fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 28. október 2025 18:00

Jakub telur sýslumann hafa brotið lög.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jakub Polkowski, fatlaður maður sem selt var ofan af, krefst skaðabóta frá sýslumanni og öðrum sem komu að sölu hússins hans árið 2023. Byggt er á því að sýslumaður hafi ekki gætt að meginreglum stjórnsýsluréttar, stjórnarskrá Íslands og alþjóðlegum skuldbindingum.

ÖBÍ styður Jakub í málsókn hans eins og kemur fram í umsögn við frumvarp um breytingu á lögum um nauðungarsölu. Það er frumvarp Ásthildar Lóu Þórsdóttur, þingmanns Flokks fólksins, um að hús verði seld á almennum markaði í stað uppboðs.

Í greinargerð með frumvarpinu eru nefnd ýmis mál sem hafa komið upp þar sem húsnæði hafa verið seld langt undir raunverulegu verðmæti þess. Meðal annars fasteign sem Landsbankinn keypti á 45 milljónir króna á uppboði en var svo metin á 64,5 milljónir nokkrum dögum seinna og loks seld á 75,9 milljónir.

Mál Jakubs var hins vegar æ svæsnara og má segja að það hafi hneykslað þjóðina. En eign hans í Reykjanesbæ, sem hann hafði keypt fyrir bætur sínar vegna læknamistaka, var selt á aðeins 3 milljónir króna á uppboði en aðeins eitt boð barst, frá útgerðarfélaginu Sæstjörnunni í Sandgerði. Eignin var metin á 57 milljónir króna.

Hefði verið hægt að byrja brunninn

ÖBÍ, sem stutt hefur við Jakub, tekur undir markmið frumvarpsins um að almenn sala á markaði verði meginregla í nauðungarsölu.

„Heimilið er griðastaður fólks og brýnt að stjórnvöld leiti lausna til að lágmarka beitingu Íþyngjandi aðgerða Í sÍnu verklagi,“ segir í umsögn Ölmu Ýr Ingólfsdóttur, formanns ÖBÍ, og Kjartans Þórs Ingasonar, verkefnastjóra. „Ákvörðun um nauðungarsölu fasteigna er íþyngjandi stjórnvaldsaðgerð sem hefur áhrif á líf fólks, sérstaklega þeirra sem eru að missa heimili sín og sjá fram á húsnæðisóöryggi.“

Stjórnvöld verði að kanna aðstæður hjá viðkomandi og tryggja að hann hafi fullan skilning á aðstæðum og að öll bjargráð hafi verið fullreynd. Vikið er að máli Jakubs og sagt að hægt hefði verið að koma í veg fyrir það.

Sjá einnig:

Einbýlishús selt undan öryrkja á klink – Allt sem þú þarft að vita um málið – „Þrjár fasteignir seldar á 10 milljónir eða minna“

„ÖBÍ bendir á að í þegar málið kom fyrst fram í fjölmiðlum tjáði umboðsmaður skuldara í viðtali að hægt hefði verið að koma veg fyrir þessa niðurstöðu ef stofnunin hefði vitað að málinu,“ segir í umsögninni.

Telja sýslumann hafa brotið lög

Jakub hafi höfðað skaðabótamál á hendur sýslumanni og fleiri aðilum sem komu að sölu hússins með stuðningi ÖBÍ. Byggt er á því að sýslumaðurinn á Suðurnesjum, Árdís Ármannsdóttir, hafi ekki gætt að meginreglum stjórnsýsluréttar, ákvæðum stjórnarskrár, Mannréttindasáttmála Evrópu og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

„ÖBÍ áréttar að fötlun einstaklinga getur falið í sér að viðkomandi geri sér ekki grein fyrir umfangi skuldbindinga sinna og standa því ekki í skilum. Þá eru mörg sem hafa ekki heilsu eða getu til þess að hefja samningaviðræður við kröfuhafa og geta ekki brugðist við innheimtuaðgerðum,“ segir í umsögninni. „Samskiptaleysi opinberra stofnanna má aldrei skerða aðgengi einstaklinga að lögbundinni þjónustu. Huga þarf sérstaklega að frumkvæðisskyldu stjórnvalda í samskiptum við viðkvæmustu hópa samfélagsins og tryggja að öll úrræði hafi verið reynd til þaula.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“
Fréttir
Fyrir 47 mínútum
„Pabbi, má ég innrétta bílskúrinn? Ég fékk ekki lán fyrir 60 fermetra íbúð. Ég er bara með 900.000 í mánaðarlaun“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þórdís Kolbrún sendir Miðflokknum pillu – „Eigingjarnt, einfeldnislegt og skammsýnt“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lést í Bláa lóninu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Uppsagnir í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær – Stjórnendaráðgjafinn ráðinn í fullt starf eftir að RÚV hafði samband
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kynferðisbrotalíking Gunnars Smára vekur ólgu – „Situr í greni sínu við skjáinn og spýr eitri“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Frumvarpið þrefaldi ferðakostnað venjulegs rafbíls – „Þetta eru kolröng skilaboð út í samfélagið“

Mest lesið

Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Þorvaldur orðinn hundleiður á stöðunni: „Af hverju er ekki hlustað á okkur nema þegar eitthvað hræðilegt gerist“
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”

Nýlegt

Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
McTominay íhugar óvænt endurkomu – Sagður höndla þetta illa á Ítalíu
Óskar Smári hættur – Segir metnað sinn og félagsins ekki haldast í hendur
Stjarnan staðfestir komu Birnis
Fullyrt að allt sé klappað og klárt – Birnir söðlar um
Grínmyndband: Kemur snjórinn Íslendingum alltaf á óvart?
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Segir Sigríði hafa brotið ýmsar reglur með viðskiptunum við Þórunni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Mikilvæg tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu – „Þrátt fyrir aðvaranir hefur borið mikið á því í dag“

Mikilvæg tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu – „Þrátt fyrir aðvaranir hefur borið mikið á því í dag“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
FESTI aðalstyrktaraðili Félags kvenna í atvinnulífinu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Stefán Máni segir frá tálbeitunni sem fylgt hefur honum í 17 ár – „Ég opnaði bara einhverjar dyr og Hörður gekk inn um þær“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Vilja að stemmt verði stigu við bílastæðabraskinu

Vilja að stemmt verði stigu við bílastæðabraskinu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Veðurspáin versnað – Fólk hvatt til að fara fyrr heim

Veðurspáin versnað – Fólk hvatt til að fara fyrr heim
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Græna gímaldið verður klárað og fær að standa áfram
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Hjálmar sakfelldur í þriðja sinn fyrir skattsvik en dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann

Hjálmar sakfelldur í þriðja sinn fyrir skattsvik en dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Einar segir stöðuna að teiknast upp á verri veg – Lítið skyggni á Reykjanesbraut
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Lögregla vísar fólki úr röðum við hjólbarðaverkstæði – Vanbúnir bílar fjarlægðir með dráttarbílum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þungfært á Reykjanesbraut og ökumenn á vanbúnum bílum

Þungfært á Reykjanesbraut og ökumenn á vanbúnum bílum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

„Mikilvægt að dagur eins og þessi verði ekki að dyggðaskreytingu fyrir konur sem nú þegar eru komnar langt upp yfir glerþakið“

„Mikilvægt að dagur eins og þessi verði ekki að dyggðaskreytingu fyrir konur sem nú þegar eru komnar langt upp yfir glerþakið“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Fólk á sumardekkjum að valda miklum vandræðum í umferðinni
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Þorvaldur orðinn hundleiður á stöðunni: „Af hverju er ekki hlustað á okkur nema þegar eitthvað hræðilegt gerist“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar

Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Miklar tafir á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Lögregla með áríðandi tilkynningu – Mjög slæm færð á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Bætir í snjókomuna í dag – Gul viðvörun í gildi
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Komst hvorki lönd né strönd á rennisléttum sumardekkjunum

Komst hvorki lönd né strönd á rennisléttum sumardekkjunum
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“

Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum

Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum
Fréttir
Í gær
„Virðist það vera samþykkt að hinu opinbera heilbrigðiskerfi megi einfaldlega blæða út“
Fréttir
Í gær
Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði
Fréttir
Í gær

Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“

Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Fréttir
Í gær

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Fréttir
Í gær
Gunnar Smári líkir stjórn Sósíalista við kynferðisbrotamenn – „Þetta var líkara nauðgun ofbeldismanna“
Fréttir
Í gær
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann