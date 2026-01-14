Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“

Jón Axel Ólafsson fjölmiðla- og athafnamaður hefur stofnað til undirskriftasöfnunar á Ísland.is en tilgangurinn með henni er að hvetja Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til að hafna því að Billy Long fái að taka við stöðu sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi en Donald Trump forseti landsins hefur tilnefnt Long í embættið. Hefur Long sagt að Ísland ætti að verða 52. ríki Bandaríkjanna.
Tilnefningu Long þarf öldungadeild Bandaríkjaþings að staðfesta en það hefur dregist töluvert. Long á skrautlegan feril að baki. Hann var upphoðshaldari og síðan þingmaður í fulltrúadeildinni fyrir Missouri ríki en fékk stöðu yfirmanns Skattsins (IRS) eftir að Trump tók á ný við forsetaembættinu í upphafi síðasta árs. Hann missti hins vegar starfið eftir aðeins tvo mánuði og var þá tilnefndur í stöðu sendiherra á Íslandi en eins og DV greindi frá í ágúst í fyrra sáu almennir Bandaríkjamenn ástæðu til að biðja Íslendinga afsökunar á tilnefningunni.
Biðjast afsökunar á nýja sendiherranum á Íslandi – „Mér þykir þetta svo leitt“
Greint var frá því fyrr í dag að við yfirheyrslur á þingi vegna tilnefningarinnar hafi Long gantast með að Ísland yrði gert að 52. ríki Bandaríkjanna, með hann sem ríkisstjóra, en væntanlega hefur hann talið að Grænland yrði númer 51.
Sumum Íslendingum er hins vegar ekki skemmt og Jón Axel Ólafsson fjölmiðla- og athafnamaður hefur stofnað til undirskriftalista til að hvetja Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til að neita því að samþykkja Long sem sendiherra á Íslandi. Segir í yfirskrift undirskriftasöfnunarinnar að þessi orð Long gætu hafa verið sögð í hálfkæringi, en þau séu móðgandi fyrir Ísland og íslendinga, sem hafi þurft að berjast fyrir frelsi sínu og hafi ávallt verið vinaþjóð Bandaríkjanna:
„Við viljum að Þorgerður Katrín hafni Billy Long sem sendiherra á Íslandi og kalli eftir að Bandaríkin tilnefni annan mann, sem sýni Íslandi og Íslendingum meiri virðingu.“
Jón Axel skrifar á Facebook-síðu sína:
„Við viljum ekki svona mann sem sendiherra á Íslandi!“
Ljóst virðist því að Jón Axel hafi ekki verið alvara þegar hann fyrir um ári síðan nefndi 10 kosti við það að Bandaríkin myndu kaupa Ísland.
Smári McCarthy fyrrverandi alþingismaður Pírata segir á Facebook síðu sinni að hann telji í ljósi orða Long tilefni til að Ísland hafni honum sem sendiherra Bandaríkjanna, á grundvelli 4. greinar Vínarsáttmálans. Það sé ekki góður eiginleiki í fari sendiherra, að þeir ásælist völd í landinu sem þeir séu fulltrúar síns lands gagnvart.
Þar á Smári væntanlega við Vínarsáttmálann um diplómatísk samskipti frá 1961 sem bæði Bandaríkin og Ísland eru aðilar að en samkvæmt 4. grein sáttmálans þarf ríki að fá samþykki frá móttökuríki fyrir sendiherraefni áður en það er sent þangað. Í greininni segir einnig að móttökuríkið geti hafnað sendiherraefninu og þurfi ekki að gefa upp neinar ástæður fyrir því.
Þegar þessi orð eru rituð hafa rétt yfir 80 manns sett nafn sitt á undirskriftalista Jón Axels.