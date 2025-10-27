fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 27. október 2025 21:45

Rannveig Tenchi Ernudóttir. Aðsend mynd.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Rannveig Tenchi Ernudóttir fékk draumastarfið sitt þegar hún var ráðin forstöðukona Höfðaborgar, samfélagshúss og miðstöðvar öldrunarþjónustu í Stykkishólmi. Þetta var í maí árið 2023. Staðan var hins vegar lögð niður í lok apríl á þessu ári og að sögn Rannveigar var það endirinn á átta mánaða ferli af átökum sem einkenndust af eitruðum samskiptum, útilokun, njósnum, baktali og einelti. Hún gerir að hluta til upp þennan viðskilnað í færslu sem hún birti á Facebook-síðu sinni um helgina. Þar segir meðal annars:

„Ég fann draumastarfið í einu fallegasta bæjarstæði landsins. Eftir eitt ár í starfi breyttist starfið í martröð. Það hefur tekið mig tíma að reyna átta mig á því hvað nákvæmlega gerðist. Ég get sagt með góðri vissu að sá þáttur sem snýr að sjálfum starfsstaðnum og starfsumhverfinu þar, snérist um það að ég setti mörk!

Og hvað segjum við um fólk sem kann ekki að virða mörk annarra?

En enn verra var að eiga við það hvernig minn ytri vinnustaður og yfirmaður brást við. Í marga mánuði þegar ég mætti til vinnu á morgnana, hugsaði ég áður en ég opnaði tölvupóstinn, ,,hvað bíður mín núna?“

Á hverjum degi þegar ég kom heim spurði Jói {eiginmaður} mig ,,Jæja, einhverjar nýjar árásir í dag?“

Þetta var ógeðslegt starfsumhverfi, slítandi og bugandi. Versta er þó hve óheyrilega ófaglega var staðið að öllu saman, hvort sem það var sveitarfélagið sjálft eða aðkeypt „þjónusta“. Fyrir utan áfallið við þessar árásir og allar lygarnar, og þá særindin sem fylgdi því, þá er ég mest svo vonsvikin. Reynsla sem þessi tekur frá mani ákveðið sakleysi og trú á að í fólki búi ávalt og almennt góður ásetningur, enda lítið traust eftir í konu eftir svona reynslu. En já, vonbrigði eru einnig lýsandi, ég hafði svo mikið álit á fólki sem brást svo illa að ég mun aldrei aftur geta séð það sömu augum.

En ég segi samt ennþá – Stykkishólmur er fallegur bær, og hér er fullt af góðu, vönduðu og afar skemmtilegu fólki. Okkur hefur liðið vel hér og við viljum ekki fara. Ég mæli enn með því að flytja hingað – en hvað svo sem fólk ætlar að fara gera, bara ekki ráða sig í stjórnendastarf hjá sveitarfélaginu!

En hvað er hægt að gera? Hvernig er hægt að uppræta eitraða menningu í heilum bæjarfélögum og á vinnustöðum?“

Bendir á grunsamlega starfsmannaveltu

Er DV hafði samband við Rannveigu sagðist hún ekki vilja láta hafa mikið eftir sér um málið þar sem hún væri enn að gera átökin og reynsluna upp og vilji að hvað svo sem hún geri, þá stýrist næstu skref ekki af reiði eða hefndarhug. Hún hafi ekki áhuga á slíkri afgreiðslu en telji fulla þörf á að starfshættir í æðsta stjórnlagi í bæjarfélaginu verði rannsakaðir og gerðir upp.

„Ég er greinilega ekki eini erfiði stjórnandinn í Stykkishólmi því minnst 14 starfsmenn í stjórnunarstöðum hafa hætt störfum hjá bæjarfélaginu á undanförnum fjórum árum. Skiljanlega er ég sár og reið, en ég sækist ekki eftir hefnd, heldur vil ég að þessir stjórnarhættir, yfir höfuð, verði rannsakaðir. Ég vil bara að þessi mál og afgreiðsla þeirra séu réttlát, sanngjörn og fagleg. Ég er ekki að segja sögu um að allir séu vondir, þetta snýst ekki um það, enda er það ekki tilfellið,“ segir Rannveig. „En eitthvað er ekki í lagi, eða hvað? Hversu óheppið getur eitt sveitarfélag eiginlega verið?“

Henni gremst líka þegar talað er illa um samfélagið vegna slæmra stjórnarhátta og eitraðs andrúmslofts á einstökum vinnustöðum eða bæjarskrifstofunni. Stykkishólmsbúar eigi það ekki skilið, enda staðurinn yndislegur og þar vill Rannveig búa áfram með eiginmanni sínum og fjölskyldunni. Þau sem beri ábyrgð á eitraðri menningu séu þau sem eigi skömmina, ekki samfélagið sjálft.

Skýrsla hreinsar hana af ásökunum um ofbeldi

Hvað sem ofansögðu líður finnst Rannveigu óhjákvæmlegt að draga fram ákveðna tímalínu í aðdraganda þess að hún missti starfið. Þann 1. maí birti hún eftirfarandi færslu á Facebook-síðu sinni:

Í tilefni dagsins, 1. maí – Baráttudags verkafólks

Á mánudaginn var mér tilkynnt að starf mitt sem forstöðukona Höfðaborgar væri lagt niður vegna skipulagsbreytinga.

Þar með lauk átta mánaða ferli sem hefur verið afar erfitt, ósanngjarnt, óréttmætt og átakamikið.

Á þessu tímabili var ég sökuð um vanhæfni og ósæmilega framkomu, áminnt þrátt fyrir vel rökstudd andmæli og gögn sem sýndu fram á annað, og svo sökuð um andlegt ofbeldi gegn starfsfólki.

Ég hef hafnað ásökunum af fullum þunga og lagt fram gögn og vitnisburði sem sýna að raunin var önnur.

En þannig lýkur mínu starfi fyrir sveitarfélagið.

Ég er ekki sú eina úr starfsmannahópnum á Höfðaborg sem fékk uppsagnarbréf í vikunni, en ein úr starfsmannahópnum, sem tók afstöðu með mér í gegnum allt ferlið, hefur einnig fengið uppsögn á hluta af sínu starfshlutfalli, einnig vegna skipulagsbreytinga.

Það hefur verið mikill heiður að sinna starfi mínu, þrátt fyrir allt saman. Mér þykir ómetanlega vænt um íbúa Höfðaborgar sem og aðra þjónustuþega og gesti, starfsfólkið og samstarfsfólk þvert á samfélagið.

Kærar þakkir öll fyrir samstarfið

Í dag, þegar við minnumst réttinda og kjara vinnandi fólks, vil ég lýsa stuðningi mínum við öll þau sem standa í baráttu fyrir réttlæti og mannsæmandi starfsumhverfi – hvort sem er í opinbera eða einkageiranum

Rannveig greinir DV frá því að hún hafi verið áminnt í starfi, þar sem hún var meðal annars sökuð um óstundvísi og ósæmilega framkomu og hegðun. Til að varpa ljósi á hve ófaglega áminningin var unnin, að hennar sögn, er gott að skoða meinta óstundvísi, þar sem Rannveig bendir á að í fyrsta lagi hafi verið sveigjanlegur vinnutími í ráðningarsamningi hennar, hvergi hafi komið fram á hvaða tíma hún ætti að vinna auk þess sem tímaskráningar sýndu að hún var mætt í vinnuna kl. 7 á morgnana og vann 20-25 yfirvinnutíma á mánuði, en greidd yfirvinna voru 15 tímar.

Eftir áminninguna barst svo ásökun um einelti og andlegt ofbeldi gegn ákveðnu starfsfólki af hennar hendi, og var mannauðs- og ráðgjafafyrirtæki fengið til að gera úttekt á meintri ofbeldishegðun hennar.

„Hvað varðar ásakanir um meinta ofbeldishegðun mína, var keypt þjónusta hjá ráðgjafastofu til að gera úttekt á mér, hegðun minni og framkomu. Niðurstaða þeirrar skýrslu var bara mjög afgerandi mér í vil og ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi. Eftir að sveitarfélagið fær sína kynningu á niðurstöðunni er ákveðið að leggja stöðuna mína niður! Þau bera fyrir sig skipulagsbreytingar og hagræðingu en það er augljóst hvað var raunverulega í gangi.“

Skýrslan lá fyrir um miðjan apríl, áður en ákveðið var að leggja stöðu Rannveigar niður, en hún hefur ekki enn fengið hana í hendur, eingöngu fengið að vita niðurstöðurnar hvað sig varðar.

„Það er nú ein af ástæðunum fyrir því að ég vil ekki tjá mig meira eins og er. Ég er búin að að heyra niðurstöðuna, en ég er ekki komin með skýrsluna í hendur, sem ég þó á skýlausan rétt á samkvæmt persónuverndarlögum. Bæjarstjóri vísar í ráðgjafafyrirtækið sem vísar til baka í bæjarstjóra. Ég er bara ennþá að bíða,“ segir Rannveig.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
„Virðist það vera samþykkt að hinu opinbera heilbrigðiskerfi megi einfaldlega blæða út“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Gunnar Smári líkir stjórn Sósíalista við kynferðisbrotamenn – „Þetta var líkara nauðgun ofbeldismanna“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn

Nýlegt

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Tíu stærstu bitarnir sem geta farið frítt – Margir sem verða mjög eftirsóttir í vetur
Heimir Guðjónsson nýr þjálfari Fylkis
Útskýrir af hverju Harvey Elliott kemst ekki lengur í hóp
Talar um vírus í liði Liverpool – Segir að Slot verði að henda þessum úr liðinu
Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Gagnrýna lögregluna fyrir að færa lögreglumenn grunaða um brot í starfi á milli embætta – „Í raun dregið undan trausti til lögreglunnar“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Slakað verði á reglum um innflutning hunda og katta

Slakað verði á reglum um innflutning hunda og katta
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun

Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“

Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Katrín og Ragnar leggja saman krafta sína aftur

Katrín og Ragnar leggja saman krafta sína aftur
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Útlit fyrir talsverða snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Lögðu af stað í skínandi veðri á laugardag – Annað blasti við í gærmorgun

Lögðu af stað í skínandi veðri á laugardag – Annað blasti við í gærmorgun
Fréttir
Í gær

Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“

Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“
Fréttir
Í gær
Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
Fréttir
Í gær
Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“
Fréttir
Í gær

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Fréttir
Í gær
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna

Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum

Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum

Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri

Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“