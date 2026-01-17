Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn

Högni Kjartan Þorkelsson, sem situr í gæsluvarðhaldi í kólumbísku borginni Medellín vegna gruns um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku, var staddur með annarri ólögráða stúlku þegar hann var handtekinn á Þorláksmessu á síðasta ári. Frá þessu greinir Vísir og hefur eftir tilkynningu frá þarlendum lögregluyfirvöldum.
Kemur fram að Högni Kjartan, sem var á ferðalagi í landinu, hafi haft samband við stúlkuna í San Dieogo-hverfi Medellín-borgar og falast eftir kynmökum gegn greiðslu. Hann hafi síðan brotið á henni á íbúð í öðru hverfi borgarinnar. Þegar stúlkan slapp úr klóm Högna Kjartans leitaði hún til lögreglu og var Íslendingurinn handtekinn í kjölfarið.
Þá kemur fram að Högni Kjartan hafi verið í slagtogi við aðra unga stúlku, 17 ára gamla, ásamt móður hennar þegar hann var handtekinn þann 23. desember. Kólumbísk yfirvöld kanna nú hvort að móðirin hafi aðstoðað Högna Kjartan sem gæti leitt til rannsóknar á hennar hlut.