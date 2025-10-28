Varað við snjóflóðahættu á suðvesturhorninu

Snjó kyngir niður á suðvesturhorni landsins og spár benda til að magn hans muni fara vaxandi eftir því sem líður á daginn. Veðurstofan varar í nýrri tilkynningu við aukinni hættu á snjóflóðum úr fjöllum á svæðinu en slíkar viðvaranir heyrast ekki oft þegar kemur að þessum fjölmennasta hluta landsins.
Segir í tilkynningunni að talsverð snjókoma hafi verið á suðvesturhorni landsins og áfram sé spáð mikilli snjókomu í dag. Svæðisbundin snjóflóðaspá hafi verið uppfærð í appelsínugulan, sem þýði töluverð hætta á snjóflóðum.
Mikil óvissa hafi verið í veðurspám undanfarinn sólarhring, bæði hvað varðar tímasetningar og úrkomumagn. Nýjustu spár geri ráð fyrir mikilli úrkomu í kringum höfuðborgarsvæðið seinnipartinn og fram á nótt.
Snjóflóðavakt Veðurstofunnar minni fólk á að fara varlega nálægt bröttum brekkum, hvort sem það sé fótgangandi, á skíðum eða um sé að ræða börn að leik í hlíðum.
Í samantekt snjóflóðavaktarinnar segir enn fremur að dálítill snjór hafi verið fyrir til fjalla á Suðvestur-horninu og ekki sé vitað hvernig nýi snjórinn muni bindast við þann eldri. Í svona miklu nýsnævi geti myndast veikleiki innan snjóþekjunnar eða hún loðað illa saman. Í dag og á næstu dögum megi gera ráð fyrir hvassri norðaustan-átt á köflum sem geti myndað vindfleka, aðallega í hlíðum sem vísi til suðvesturs, og aukið snjóflóðahættu enn frekar.Snjóflóðavakt Veðurstofunnar vill að lokum minna fólk á að hafa snjóflóðahættu í huga í dag og næstu daga. Þetta á við um fólk sem t.d. ferðast í fjalllendi, hvort sem er það fótgangandi, á skíðum, eða sleðum, eða ef um er að ræða börn að leik í bröttum hlíðum.