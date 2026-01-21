Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins

Þetta er meðal þess sem kemur fram í viðtali við hann í Morgunblaðinu í dag, en auk þess að gegna þingmennsku fyrir Viðreisn á árunum 2016 til 2020 var hann félags- og jafnréttismálaráðherra árið 2017.
„Ég hætti í pólitík árið 2020 og tók þá ákvörðun á síðasta ári að segja skilið við Viðreisn. Ég var mjög ósáttur við ríkisstjórnarsamstarfið við Flokk fólksins sem er popúlískur lýðskrumsflokkur og besta dæmið um óábyrgt stjórnmálaafl sem mun reynast ríkiskassanum mjög dýrt,“ segir Þorsteinn meðal annars og er ómyrkur í máli.
Í viðtalinu nefnir hann löggildingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Að hans mati var óvarlegt að lögfesta hann með þeim hætti sem gert var og talar Þorsteinn um „óútfylltan tékka á sveitarstjórnarstigið“.
„Það var ábyrgðarhluti hjá Viðreisn og Samfylkingu að taka Flokk fólksins inn í ríkisstjórn,“ segir hann en tekur þó fram að honum þyki áfram vænt um Viðreisn. Hann vilji þó ekki láta skilgreina sig út frá þessum tíma í pólitíkinni.
„Ég er frjálslyndur hægrimaður. Við Íslendingar eru öll sósíaldemókratar í einhverju formi,“ segir hann.
Þorsteinn lýsti því yfir á Facebook í morgun að hann hygðist bjóða sig fram til formennsku í Samtökum iðnaðarins á Iðnþingi þann 5. mars næstkomandi. Áður en Þorsteinn var kjörinn á þing var hann framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins á árunum 2013 til 2016.