Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“

Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Bliku, segir að veðurspárnar fyrir snjókomuna miklu í vikunni hafi verið ómögulegar. Vangeta reiknilíkananna sé verulegt umhugsunarefni.
Einar segir að veðurspárnar um hvar og hvenær myndi snjóa mest hafi ekki gengið eftir. Mikið hlaup hafi verið á snjókomubeltinu bæði í tíma og rúmi.
„Í raun voru þær alveg ómögulegar,“ segir Einar í færslu á samfélagsmiðlum.
Eins og fólk á höfuðborgarsvæðinu man þá var snjókoman mun fyrr á ferðinni en spáð hafði verið. Í veðurfréttum var greint frá því að það yrði sennilega „snjóföl“ á götunum í borginni á þriðjudagsmorgun en svo myndi byrja að snjóa hressilega seinnipartinn. Gefnar voru út appelsínugular viðvaranir.
En hið rétta var að það var allt á kafi í snjó þegar fólk vaknaði á þriðjudagsmorgun og þegar appelsínugulu viðvaranirnar áttu að taka gildi klukkan 17:00 þá hætti að snjóa.
„Ein spáin sem aðgengileg var á hádegi daginn áður sýndi nánast enga úrkomu í Reykjavík og Suðurnesjum kl. 12. Önnur sem gefin var út undir kvöld á mánudag, sýndi mikla úrkomu suðvestanlands, en ekki fyrr en um kvöldið og aðfaranótt miðvikudagsins,“ segir Einar. „Í Reykjavík snjóaði frá kl. 10 á mánudag til kl. 9 á þriðjudag sem nam 25 mm (27 sm snjódýpt)) Enginn spá frá deginum áður var nærri þessu úrkomumagni. Hins vegar voru ýmsar með mikla snjókomu heldur síðar um daginn, þegar í reyndinni rofaði til!!“
Á milli klukkan 9 og 15, þegar umferðartafirnar voru mestar, snjóaði 15 milllimetra úrkomu í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli.
Reifar hann líkindaspár frá UWC/DINI sem finna megi hjá brunni Veðurstofunnar. Sú sem komst næst raunverulegu úrkomumagni var spá frá miðnætti á mánudag en spárnar urðu svo lakari eftir því sem nær dró.
„Meira að segja sú sem reiknuð var í miðri snjókomunni dreif ekki bakkanum yfir höfuðborgarsvæðið!“ segir Einar. Spárnar sem Blika hafi byggt sínar spár á hafi verið engu skárri.
Spárnar hafi verið ágætis líkindaspár fyrir Keflavíkurflugvöll alveg í restina, það er þegar byrjað var að snjóa.
„Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni!!“ segir Einar að lokum.