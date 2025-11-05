„Þetta var svona eins og Jesúbarnið“

Guðfinna Alda Ólafsdóttir og Andri Gunnarsson segja nýjasta fjölskyldumeðliminn kærkomna viðbót.
„Lífið bara gerist og maður tekur þátt í því. Og það geta verri hlutir gerst,“ segir móðirin í viðtali í fréttum RÚV í kvöld. Hjónin voru í vetrarfríi í Skagafirði með tveimur eldri börnum sínum, og þegar þau komu heim á mánudag byrjaði Guðfinna að fá verki og var þreytt. Tengdu það það bara við langa helgi með börnunum.
Klukkan tvö um nóttina var Guðfinna orðin mjög verkjuð og ringluð, en farið að gruna hvað væri í gangi. Bað hún Andra að keyra sig á kvennadeildina. Andri segist hafa verið að skoða nagladekk sem þurfti að kaupa fyrir svefninn en vaknað í allt aðra umgjörð.
Á spítala fannst annar hjartsláttur og 12 tímum seinna var stúlkubarn komið í heiminn.
„Konurnar á kvennadeild eru bara englar. Þær redduðu öllu og voru yndislegar. Við fengum teppi, húfu,“ segir Guðfinna, en engar flíkur voru til handa barninu, enda vissi fjölskyldan ekki að von væri á því. „Þetta var bara eins og Jesúbarnið,“ segir Andri.
Guðfinna segir fyrri tvær meðgöngurnar einnig hafa verið fyrirferðarlitlat, fyrstu mánuðina hafi engar vísbendingar verið um að hún væri ófrísk. Guðfinna segir að horft til baka hafi verið einhver einkenni núna, en hún hafi einfaldlega tengt þau öðru.
„Um leið og maður fær hana í hendurnar og allt er í lagi, þá er þetta náttúrlega mjög fyndið. Þetta verður góð saga sem fylgir okkur og henni alla ævina,“ segir Andri.
„Þetta breyttist veruleikinn á einum sólarhring, en til hins betra. Við erum bara alsæl. Það er sko sannarlega hægt að fá verri skyndilegar fréttir,“ segir Guðfinna.
Sjá má viðtalið við nýbökuðu foreldrana á RÚV hér.