Barna- og ungmennabókahöfundar verða áberandi í erlendri kynningu

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 14:26

Á þessu ári leggur Miðstöð íslenskra bókmennta áherslu á íslenskar barna- og ungmennabækur í erlendu kynningarstarfi. Markmiðið er að vekja athygli á höfundum sem skrifa fyrir börn og ungmenni, kynna höfundaverk þeirra fyrir erlendum útgefendum og auka útbreiðslu verkanna erlendis. 

  • Nýtt kynningarrit um íslenska barna- og ungmennabókahöfunda
  • Þátttaka í barnabókamessunni í Bologna
  • Aukinn stuðningur við þýðingar barna- og ungmennabóka á erlend mál

Íslenskir barnabókahöfundar hafa þegar vakið athygli víða erlendis og verk þeirra verið þýdd á ýmis tungumál, þar má nefna höfundana Áslaugu Jónsdóttur, Ævar Þór Benediktsson, Arndísi Þórarinsdóttur og Rán Flygenring.

Nýtt kynningarrit um barna- og ungmennabókahöfunda kemur út í mars og verður lagt til grundvallar í erlendri kynningu á vegum Miðstöðvarinnar, meðal annars á barnabókamessunni í Bologna í apríl, einnig í Gautaborg í september og Frankfurt í október.

Af þessu tilefni mun Miðstöðin jafnframt veita útgefendum verkanna styrki til þýðinga og kynningar á íslenskum barna- og ungmennabókum erlendis. Því verða veittir styrkir sem nema 70% af þýðingakostnaði barna- og ungmennabóka (að hámarki 500.000 kr.). Einnig verður hægt að sækja um hluta af prentkostnaði á myndríkum barnabókum, að því gefnu að umsóknirnar uppfylli þær kröfur sem Miðstöð íslenskra bókmennta gerir.

