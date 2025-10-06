fbpx
Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Jordan Peterson var við dauðans dyr – Dóttir hans deilir fréttum af heilsu hans

Ritstjórn DV
Mánudaginn 6. október 2025 20:15

Jordan Peterson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Umdeildi sálfræðingurinn og rithöfundurinn Dr. Jordan Peterson  „var nær dauða en lífi“ í sumar eftir að hafa verið lagður inn á gjörgæslu vegna alvarlegrar lungnabólgu og blóðeitrunar að sögn dóttur hans, Mikhailu Peterson.

Mikhaila birti myndband á YouTube þar sem hún fór yfir baráttu föður síns sem er 62 ára gamall. Segir hún hann hafa dvalið í gjörgæslu í tæpan mánuð og að síðustu mánuðir hafi verið „skelfilegir“ fyrir fjölskylduna.

„Hann hefur verið að þjást af óútskýrðum taugasjúkdómseinkennum í mörg ár,“ segir hún, og bætti við að nýjustu veikindin hefðu birst eftir „langvarandi bólgusjúkdóm sem við teljum stafa af myglusveppum“.

Peterson var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabifreið í ágúst, sama dag og nýfædd dóttir Mikhailu var einnig flutt á sjúkrahús vegna annarra veikinda. Barnið hefur nú náð bata, en fjölskyldan lýsir reynslunni sem „eins og að horfa á hryllingsmynd í beinni“.

Peterson er nú kominn af gjörgæslu og er að skána dag frá degi, en óvíst er hvenær hann nær fullum bata. Dóttir hans segir meðferðina þó flókna þar sem hann þoli ekki flestar lyfjameðferðir.

Hér má sjá myndband Mikhailu:

Jordan Peterson varð heimsþekktur eftir að hafa gagnrýnt kanadískt frumvarp árið 2016 sem kvað á um að fólki sé skylt að ávarpa hvernig og einn út frá því hvernig sá skilgreinir sig. Þá varð metsölubók hans,12 Rules for Life, til þess að frægðarsól hans skein enn skærar. Hann hefur tvisvar haldið erindi hér á landi, árið 2017 og 2022.

Peterson hefur þó ítrekað þurft að hverfa af sjónarsviði vegna heilsuvanda, meðal annars eftir glímu við fíkn árið 2019.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Jordan Peterson var við dauðans dyr – Dóttir hans deilir fréttum af heilsu hans
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segir ómaklegt að þrýsta á Samfylkinguna í máli rússnesku tvíburanna
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Spáir rekstrarerfiðleikum fyrir easyJet og Wizz Air eftir fall Play og Braathens – Fækkar valkostum Íslendinga?
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vilja Uber til Íslands og stofna úrskurðarnefnd um þjónustu leigubíla
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vekja samfélagið til umhugsunar um vaxandi einmanaleika
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Gítar Guðmundar er fundinn – Þakklátur þeim sem lýstu eftir honum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Petrína fengið nóg: „Skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka”
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa

Mest lesið

Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
María hlustaði á sláandi frásögn fulltrúa Neyðarlínunnar
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“

Nýlegt

Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Þetta er boltinn sem verður notaður á HM
Vilja Uber til Íslands og stofna úrskurðarnefnd um þjónustu leigubíla
Fær kallið í enska landsliðið í fyrsta sinn vegna meiðsla í hópnum
Vekja samfélagið til umhugsunar um vaxandi einmanaleika
Hefja viðræður við skotmark Liverpool og Real Madrid
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sagðist ekki hafa vitað að kærustur þyrftu að samþykkja kynlíf hverju sinni
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“

Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði

Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“

Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
María hlustaði á sláandi frásögn fulltrúa Neyðarlínunnar
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Fréttir
Í gær
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Fréttir
Í gær

Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést

Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést
Fréttir
Í gær

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“
Fréttir
Í gær
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Í gær
„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Fréttir
Í gær

Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu

Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Fréttir
Í gær
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Fréttir
Í gær
Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?
Fréttir
Í gær
Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn

Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins

Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy

Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest

Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“