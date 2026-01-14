Barna- og ungmennabókahöfundar verða áberandi í erlendri kynningu

Á þessu ári leggur Miðstöð íslenskra bókmennta áherslu á íslenskar barna- og ungmennabækur í erlendu kynningarstarfi. Markmiðið er að vekja athygli á höfundum sem skrifa fyrir börn og ungmenni, kynna höfundaverk þeirra fyrir erlendum útgefendum og auka útbreiðslu verkanna erlendis.
Íslenskir barnabókahöfundar hafa þegar vakið athygli víða erlendis og verk þeirra verið þýdd á ýmis tungumál, þar má nefna höfundana Áslaugu Jónsdóttur, Ævar Þór Benediktsson, Arndísi Þórarinsdóttur og Rán Flygenring.
Nýtt kynningarrit um barna- og ungmennabókahöfunda kemur út í mars og verður lagt til grundvallar í erlendri kynningu á vegum Miðstöðvarinnar, meðal annars á barnabókamessunni í Bologna í apríl, einnig í Gautaborg í september og Frankfurt í október.
Af þessu tilefni mun Miðstöðin jafnframt veita útgefendum verkanna styrki til þýðinga og kynningar á íslenskum barna- og ungmennabókum erlendis. Því verða veittir styrkir sem nema 70% af þýðingakostnaði barna- og ungmennabóka (að hámarki 500.000 kr.). Einnig verður hægt að sækja um hluta af prentkostnaði á myndríkum barnabókum, að því gefnu að umsóknirnar uppfylli þær kröfur sem Miðstöð íslenskra bókmennta gerir.