Mánudagur 27.október 2025

Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 27. október 2025 17:30

Lögregla hefur oft verið kölluð til á Benzincafe. Mynd úr safni.

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir sérstaklega hættulega árás á veitingastaðnum Benzincafe við Grensásveg 5 í Reykjavík.

Ákærði er sakaður um að hafa veist að manni með ofbeldi og slegið hann að minnsta kosti tvisvar í höfuðið með skiptilykli. Hlaut brotaþoli tvo stjörnulaga skurði á höfði, hvor skurður var með um 1 cm löngum örmum, og þurfti að sama með fimm sporum í hvorn skurð.

Í ákæru frá Héraðssaksóknara hefur verið afmáð tímasetning atviksins.

Brotaþoli krefst tveggja milljóna króna í miskabætur vegna árásarinnar.

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 3. nóvember næstkomandi.

