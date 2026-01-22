fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 14:30

Guðrún Hafsteinsdóttir var meðal þeirra þingmanna sem tóku illa í ummæli um að stjórnarandstaðan styddi ekki Grænlendinga. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Umræða fór fram nú í dag á Alþingi um munnlega skýrslu Þorgerðar Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um stöðu alþjóðamála. Reiddust þingmenn stjórnarandstöðunnar mjög ummælum Þorgerðar Katrínar um að skort hefði á stuðning þeirra við baráttu Grænlendinga við ásælni Bandaríkjanna í landið. Gagnrýndu sumir þingmenn stjórnaranndstöðunnar að stjórnvöld töluðu ekki af nógu mikilli varfærni um Bandaríkjastjórn og aðgerðir hennar gagnvart Grænlandi en fullyrtu að það þýddi ekki að stjórnarandstaðan styddi ekki baráttu Grænlendinga. Voru sumir þingmannanna nokkuð æstir í ræðustól og sakaði einn þeirra Þorgerði Katrínu um lygar.

Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar gagnrýndi á Facebook sérstaklega framlag þingmanna Miðflokksins til umræðunnar:

„Það er með ólíkindum að þingmenn Miðflokksins gagnrýni samstöðu með Grænlandi og Danmörku og kalli stuðning okkar “óvarlegar yfirlýsingar” í umræðu um utanríkismál á Alþingi í dag. Hvaða sýn lýsir þetta á sjálfstæði, fullveldi og sjálfsákvörðunar rétt okkar og annarra þjóða? Hvað hefði gerst ef enginn hefði sagt neitt gagnvart kröfu um að eignast eða taka yfir Grænland? Hvað ef Norðurlönd og Evrópa hefðu ekki staðið saman? Má ég biðja um meiri reisn, sjálfsvirðingu og samstöðu með þeim prinsippum sem sjálf tilvist Íslands sem sjálfstæðs og fullvalda ríkis byggir á. Að standa með Grænlandi er að standa með Íslandi.“

Fara varlega

Meðal þeirra sem tóku til máls við umræðuna var Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður Miðflokksins. Hún lagði áherslu á varfærni og að allir þar með talið utanríkisráðherra héldu ró sinni:

„Það þarf að tala varlega og spara gífuryrði.“

Þorgerður Katrín gagnrýndi í kjölfarið skort á stuðningi stjórnarandstöðunnar við Grænland:

„Ég get ekki ímyndað mér hvernig okkur hefði liðið ef einhver þjóð ætlaði sér hugsanlega að taka Ísland yfir og þingmenn á Norðurlöndunum hefðu sagt; nei við skulum bara bíða og doka og segja ekki neitt, við skulum bara vera róleg og segja ekki neitt. Ef við hefðum upplifað það að eining til að mynda Norðurlandanna hefði ekki verið með okkur í liði. Þess vegna skiptir máli að stíga fast niður þegar vegið er að okkar grundvallar prinsippum og ég skora á stjórnarandstöðuna að vera með okkur þegar kemur að því. Þetta verður alltaf áhugaverðara og áhugaverðara þessi umræða og mér finnst hún líka draga fram ákveðna mynd sem er að teiknast upp hér í þinginu og það er ágætt líka að þjóðin fái að upplifa það.“

Kom þá Sigurður Ingi Jóhannsson formaður og þingmaður Framsóknarflokksins upp í pontu og var nokkuð niðri fyrir:

„Hver er að hrópa um það að við stöndum ekki með Grænlendingum?“

Þorgerður Katrín kom þá til andsvars og sagði gott að Framsóknarflokkurinn stæði með Grænlandi en það ætti ekki við um alla flokka í stjórnarandstöðunni.

Ómaklegt

Sigríður Andersen þingmaður Miðflokksins tók næst til máls og hækkaði töluvert róminn. Sagði hún ásakanir Þorgerðar Katrínar ómaklegar:

„Mér er nokkuð misboðið.“

Vildi hún fá frekari skýringar frá ráðherranum og fullyrti að ekkert hefði komið fram á þingi um þar sætu einhverjir þingmenn sem hefðu ekki lýst yfir fullum stuðningi við Grænlendinga.

Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni og þingmanni Sjálfstæðisflokksins var einnig töluvert niðri fyrir og sagði að það væri með ólíkindum að sitja undir því að stjórnarandstaðan styddi ekki Grænlendinga á þessum óvissutímum:

„Mér er svo freklega misboðið.“

Krafðist Guðrún afsökunarbeiðni.

Fleiri þingmenn Sjálfstæðisflokksins tóku ummæli Þorgerðar Katrínar óstinnt upp og sögðust víst styðja við bakið á Grænlendingum.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður og þingmaður Miðflokksins hélt ró sinni en lýsti yfir stuðningi við Grænlendinga og sagði þá og Íslendinga eiga að standa saman sem tvær sjálfstæðar þjóðir utan ESB.

Þorgerður Katrín kom aftur í ræðustól og sagði umræðuna hafa leitt í ljós að þingflokkur Miðflokksins hefði lýst yfir stuðningi við Grænland. Hún hefði þó fengið að heyra innan og utan þingsalar frá þingmönnum Miðflokksins að hún ætti að fara varlega í yfirlýsingar um Grænland en spurði að lokum af hverju Íslendingar væru ekki að taka yfirlýsingar Bandaríkjaforseta um Grænland jafn alvarlega og Grænlendingar.

Lygi

Þessi orð virtust ekki nægja sumum þingmönnum Miðflokksins. Sigmundur Davíð sagði sinn flokk alltaf hafa lagt áherslu á koma fram af rósemi í þessum málum og spurði ráðherrann hvort hún teldi það hafa verið betra að öskra og æsa sig.

Síðar kom Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður Miðflokksins aftur upp í ræðustól og virtist nokkuð æst:

„Það er ljótt að ljúga. …. Hér kemur utanríkisráðherra upp áðan hæstvirtur og fer með ósannindi um stjórnarandstöðuna. Fer með ósannindi um þingmenn Miðflokksins. Þetta er með ólíkindum. Kemur hér upp og segir að hér séu þingmenn sem styðji ekki Grænland í sinni baráttu. Það er enginn hér á þingi sem ekki styður Grænland bara þannig að það sé sagt. Þetta er ómaklegt og ég krefst þess að utanríkisráðherra hæstvirtur komi hér upp og biðjist afsökunar á þessum ummælum sínum og dragi þau til baka.“

Þegar vinnslu þessarar fréttar lauk stóð umræðan enn yfir en í næstu ræðu Þorgerðar Katrínar á eftir ræðu Ingibjargar minntist ráðherrann ekki einu orði á ræðu þingmannsins.

 

 

 

 

