fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 1. nóvember 2025 21:30

Árásin átti sér stað í Bathurst í Ástralíu. Mynd/Wikipedia

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona sem starfaði á leikskóla í Ástralíu hefur verið sakfelld fyrir alvarlega líkamsárás gagnvart fjögurra ára dreng. Líma þurfti höfuðið hans saman vegna áverkanna.

Konan, sem er 24 ára gömul, var handtekin þann 16. september síðastliðinn í borginni Bathurst í Nýju Suður Wales í Ástralíu. Var hún ákærð fyrir líkamsárás gegn fjögurra ára smábarni á leikskólanum sem hún vann á.

Að sögn lögreglunnar þvingaði konan drenginn til að leggjast í rúm í miðdagshvíldinni í leikskólanum. Við það rakst höfuðið á honum í gaflinn á rúminu og tveggja sentimetra sár myndaðist.

Mikil blæðing úr höfði

„Barnið var að hreyfa sig og augljóslega að reyna að streitast við tilraunum konunnar til að koma barninu í rúmið,“ sagði í tilkynningu lögreglunnar eins og segir á vef fréttastofunnar ABC.

Konan tók þá í hendurnar á drengnum og þvingaði það með afli niður í rúmið. Rakst höfuð hans þá í plastgafl rúmsins. Þrátt fyrir það hélt konan drengnum niðri í rúminu í 53 sekúndur. Sparkaði drengurinn út í loftið og grét af sársauka.

Að sögn lögreglunnar var mikil blæðing úr höfði drengsins en konan brást ekki við því strax. Loks lét hún annan starfsmann vita af þessu en þá hafði blóðið lekið um allt rúmið. Engu að síður var ekki farið með hann til aðhlynningar fyrr en faðir hans kom á leikskólann til þess að sækja hann.

Kemur fram að það hafi þurft að líma saman höfuðið á barninu til þess að stoppa blæðinguna.

Rekin samstundis

Var konan samstundis sagt upp störfum á leikskólanum. Um mánuði seinna var hún handtekin á heimili sínu og ákærð eins og áður segir. Að sögn lögreglunnar hafði konan stefnt öryggi og velferð barnsins í hættu.

Í áströlskum miðlum kemur fram að konan hafi verið sakfelld fyrir líkamsárásina. Játaði hún gáleysislega hegðun sína skýlaust. Hins vegar verði refsing hennar ákveðin á næstu dögum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Fiskabúr sprakk á veitingastað og lifandi fiskar út um allt
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Fréttir
Í gær
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Fréttir
Í gær
Handteknir fyrir að selja fjölda ólögráða ungmenna fölsuð skilríki

Mest lesið

Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans

Nýlegt

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild
Valur riftir samningi Lundemo
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Fréttir
Í gær
Lögreglan leitar að þessu fólki
Fréttir
Í gær

Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið

Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið
Fréttir
Í gær
Friðjón segir Snorra vilja gera Ísland fátækt aftur og sakar þingmanninn um hræðsluáróður
Fréttir
Í gær
Elías segir að snjómokstri hafi farið aftur – Þetta sé lausnin á þessu einfalda verkefni
Fréttir
Í gær

Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu

Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu
Fréttir
Í gær

Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“

Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“
Fréttir
Í gær
Hafnarfjarðarmálið: Meintur gerandi hringdi stöðugt í móðurina í aðdraganda húsbrotsins – Sláandi lýsingar á ofbeldi gegn drengnum
Fréttir
Í gær

Þingmaður segir að við séu búin að missa tökin – „Hvað vorum við að hugsa?“

Þingmaður segir að við séu búin að missa tökin – „Hvað vorum við að hugsa?“
Fréttir
Í gær
Hræðilegt ofbeldi fjölskylduföður gagnvart konu og börnum – Missti fóstur eftir spörk í kvið
Fréttir
Í gær
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Fréttir
Í gær

Svona verður veðrið í dag: Búist við asahláku og glerhálku á hrekkjavökunni

Svona verður veðrið í dag: Búist við asahláku og glerhálku á hrekkjavökunni
Fréttir
Í gær

Stöðvaður með 40 sentímetra af snjó á framrúðunni

Stöðvaður með 40 sentímetra af snjó á framrúðunni
Fréttir
Í gær
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dramatík í bresku konungsfjölskyldunni: Andrés sviptur prinstitlinum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Pólsk kona gat ekki opnað hurðina vegna snjókomu – „Mun einhver finna mig hér?“

Pólsk kona gat ekki opnað hurðina vegna snjókomu – „Mun einhver finna mig hér?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þórdís Kolbrún þakklát eftir að Ronja var heimt úr helju – „Fólk er gott“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Keypti íbúð af eigin fyrirtæki á of lágu verði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fimm handteknir í tengslum við dauðsfall barnabarns Roberts de Niro
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið

Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“

Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kjartan vill einkunnir í tölustöfum – „Almenningur skilur ekki bókstafakerfið og vill ekki sjá það“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dóttir konunnar sem skemmtiferðaskipið skildi eftir rýfur þögnina
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk sér húðflúr á klósettinu á Laufeyjar tónleikum og endaði á spítala – „Þetta er hryllilega sárt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann

Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dagur segir að enginn tali um bleika fílinn – „Þessa þögn verður að rjúfa“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lét lífið eftir að hafa verið sprautuð með ólöglegu þyngdartapslyfi á snyrtistofu