Kristrún Frosta um stöðu Grænlands: „Ég verð ekki sá forsætisráðherra“

Þar ræðir Kristrún meðal annars um stöðu Grænlands og viðrar þá skoðun sína að tímabært sé að hefja aftur Evrópuumræðuna með það fyrir augum að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarumsókn að Evrópusambandinu.
Í viðtalinu segist Kristrún ekki hafa áhyggjur af því að við séum að stefna sambandi okkar við Bandaríkin í hættu með því að tala afdráttarlaust í málefnum Grænlands.
„Við sem fullvalda þjóð getum ekki látið okkar arfleifð í þessu máli vera þá, að okkar næstu nágrannar, með sjálfsákvörðunarrétt í mjög mörgum málum og gott samkomulag við Dani um sína framtíð, að við samþykkjum eða styðjum áform um innlimum Grænlands,“ segir Kristrún meðal annars í viðtalinu og bætir við:
„Þrátt fyrir að við eigum náið og sterkt samband við Bandaríkin, þá þurfum við að vera algerlega skýr um þetta. Heimsmyndin má ekki bara ráðast af hervaldi eða stærð. Það á ekki aðeins við um Ísland, það á við um svo mörg lönd, og það gjörsamlega breytir allri alþjóðaskipan ef það fer að verða nýja lögmálið.“