum tilvikum leiði faglegt mat í ljós að úrræðið skili ekki tilætluðum árangri en í slíkum tilvikum leitist VIRK við að finna annað, hentugra úrræði fyrir viðkomandi.

Ekki raunhæf

Rósa spurði einnig hversu mörgum einstaklingum hefur verið synjað um endurhæfingarþjónustu hjá VIRK undanfarin tíu ár og hvaða ástæður liggi að baki slíkum ákvörðunum og hvernig þær séu rökstuddar.

Loks spurði Rósa hversu margir þeirra sem hefur verið synjað um endurhæfingarþjónustu hafa fengið einhverfugreiningu eða hjá hve mörgum þeirra leiki grunur á að þeir séu á einhverfurófi.

Í svari ráðherrans kemur fram að á árunum 2016–2025 hafi VIRK borist 35.439 beiðnir um starfsendurhæfingarþjónustu. Af þeim beiðnum hafi 8.899 verið synjað eða um 25 prósent af heildarfjölda beiðna. Þetta þýðir að rétt undir 890 beiðnum hefur verið synjað árlega að meðaltali, á umræddu tímabili.

Algengasta ástæða synjunar var að starf­send­ur­hæf­ing hafi ekki verið tal­in raun­hæf eða hún met­in fullreynd en það átti við um 5.251 tilfelli. Í 2.024 tilfellum var lækn­is­fræðilegri grein­ingu, meðferð eða ​end­ur­hæf­ingu ekki lokið og í 1.624 tilfellum var umsækjandi ekki talinn hafa þörf fyrir þjónustu VIRK.

Einhverfa

Um rökstuðning synjana segir í svarinu að allar umsóknir séu metnar af þverfaglegu teymi sérfræðinga. Við matið sé notast við upplýsingar sem komi fram í beiðni læknis, svör umsækjenda við stöðluðum spurningalistum og eftir atvikum viðtöl og faglegt mat annarra sérfræðinga, svo sem lækna, sálfræðinga, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Að loknu mati fái umsækjendur og tilvísandi fagaðilar rökstudda niðurstöðu ásamt tillögum um næstu skref. Einstaklingum standi ávallt til boða að óska eftir endurskoðun ákvörðunar og/eða samtali við fagaðila til frekari skýringa á synjun.

Hvað varðar þann hluta fyrirspurnarinnar sem varðar einhverfu og synjun á beiðni um þjónustu segir í svarinu að alls hafi 211 beiðnum einstaklinga með einhverfugreiningu verið synjað, samkvæmt upplýsingum í beiðni læknis eða tilvísandi aðila synjað um endurhæfingarþjónustu hjá VIRK á tímabilinu 2016–2025. Ekki séu skráðar upplýsingar um grun um tilteknar greiningar þeirra sem sæki um endurhæfingarþjónustu hjá VIRK í upplýsingakerfum þess og liggi því ekki fyrir upplýsingar um hvort grunur leiki á að viðkomandi sé á einhverfurófi í einstaka tilvikum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segir fyrirheit um fast starf hjá Útlendingastofnun hafa verið svikin
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum

Mest lesið

Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Nýjustu upplýsingar í fjölskylduvandræðum Beckham – Fær 122 milljónir á mánuði frá pabba sínum
Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“

Nýlegt

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Slot tjáir sig um markmiðin fyrir lok gluggans – Nefnir þá þætti sem hann horfir til
Settur í bann og sektaður um 12 milljónir
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga
Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum
Vita ekki hvort þeir eigi að framlengja við Maguire eða ekki
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins

Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Fréttir
Í gær
Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Fréttir
Í gær
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Fréttir
Í gær

Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu

Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu
Fréttir
Í gær

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar
Fréttir
Í gær
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Fréttir
Í gær
Þjóðin í sigurvímu
Fréttir
Í gær

Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“

Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“
Fréttir
Í gær
Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum
Fréttir
Í gær
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
Fréttir
Í gær

Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“

Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“
Fréttir
Í gær

Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“

Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“
Fréttir
Í gær
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Í gær

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Fréttir
Í gær
Stórtækur þjófur dæmdur: Stal úr Elko, Hagkaup og Krónunni og var svo gripinn með ísöxi
Fréttir
Í gær
Hafnarfjarðarmálið þingfest: Verjandinn mætti en Helgi Bjartur ekki
Fréttir
Í gær

Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“

Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Fréttir
Í gær

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“
Fréttir
Í gær
Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni
Fréttir
Í gær
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“