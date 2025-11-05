fbpx
Fimmtudagur 06.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Þetta var svona eins og Jesúbarnið“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 5. nóvember 2025 20:30

Guðfinna og Andri með dóttur sína. Mynd: Skjáskot RÚV.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðfinna Alda Ólafsdóttir og Andri Gunnarsson segja nýjasta fjölskyldumeðliminn kærkomna viðbót. 

„Lífið bara gerist og maður tekur þátt í því. Og það geta verri hlutir gerst,“ segir móðirin í viðtali í fréttum RÚV í kvöld. Hjónin voru í vetrarfríi í Skagafirði með tveimur eldri börnum sínum, og þegar þau komu heim á mánudag byrjaði Guðfinna að fá verki og var þreytt. Tengdu það það bara við langa helgi með börnunum.

Klukkan tvö um nóttina var Guðfinna orðin mjög verkjuð og ringluð, en farið að gruna hvað væri í gangi. Bað hún Andra að keyra sig á kvennadeildina. Andri segist hafa verið að skoða nagladekk sem þurfti að kaupa fyrir svefninn en vaknað í allt aðra umgjörð.

Á spítala fannst annar hjartsláttur og 12 tímum seinna var stúlkubarn komið í heiminn.

„Konurnar á kvennadeild eru bara englar. Þær redduðu öllu og voru yndislegar. Við fengum teppi, húfu,“ segir Guðfinna, en engar flíkur voru til handa barninu, enda vissi fjölskyldan ekki að von væri á því. „Þetta var bara eins og Jesúbarnið,“ segir Andri.

Guðfinna segir fyrri tvær meðgöngurnar einnig hafa verið fyrirferðarlitlat, fyrstu mánuðina hafi engar vísbendingar verið um að hún væri ófrísk. Guðfinna segir að horft til baka hafi verið einhver einkenni núna, en hún hafi einfaldlega tengt þau öðru.

„Um leið og maður fær hana í hendurnar og allt er í lagi, þá er þetta náttúrlega mjög fyndið. Þetta verður góð saga sem fylgir okkur og henni alla ævina,“ segir Andri.

„Þetta breyttist veruleikinn á einum sólarhring, en til hins betra. Við erum bara alsæl. Það er sko sannarlega hægt að fá verri skyndilegar fréttir,“ segir Guðfinna.

Sjá má viðtalið við nýbökuðu foreldrana á RÚV hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
„Þetta var svona eins og Jesúbarnið“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Við sigldum í burtu, en fórum aldrei frá Flateyri“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Óhugguleg líkamsárás við Kringluna í dag – Árásaraðilinn á grunnskólaaldri
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ákærðir fyrir stórtæka framleiðslu og sölu á fíkniefnum á Kjalarnesi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Enn deilt um Blóðberg: Bók með lýsingum á hópnauðgun skyldulesefni hjá ungmennum
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Er þetta ógreint vandamál íslenskunnar? – „Ekkert sem kallar til mín“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Gestur áhyggjufullur: Gæti reynst ástvinum hreinasta martröð
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Lögreglan varar við kræfum vasaþjófum – Fylgjast með fólki sem notar hraðbanka

Mest lesið

Ljótt ástand í Beckham fjölskyldunni
Óhugguleg líkamsárás við Kringluna í dag – Árásaraðilinn á grunnskólaaldri
Drama í Miss Universe: Keppendur gengu út í mótmælaskyni eftir að framkvæmdastjóri niðurlægði eina þeirra
Hjónin heyrðu neyðaróp fyrir aftan sig – Myndin varpar ljósi á örvæntinguna
Kennir vinsælli vöru um dauða eiginkonunnar – „Þetta fyrirtæki verður að axla ábyrgð“

Nýlegt

Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki
Albert telur að verið sé að aumingjavæða unga íslenska drengi og tekur dæmi
„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt“
Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu
Ian Jeffs ráðinn þjálfari Breiðabliks
Óhugguleg líkamsárás við Kringluna í dag – Árásaraðilinn á grunnskólaaldri
Ten Hag sagður mjög efins um að taka starfið að sér
Carragher skilur stuðningsmenn Liverpool og lætur Trent heyra það
Ákærðir fyrir stórtæka framleiðslu og sölu á fíkniefnum á Kjalarnesi
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
OK valið birgir í búnaði fyrir hljóð og mynd
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Yfirlýsing Jóhannesar um eineltis- og ofbeldismál hjá Ríkisendurskoðun – „Þögn Alþingis ærandi“

Yfirlýsing Jóhannesar um eineltis- og ofbeldismál hjá Ríkisendurskoðun – „Þögn Alþingis ærandi“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Kröfðust úrbóta á verðmerkingum fjölda fyrirtækja í Kringlunni og Smáralind – Sjö hlýddu ekki
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Sesselja varar sterklega við hugsanlegum breytingum – Það væri synd og skömm að fella niður jafn mikilvæga starfsstétt“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Eltihrellir Lilju endaði á að drepa ættingja sinn: „Að fá það í fangið var mikið sjokk“

Eltihrellir Lilju endaði á að drepa ættingja sinn: „Að fá það í fangið var mikið sjokk“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Mamdani verður borgarstjóri New York – Hélt eldræðu eftir sigurinn og skaut á Trump

Mamdani verður borgarstjóri New York – Hélt eldræðu eftir sigurinn og skaut á Trump
Fréttir
Í gær
Lögreglan vildi fá að hlera hús í Reykjavík vegna gruns um skipulagða vændisstarfsemi
Fréttir
Í gær

Svívirðileg brot gegn 12 ára stúlku

Svívirðileg brot gegn 12 ára stúlku
Fréttir
Í gær
Fullyrðir að slys á Vestfjörðum hafi verið sviðsett til að hylma yfir morð – „Með duttlungum skal land byggja“
Fréttir
Í gær
20% kvenna og 10% karla á Íslandi hafa orðið fyrir heimilisofbeldi
Fréttir
Í gær

Borðvél sem þýðir bók á örfáum sekúndum

Borðvél sem þýðir bók á örfáum sekúndum
Fréttir
Í gær

Organista Glerárkirkju sagt upp störfum – „Ég var þrjóskur miðaldra karlmaður“

Organista Glerárkirkju sagt upp störfum – „Ég var þrjóskur miðaldra karlmaður“
Fréttir
Í gær
Sakfelldur fyrir hótanir og líkamsárás inni í varahlutaverslun
Fréttir
Í gær
Hannes ákærður fyrir kynferðisbrot í Múlaborg
Fréttir
Í gær

„Það er brýnt að við hættum að tala um kynlífsverkafólk og byrjum að tala við það“

„Það er brýnt að við hættum að tala um kynlífsverkafólk og byrjum að tala við það“
Fréttir
Í gær
„Kirkjuáhugamaður“ rekinn úr landi – Þögull sem gröfin
Fréttir
Í gær
Sérfræðingar greina faðmlag ekkjunnar og varaforsetans sem setti allt á hliðina
Fréttir
Í gær
„Hvað ert þú að bralla núna, Elísabet?“
Fréttir
Í gær

Rangur maður handtekinn í Hafnarfirði – Dómsúrskurður beindist að röngu húsnúmeri

Rangur maður handtekinn í Hafnarfirði – Dómsúrskurður beindist að röngu húsnúmeri
Fréttir
Í gær

Harðvítugar deilur milli leigjenda og leigusala – Ásakanir um hótanir, þjófnað, myglu og skólpflóð

Harðvítugar deilur milli leigjenda og leigusala – Ásakanir um hótanir, þjófnað, myglu og skólpflóð
Fréttir
Í gær
Um 40 starfsmönnum Icelandair sagt upp
Fréttir
Í gær

„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt“

„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt“
Fréttir
Í gær
Opnað fyrir tilnefningar vegna Viðurkenningarhátíðar FKA 2026
Fréttir
Í gær
Hneyksli hjá BBC: Stofnunin sögð hafa afbakað orð úr ræðu Trumps – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Í gær

Guðni ómyrkur í máli – Þetta sér hann hvergi annars staðar en á Íslandi

Guðni ómyrkur í máli – Þetta sér hann hvergi annars staðar en á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Tekur ekki undir með Snorra Mássyni og segir Miðflokkinn ekki á móti innflytjendum

Tekur ekki undir með Snorra Mássyni og segir Miðflokkinn ekki á móti innflytjendum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sótti um vinnu og skilaði inn fölsuðu sakarvottorði til að fela brotaferil
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Umdeild lögreglukona ákærð fyrir uppflettingar í LÖKE