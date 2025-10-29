fbpx
Miðvikudagur 29.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 29. október 2025 20:30

Einar var ekki ánægður með spálíkönin.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Bliku, segir að veðurspárnar fyrir snjókomuna miklu í vikunni hafi verið ómögulegar. Vangeta reiknilíkananna sé verulegt umhugsunarefni.

Einar segir að veðurspárnar um hvar og hvenær myndi snjóa mest hafi ekki gengið eftir. Mikið hlaup hafi verið á snjókomubeltinu bæði í tíma og rúmi.

„Í raun voru þær alveg ómögulegar,“ segir Einar í færslu á samfélagsmiðlum.

Eins og fólk á höfuðborgarsvæðinu man þá var snjókoman mun fyrr á ferðinni en spáð hafði verið. Í veðurfréttum var greint frá því að það yrði sennilega „snjóföl“ á götunum í borginni á þriðjudagsmorgun en svo myndi byrja að snjóa hressilega seinnipartinn. Gefnar voru út appelsínugular viðvaranir.

En hið rétta var að það var allt á kafi í snjó þegar fólk vaknaði á þriðjudagsmorgun og þegar appelsínugulu viðvaranirnar áttu að taka gildi klukkan 17:00 þá hætti að snjóa.

Engin spá nærri úrkomumagninu

„Ein spáin sem aðgengileg var á hádegi daginn áður sýndi nánast enga úrkomu í Reykjavík og Suðurnesjum kl. 12. Önnur sem gefin var út undir kvöld á mánudag, sýndi mikla úrkomu suðvestanlands, en ekki fyrr en um kvöldið og aðfaranótt miðvikudagsins,“ segir Einar. „Í Reykjavík snjóaði frá kl. 10 á mánudag til kl. 9 á þriðjudag sem nam 25 mm (27 sm snjódýpt)) Enginn spá frá deginum áður var nærri þessu úrkomumagni. Hins vegar voru ýmsar með mikla snjókomu heldur síðar um daginn, þegar í reyndinni rofaði til!!“

Á milli klukkan 9 og 15, þegar umferðartafirnar voru mestar, snjóaði 15 milllimetra úrkomu í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli.

Urðu verri eftir sem á leið

Reifar hann líkindaspár frá UWC/DINI sem finna megi hjá brunni Veðurstofunnar. Sú sem komst næst raunverulegu úrkomumagni var spá frá miðnætti á mánudag en spárnar urðu svo lakari eftir því sem nær dró.

„Meira að segja sú sem reiknuð var í miðri snjókomunni dreif ekki bakkanum yfir höfuðborgarsvæðið!“ segir Einar. Spárnar sem Blika hafi byggt sínar spár á hafi verið engu skárri.

Spárnar hafi verið ágætis líkindaspár fyrir Keflavíkurflugvöll alveg í restina, það er þegar byrjað var að snjóa.

„Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni!!“ segir Einar að lokum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ótrúleg uppákoma í Grafarvoginum – Keyrði utan í hjólreiðamann sem braut svo hliðarspegilinn
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Soffía svarar Valtý: Þykir sérstakt að vinkona eiginkonu Geirfinns hafi aldrei hitt hann
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Segir álverin á Íslandi vera íslensk – „Svona er bara heimurinn í dag“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Hildur tilkynnti hundapassara eftir bitárás á Valhúsahæð – „Ég þurfti að fara á læknavaktina og fá stífkrampasprautu“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Kviknaði í fjórhjóli í Garðabæ
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Framganga lögreglumanna sögð hafa verið ámælisverð – Húsleit án heimildar og mjög vafasöm valdbeiting

Mest lesið

Anton Sveinn harðlega gagnrýndur – Hafði þetta að segja um minnispunkta um ólík börn á hrekkjavöku
Gestur Bláa lónsins ósáttur með viðbrögðin við harmleiknum í gær – „Ég hef aldrei nokkurn tímann verið jafn kjaftstopp“
Launapakki sem ekki hefur heyrst af áður og Birnir líklega sá launahæsti í sögu fótboltans á Íslandi
Svona lítur veðurspáin út fyrir næstu daga – Dregur til tíðinda á föstudag
Mættu til að handtaka fjölskylduföður fyrir alríkissvik – Höfðu ekki hugmynd um hryllinginn sem leyndist á heimilinu

Nýlegt

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Segir álverin á Íslandi vera íslensk – „Svona er bara heimurinn í dag“
Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“
Þorsteinn gerir enga breytingu
Allt sagt á suðupunkti hjá Real Madrid – Leikmenn ekki hrifnir af Alonso og hans regluverki
Ætla að gera annað áhlaup og reyna að fá Mainoo í janúar
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Gestur Bláa lónsins ósáttur með viðbrögðin við harmleiknum í gær – „Ég hef aldrei nokkurn tímann verið jafn kjaftstopp“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Björn ómyrkur í máli: Ísland dýrasta ferðamannaland í heimi – Vont gæti versnað verði þetta að veruleika

Björn ómyrkur í máli: Ísland dýrasta ferðamannaland í heimi – Vont gæti versnað verði þetta að veruleika
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Hörmungar á Gaza í nótt: 60 drepnir í nótt, þar á meðal mörg börn
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Fórnarlamb hnífstunguárásar í Grindavík á yfir höfði sér ákæru fyrir íkveikju á Ásbrú
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Svona lítur veðurspáin út fyrir næstu daga – Dregur til tíðinda á föstudag

Svona lítur veðurspáin út fyrir næstu daga – Dregur til tíðinda á föstudag
Fréttir
Í gær

Aðsend grein Guðmundar Franklín vekur umtal – „Augljóslega að öllu leyti skrifuð af gervigreind“

Aðsend grein Guðmundar Franklín vekur umtal – „Augljóslega að öllu leyti skrifuð af gervigreind“
Fréttir
Í gær
„Pabbi, má ég innrétta bílskúrinn? Ég fékk ekki lán fyrir 60 fermetra íbúð. Ég er bara með 900.000 í mánaðarlaun“
Fréttir
Í gær

Þórdís Kolbrún sendir Miðflokknum pillu – „Eigingjarnt, einfeldnislegt og skammsýnt“

Þórdís Kolbrún sendir Miðflokknum pillu – „Eigingjarnt, einfeldnislegt og skammsýnt“
Fréttir
Í gær
Lést í Bláa lóninu
Fréttir
Í gær
Uppsagnir í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær – Stjórnendaráðgjafinn ráðinn í fullt starf eftir að RÚV hafði samband
Fréttir
Í gær

Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“

Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“
Fréttir
Í gær

Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima

Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima
Fréttir
Í gær
Kynferðisbrotalíking Gunnars Smára vekur ólgu – „Situr í greni sínu við skjáinn og spýr eitri“
Fréttir
Í gær
Frumvarpið þrefaldi ferðakostnað venjulegs rafbíls – „Þetta eru kolröng skilaboð út í samfélagið“
Fréttir
Í gær

Gerir stólpagrín að samningi ríkislögreglustjóra og Intru – „Ég skrifa 4 tíma neyðarútkall á þetta“

Gerir stólpagrín að samningi ríkislögreglustjóra og Intru – „Ég skrifa 4 tíma neyðarútkall á þetta“
Fréttir
Í gær
Varað við snjóflóðahættu á suðvesturhorninu
Fréttir
Í gær
Segir Sigríði hafa brotið ýmsar reglur með viðskiptunum við Þórunni
Fréttir
Í gær
Mikilvæg tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu – „Þrátt fyrir aðvaranir hefur borið mikið á því í dag“
Fréttir
Í gær

FESTI aðalstyrktaraðili Félags kvenna í atvinnulífinu

FESTI aðalstyrktaraðili Félags kvenna í atvinnulífinu
Fréttir
Í gær

Stefán Máni segir frá tálbeitunni sem fylgt hefur honum í 17 ár – „Ég opnaði bara einhverjar dyr og Hörður gekk inn um þær“

Stefán Máni segir frá tálbeitunni sem fylgt hefur honum í 17 ár – „Ég opnaði bara einhverjar dyr og Hörður gekk inn um þær“
Fréttir
Í gær
Vilja að stemmt verði stigu við bílastæðabraskinu
Fréttir
Í gær

Veðurspáin versnað – Fólk hvatt til að fara fyrr heim

Veðurspáin versnað – Fólk hvatt til að fara fyrr heim
Fréttir
Í gær
Græna gímaldið verður klárað og fær að standa áfram
Fréttir
Í gær
Hjálmar sakfelldur í þriðja sinn fyrir skattsvik en dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann
Fréttir
Í gær

Einar segir stöðuna að teiknast upp á verri veg – Lítið skyggni á Reykjanesbraut

Einar segir stöðuna að teiknast upp á verri veg – Lítið skyggni á Reykjanesbraut
Fréttir
Í gær

Lögregla vísar fólki úr röðum við hjólbarðaverkstæði – Vanbúnir bílar fjarlægðir með dráttarbílum

Lögregla vísar fólki úr röðum við hjólbarðaverkstæði – Vanbúnir bílar fjarlægðir með dráttarbílum
Fréttir
Í gær
Þungfært á Reykjanesbraut og ökumenn á vanbúnum bílum
Fréttir
Í gær
„Mikilvægt að dagur eins og þessi verði ekki að dyggðaskreytingu fyrir konur sem nú þegar eru komnar langt upp yfir glerþakið“