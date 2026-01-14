fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 22:16

Billy Long Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jón Axel Ólafsson fjölmiðla- og athafnamaður hefur stofnað til undirskriftasöfnunar á Ísland.is en tilgangurinn með henni er að hvetja Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til að hafna því að Billy Long fái að taka við stöðu sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi en Donald Trump forseti landsins hefur tilnefnt Long í embættið. Hefur Long sagt að Ísland ætti að verða 52. ríki Bandaríkjanna.

Tilnefningu Long þarf öldungadeild Bandaríkjaþings að staðfesta en það hefur dregist töluvert. Long á skrautlegan feril að baki. Hann var upphoðshaldari og síðan þingmaður í fulltrúadeildinni fyrir Missouri ríki en fékk stöðu yfirmanns Skattsins (IRS) eftir að Trump tók á ný við forsetaembættinu í upphafi síðasta árs. Hann missti hins vegar starfið eftir aðeins tvo mánuði og var þá tilnefndur í stöðu sendiherra á Íslandi en eins og DV greindi frá í ágúst í fyrra sáu almennir Bandaríkjamenn ástæðu til að biðja Íslendinga afsökunar á tilnefningunni.

Biðjast afsökunar á nýja sendiherranum á Íslandi – „Mér þykir þetta svo leitt“

Greint var frá því fyrr í dag að við yfirheyrslur á þingi vegna tilnefningarinnar hafi Long gantast með að Ísland yrði gert að 52. ríki Bandaríkjanna, með hann sem ríkisstjóra, en væntanlega hefur hann talið að Grænland yrði númer 51.

Móðgun

Sumum Íslendingum er hins vegar ekki skemmt og Jón Axel Ólafsson fjölmiðla- og athafnamaður hefur stofnað til undirskriftalista til að hvetja Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til að neita því að samþykkja Long sem sendiherra á Íslandi. Segir í yfirskrift undirskriftasöfnunarinnar að þessi orð Long gætu hafa verið sögð í hálfkæringi, en þau séu móðgandi fyrir Ísland og íslendinga, sem hafi þurft að berjast fyrir frelsi sínu og hafi ávallt verið vinaþjóð Bandaríkjanna:

„Við viljum að Þorgerður Katrín hafni Billy Long sem sendiherra á Íslandi og kalli eftir að Bandaríkin tilnefni annan mann, sem sýni Íslandi og Íslendingum meiri virðingu.“

Jón Axel skrifar á Facebook-síðu sína:

„Við viljum ekki svona mann sem sendiherra á Íslandi!“

Ljóst virðist því að Jón Axel hafi ekki verið alvara þegar hann fyrir um ári síðan nefndi 10 kosti við það að Bandaríkin myndu kaupa Ísland.

Nefnir tíu kosti við að Bandaríkin kaupi Ísland

Vín

Smári McCarthy fyrrverandi alþingismaður Pírata segir á Facebook síðu sinni að hann telji í ljósi orða Long tilefni til að Ísland hafni honum sem sendiherra Bandaríkjanna, á grundvelli 4. greinar Vínarsáttmálans. Það sé ekki góður eiginleiki í fari sendiherra, að þeir ásælist völd í landinu sem þeir séu fulltrúar síns lands gagnvart.

Þar á Smári væntanlega við Vínarsáttmálann um diplómatísk samskipti frá 1961 sem bæði Bandaríkin og Ísland eru aðilar að en samkvæmt 4. grein sáttmálans þarf ríki að fá samþykki frá móttökuríki fyrir sendiherraefni áður en það er sent þangað. Í greininni segir einnig að móttökuríkið geti hafnað sendiherraefninu og þurfi ekki að gefa upp neinar ástæður fyrir því.

 

Þegar þessi orð eru rituð hafa rétt yfir 80 manns sett nafn sitt á undirskriftalista Jón Axels.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Segir að hætt hafi verið við aftökur í Íran og hernað Bandaríkjanna koma enn til greina
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Fiskikóngurinn svarar fyrir sig: „Ég er ekki að fara að bjarga heiminum, eins og svo margir sem hafa hraunað yfir mig“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Fær vægan dóm fyrir að misþyrma sambýliskonu sinni

Mest lesið

Stjarnan birtir myndir af áverkum í andliti sínu – Varar viðkvæma við myndunum
Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“
Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“

Nýlegt

Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“
Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Stjarnan birtir myndir af áverkum í andliti sínu – Varar viðkvæma við myndunum
Telur það galið að taka áhættu með Cole Palmer
Fiskikóngurinn svarar fyrir sig: „Ég er ekki að fara að bjarga heiminum, eins og svo margir sem hafa hraunað yfir mig“
Talið að Alonso hafi tapað klefanum þegar hann trylltist – Sakaði leikmenn um að haga sér eins og leikskólakrakkar
Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Skemmtir sér konunglega yfir stóra brandaramálinu og birtir sérvalin ummæli – „Ekki bannað að hafa gaman“

Skemmtir sér konunglega yfir stóra brandaramálinu og birtir sérvalin ummæli – „Ekki bannað að hafa gaman“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Baltasar Samper er látinn
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Hagar gefa út vildarkerfið Takk

Hagar gefa út vildarkerfið Takk
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Lykillinn að gleði í daglegu lífi

Lykillinn að gleði í daglegu lífi
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli

Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Textar fundi í rauntíma á mörgum tungumálum
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Besta Skaupið í rúman áratug – 90 prósent landsmanna ánægðir
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Allt á suðupunkti í Íran og Trump hótar mjög hörðum aðgerðum

Allt á suðupunkti í Íran og Trump hótar mjög hörðum aðgerðum
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“

Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Heillandi ferðalag um heimskautasvæðið
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Guðmundur Felix á tímamótum: „Það væri ekkert að gerast nema fyrir þetta“
Fréttir
Í gær

Fjölskylda Nönnu lætur Stefán Einar heyra það – „Ennþá meiri skítakarakter og ómerkingur en ég hafði áttað mig á“

Fjölskylda Nönnu lætur Stefán Einar heyra það – „Ennþá meiri skítakarakter og ómerkingur en ég hafði áttað mig á“
Fréttir
Í gær
Reyna að sundra Bandaríkjunum og Kanada
Fréttir
Í gær
Sagðist hafa verið rekinn vegna kynhneigðar en ekki vegna handtöku á vinnustaðnum
Fréttir
Í gær
Flosi rifjar upp sögu af þekktum manni: „Frekur, dónalegur og sífellt öskrandi á stúlkurnar að þjónusta sig“
Fréttir
Í gær

Hörður fellur frá málarekstri sínum gegn Hödd

Hörður fellur frá málarekstri sínum gegn Hödd
Fréttir
Í gær

Nýir eigendur að Ferðasýn

Nýir eigendur að Ferðasýn
Fréttir
Í gær
Saka mann ársins um þekkingarleysi og rangfærslur
Fréttir
Í gær

Mannslátið á Skjólbraut: Gæsluvarðhald framlengt um fjórar vikur

Mannslátið á Skjólbraut: Gæsluvarðhald framlengt um fjórar vikur
Fréttir
Í gær
ICE-fulltrúinn er skyndilega orðinn milljónamæringur
Fréttir
Í gær
Svarar til saka – Stofnaði barni í lífshættu með því að skilja hlaupbangsa eftir á glámbekk
Fréttir
Í gær

Búið að leggja fram frumvarp um innlimun Grænlands í Bandaríkin

Búið að leggja fram frumvarp um innlimun Grænlands í Bandaríkin
Fréttir
Í gær

Nafngreina fyrirtæki sem leggja á vanskilagjöld – Óþarft, ósanngjarnt og á mjög gráu svæði

Nafngreina fyrirtæki sem leggja á vanskilagjöld – Óþarft, ósanngjarnt og á mjög gráu svæði
Fréttir
Í gær
Logi Pedro lýsir yfir eindregnum stuðningi við Pétur og útskýrir af hverju
Fréttir
Í gær
Fara í hart við borgina og vilja milljónir í bætur – „Menn eru búnir að fá nóg“