fbpx
Sunnudagur 26.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 26. október 2025 18:00

Heiða vill að nafn sitt endurspegli uppruna sinn.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Heiða B. Heiðarsdóttir, sem vill bæta kenninafni sínu Sorvino en ekki haft erindi sem erfiði, segir mannanafnalögin miskunnarlaus og ómanneskjuleg. Hún vill kenna sig við föður sinn sem vissi ekki af tilvist hennar fyrr en seint á lífsleiðinni og að nafn hennar endurspegli ítalskan uppruna hennar.

Þetta kemur fram í umsögn Heiðu, sem er einn af eigendum Heimildarinnar, við frumvarp Jóns Gnarr þingmanns Viðreisnar um mannanöfn. Samkvæmt frumvarpinu, sem sjö aðrir þingmenn Viðreisnar eru skráðir fyrir, yrðu mannanafnalög rýmkuð og fólki gert heimilt að taka upp svokölluð eftirnöfn sem kenninöfn að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Kynntist upprunanum 57 ára gömul

Heiða, sem notar nafnið Sorvino, lýsir sögu sinni í umsögn við frumvarpið sem birt hefur verið á vef Alþingis. Hún segir málið snúast um viðurkenningu á uppruna sínum sem hún fann ekki fyrr en 57 ára. En hún var ættleidd sex daga gömul árið 1964. Blóðmóðir hennar var íslensk en blóðfaðir bandarískur.

„Gallinn við mannanafnalögin, og þá aðallega hvað varðar kenninöfn og ættarnöfn er hversu miskunnarlaus þau eru. Ég get bara ekki trúað því að þegar þau voru skrifuð hafi andi laganna átt að vera svona ómanneskjulegur,“ segir Heiða í umsögninni. „Í 37 ár leitaði ég uppruna míns. Það er erfitt að útskýra fyrir fólki hvers vegna það er manneskju mikilvægt að þekkja uppruna sinn. Ég hélt að ég vissi hversu mikilvægt það væri en það kom mér verulega á óvart hversu mikið ég, sem persóna, breyttist þegar ég fann minn uppruna loksins, 57 ára gömul.“

Í fyrsta sinn lík einhverjum

Fjölskyldan stækkaði mikið við þetta. Í dag eigi hún pabba, tvær systur, tvö systrabörn og urmul af föðursystkinum, mökum þeirra og börnum.

Heiða segist fara til Bandaríkjanna um það bil tvisvar á ári og faðir hennar, Anthony Sorvino, komi hingað til Íslands ásamt eiginkonu sinni árlega. Þau hafa hér eignast dóttur, barnabörn og barnabarnabörn.

En fjölskyldan er ekki aðeins bandarísk, hún á rætur til Ítalíu. Það er til Napolí þar sem Heiða á frænkur og frændur sem hún er í sambandi við.

„Ég átti ömmu og ég stari á myndir af henni og sé mig sjálfa. Ég hef aldrei áður upplifað að vera lík einhverjum,“ segir Heiða um þessa miklu uppgötvun í sínu lífi. „Afi minn var listakokkur og hafnarverkamaður í New York. Ég gæfi mikið til að fá að hitta þau, þó ekki væri nema einu sinni. En ég fæ sögur af þeim og þessi fjögur ár sem hafa liðið síðan ég fann uppruna minn hafa verið nýtt vel til að kynnast og gefa mér innsýn inn í hver við erum, Sorvino fjölskyldan“

Kemur að lokuðum dyrum í kerfinu

Heiða vill að nafn hennar endurspegli þetta en íslensk lög leyfa það ekki. Hún má ekki bæta kenninafninu Sorvino við sitt nafn.

Sjá einnig:

Heiða var auglýst til ættleiðingar í Morgunblaðinu aðeins sex daga gömul – „Ég segi oft að ég hefði ekki getað fengið betri foreldra“

Hún sótti um það hjá dómsmálaráðuneytinu en fékk höfnun. Umboðsmaður Alþingis hefur hafnað henni í þrígang þegar hún leitaði þangað ásjár.

„Ég er algjörlega ráðalaus og satt að segja miður mín yfir því hversu ómanneskjulegt þetta kerfi er,“ segir Heiða. „Það getur varla verið í anda laganna að koma í veg fyrir að einstaklingar sem sannarlega eiga tilkall til fjölskyldunafns sé neitað um það.“

Vill bera nafnið áður en faðir hennar deyr

Uppgefin ástæða sé sú að tengsl hennar við blóðfjölskylduna hafi verið rofin við ættleiðingu.

„Faðir minn, Anthony Sorvino, vissi ekki af tilvist minni og ég gat sannarlega ekki rofið nein tengsl. Þessar ákvarðanir voru teknar af öðrum en okkur tveimur,“ segir Heiða. „Ég hef engan áhuga á að gera lítið úr þætti kjörforeldra minna og myndi halda kenninafni kjörföður míns. Kjörforeldrar mínir voru klettarnir í lífi mínu. Sorvino er blóðið og uppruninn. Ég er ítölsk að hálfu leiti og Sorvino sem eiginnafn myndi endurspegla það. Ég þrái að opinberlega sé ég viðurkennd samkvæmt uppruna mínum. Ég þrái að geta veit föður mínum, Anthony Sorvino að bera nafnið hans áður en hann yfirgefur þessa tilvist. Hann verður 83ja ára í næsta mánuði.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Fréttir
Í gær
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Fréttir
Í gær
Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Fréttir
Í gær
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Í gær
Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna

Mest lesið

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Raðnauðgari lofaði hvítum tönnum – Dæmdur í 26 ára fangelsi
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi
Matthías lýsir erfiðri ákvörðun fyrir nokkrum árum – „Það var ekki allt í lagi í kringum liðið“
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Segir stjórnarhætti Blika virka vandræðalega út á við – „Veit ekki hvaða orð maður á að nota“
Mætti til vinnu níu dögum eftir að sonur hans lést í hræðilegu slysi
Fréttir
Í gær
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttir
Í gær

Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um

Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um
Fréttir
Í gær
Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Fréttir
Í gær
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra

Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi

Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Myndir: Mikil stemning á kvennaverkfalli
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Mætti með barn í tíma í Háskólann á Akureyri og missti stóran hluta af lokaeinkunn – „Viðmótið var hreinlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“

Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðmundur Andri rifjar upp hjartnæma sögu af mömmu sinni: „Munum það strákar. Þetta er dagur kvennanna sem við elskum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fokkmerki bílstjóra setti af stað atburðarás sem endaði með stórskemmdum lögreglubíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku

Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
13% telja að það halli á karla þegar kemur að jafnrétti í íslensku samfélagi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Trump sármóðgaður og slítur öllum viðræðum við Kanada

Trump sármóðgaður og slítur öllum viðræðum við Kanada
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“

Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Landsréttur dæmir litháískan stjórnmálamann til skilorðsbundinnar fangelsisvistar – Í slagtogi við þekktan síbrotamann
Fréttir
Fyrir 3 dögum

María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“

María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“

Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“

Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Enn einn snúningurinn í húsnæðismálum Félags eldri borgara í Hafnarfirði – Ætla ekki að gefa Flatahraunið eftir
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði