Mánudagur 27.október 2025

Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 27. október 2025 21:01

Frá Hvannavöllum í Hafnafirði. Mynd: Google Maps

Áhyggjufullur faðir hafði samband við DV vegna atviks sem átti sér stað fyrir utan leikskólann Hamravelli, við Hvannavelli 1 í Hafnarfirði, upp úr kl. 17 í dag.

Var þar reynt að lokka ungan son hans og vini sonarins upp í bíl. Drengirnir eru á aldrinum 7 til 9 ára. „Tveir menn buðu þeim nammi og að koma upp í bíl til sín. Þeir buðu þeim oftar en einu sinni þegar þeir neituðu.“

Mennirnir tveir voru að sögn föðurins í kringum tvítugt og íslenskumælandi. „Annar var í svartri upprenndri hettupeysu, hvítum bol, með svarta húfu og í svörtum buxum,“ segir hann.

Lögreglu var gert viðvart og fór hún eftirlitsferð um hverfið.

Faðirinn biður foreldra í hverfinu að vera á varðbergi eins og kostur er. „Endilega minnum börnin á hættur sem þessar,“ segir hann.

