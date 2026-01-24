fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri

Jakob Snævar Ólafsson
Laugardaginn 24. janúar 2026 15:00

Myndin tengist fréttinni ekki beint. Mynd/Getty/Fréttablaðið

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Heimilislæknir sem varð fyrir líkamsárás við störf sín á heilsugæslustöð krafðist bóta frá íslenska ríkinu. Því var hafnað af ríkinu en Hæstiréttur hefur hafnað því að taka áfrýjun læknisins fyrir en kröfum hans var hafnað á neðri dómsstigum.

Ríkið var sýknað af bótakröfu læknisins í bæði Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti.

Atvikið átti sér stað árið 2021 þegar læknirinn var við störf á síðdegisvakt á ónefndri heilsugæslustöð. Á vaktina kom maður sem krafðist þess að fá morfínlyf en læknirinn benti honum á að þau ætti hann að fá á Landspítalanum þar sem hann væri til meðferðar. Maðurinn hótaði lækninum í kjölfarið barsmíðum og enduðu samskipti þeirra með því að maðurinn kýldi lækninn í höfuðið og skall hann þá með höfuðið utan í vegg og niður á gólf. Læknirinn vankaðist við höggið og hlaut heilahristing, sár á vinstri kinn og nefrót, sár á vinstri olnboga, bólgu á hægra eyra, rof á hljóðhimnu í hægra eyra og tímabundna heyrnarskerðingu.

Fram kom í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í júní 2024 að læknirinn hafi átt mun erfiðara með vinnu sína eftir árásina. Hann hafi verið til meðferðar á taugadeild Landspítalans en þar hafi honum verið ráðlagt að fara sér hægt og hann hafi á endanum farið í leyfi frá störfum og óvíst væri hvort hann myndi snúa aftur til starfa sem læknir.

Kjarasamningur

Læknirinn krafðist bóta frá ríkinu á grundvelli ákvæðis í kjarasamningi lækna við ríkið. Hins vegar hafnaði ríkið því og vísaði til þess að í því tiltekna ákvæði væri skilyrði þess að greiða bætur að starfsmaður hafi verið „að sinna“ einstaklingi sem að takmörkuðu eða engu leyti gæti borið ábyrgð á gerðum sínum. Samkvæmt upplýsingum sem lægju fyrir í málinu hafi læknirinn ekki verið að sinna þeim einstaklingi sem réðst á hann og veitti honum áverka. Hafi því ekki stofnast til bótaskyldu á grundvelli þess kjarasamningsákvæðis. Læknirinn höfðaði þá málið.

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði ríkið og Landsréttur staðfesti þann dóm. Landsréttur hafnaði þeirri forsendu í málatilbúnaði læknisins að annmarkar væru á höfnun ríkislögmanns á bótaskyldu í málinu.

Landsréttur tók ekki undir með ríkinu um að læknirinn hafi ekki verið að sinna manninum þegar árásin átti sér stað. Í umræddu kjarasamningsákvæði sé vísað til einstaklinga sem geti ekki borið ábyrgð á gjörðum sínum. Þetta ákvæði eigi hins vegar ekki við um umræddan árásarmann sem hafi hlotið dóm fyrir árásina og samkvæmt þeim dómi hafi hann átt að greiða lækninum eina milljón króna í miskabætur. Orðalag ákvæðisins um að það gilti líka um einstaklinga sem væru að afplána fangelsidóm ætti heldur ekki við í málinu þar sem maðurinn hafi ekki verið að afplána dóm þegar árásin átti sér stað.

Fordæmi

Í áfrýjunarbeiðni læknisins til Hæstaréttar kom fram að úrslit málsins hefðu verulegt almennt gildi enda væri sambærilegt ákvæði að finna í fjölmörgum kjarasamningum og allmargir dómar gengið á undanförnum misserum þar sem fjallað hafi verið um sambærileg álitaefni. Þá hafi fjöldi slíkra tilvika ekki ratað til dómstóla. Áhrif dómsins geti orðið töluverð í ljósi þess að kjarasamningsákvæðum af þessum toga hafi fjölgað. Það hafi verið ætlun lækna sem og annarra launþega að slík ákvæði veittu þeim vernd í tilvikum sem þessum. Málið hafi því einnig samfélagslega þýðingu, meðal annars vegna kjarasamningsviðræðna. Loks byggði beiðnin á því að málið varðaði sérstaklega mikilvæga hagsmuni læknisins og dómur Landsréttar væri bersýnilega rangur að efni til.

Hæstiréttur tók hins vegar ekki undir það. Í ákvörðun réttarins segir að miðað við gögn málsins verði hvorki litið svo á að úrslit þess hafi verulegt almennt gildi né að það varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni læknisins, í skilningi laga um meðferð einkamála. Þá verði ekki séð að dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur. Rétturinn hafnaði því beiðni læknisins um áfrýjunarleyfi.

Ákvörðun Hæstaréttar og dóma Landsréttar og Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu er hægt að kynna sér nánar hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þrautagöngu læknis í dómskerfinu lokið með ósigri
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hundaeigandi vísar hörðum ásökunum í garð hundsins hans á bug – Sveitarstjórinn bannaði hundahaldið án tilskilinnar heimildar
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Neitað um dvalarleyfi þrátt fyrir að eiga íslenskan föður – Ljósmyndir og skjáskot dugðu ekki til
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Unglingur tekinn með rafmagnsvopn
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm

Mest lesið

Segir RÚV hafa tekið íslenska sjónvarpsþáttaröð úr birtingu og muni ekki birta hana aftur fyrr en að uppfylltum skilyrðum
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Bílastæðastríð á Grensásvegi – „Því miður höfum við því ekki annan kost en að ráðast í lögfræðilegar aðgerðir“

Nýlegt

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Neitað um dvalarleyfi þrátt fyrir að eiga íslenskan föður – Ljósmyndir og skjáskot dugðu ekki til
Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“
Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg
Unglingur tekinn með rafmagnsvopn
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Mikil vonbrigði í Malmö
Fréttir
Í gær

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna

Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Fréttir
Í gær
Langahlíð fær nýtt útlit – Kostnaður borgarinnar 525 milljónir
Fréttir
Í gær
Trump veldur uppnámi en Ísland þarf ekki að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna
Fréttir
Í gær

Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“

Tómas Þór ósáttur við auglýsingaflóðið hjá RÚV – „Enginn fékk að sjá strákana okkar fagna“
Fréttir
Í gær

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara

Hafnarfjarðarmálið: Helgi Bjartur kemur brátt fyrir dómara
Fréttir
Í gær
„Getum ekki byggt gott umhverfi fyrir fólk, ef við vitum ekki hvers konar umhverfi er gott“
Fréttir
Í gær

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur

Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fréttir
Í gær
LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu
Fréttir
Í gær
Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir
Fréttir
Í gær

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fréttir
Í gær

Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða

Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða
Fréttir
Í gær
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Fréttir
Í gær
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fréttir
Í gær

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt

Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt
Fréttir
Í gær
Willum ætlar ekki í formannsframboð en hvetur aðra manneskju til þess
Fréttir
Í gær
Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Fréttir
Í gær

Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“

Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Fréttir
Í gær

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ion nauðgaði konu eftir jólaboð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Össur segir Trump fara haltrandi heim frá Davos – „Grænland tók hann á óvæntu ippon“

Össur segir Trump fara haltrandi heim frá Davos – „Grænland tók hann á óvæntu ippon“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir aldrei fleiri bílastæði í borginni – „Þessi umræða er mesta væl sögunnar….“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði