Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman

Kona sem starfaði á leikskóla í Ástralíu hefur verið sakfelld fyrir alvarlega líkamsárás gagnvart fjögurra ára dreng. Líma þurfti höfuðið hans saman vegna áverkanna.
Konan, sem er 24 ára gömul, var handtekin þann 16. september síðastliðinn í borginni Bathurst í Nýju Suður Wales í Ástralíu. Var hún ákærð fyrir líkamsárás gegn fjögurra ára smábarni á leikskólanum sem hún vann á.
Að sögn lögreglunnar þvingaði konan drenginn til að leggjast í rúm í miðdagshvíldinni í leikskólanum. Við það rakst höfuðið á honum í gaflinn á rúminu og tveggja sentimetra sár myndaðist.
„Barnið var að hreyfa sig og augljóslega að reyna að streitast við tilraunum konunnar til að koma barninu í rúmið,“ sagði í tilkynningu lögreglunnar eins og segir á vef fréttastofunnar ABC.
Konan tók þá í hendurnar á drengnum og þvingaði það með afli niður í rúmið. Rakst höfuð hans þá í plastgafl rúmsins. Þrátt fyrir það hélt konan drengnum niðri í rúminu í 53 sekúndur. Sparkaði drengurinn út í loftið og grét af sársauka.
Að sögn lögreglunnar var mikil blæðing úr höfði drengsins en konan brást ekki við því strax. Loks lét hún annan starfsmann vita af þessu en þá hafði blóðið lekið um allt rúmið. Engu að síður var ekki farið með hann til aðhlynningar fyrr en faðir hans kom á leikskólann til þess að sækja hann.
Kemur fram að það hafi þurft að líma saman höfuðið á barninu til þess að stoppa blæðinguna.
Var konan samstundis sagt upp störfum á leikskólanum. Um mánuði seinna var hún handtekin á heimili sínu og ákærð eins og áður segir. Að sögn lögreglunnar hafði konan stefnt öryggi og velferð barnsins í hættu.
Í áströlskum miðlum kemur fram að konan hafi verið sakfelld fyrir líkamsárásina. Játaði hún gáleysislega hegðun sína skýlaust. Hins vegar verði refsing hennar ákveðin á næstu dögum.