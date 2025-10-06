fbpx
Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 6. október 2025 10:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðmundur Edgarsson, málmenntafræðingur og kennari, vaknaði upp við að verið var að brjótast inn hjá honum aðafarnótt síðastliðins fimmtudags. Stóð hann andspænis þjófnum sem komst hins vegar á brott með verðmætan gítar. Guðmundur leitar nú gítarsins og biður fólk að hafa augun opin.

Guðmundur greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum. En innbrotið á heimili hans og konu hans í Grafarvogi átti sér stað um klukkan 5:45 aðfaranótt fimmtudags.

„Ég vaknaði við gelt Donnu, hundsins okkar, fór fram og stend þá andspænis þjófnum, sem stóð þá í dyragættinni við pallinn,“ segir Guðmundur í færslunni. „Í sama mund hljóp hann eins og byssubrenndur út í myrkrið.“

Verðmætur gítar

Þjófurinn komst burtu með tvo gripi. Annars vegar iPad af stærri gerðinni og hins vegar verðmætan gítar. Það er einkum gítarinn sem Guðmundur saknar enda er hann um hálfrar milljón króna virði.

Gítarhausinn á Martin gítarnum. Mynd/Guðmundur Edgarsson

„Þrátt fyrir skamman tíma til athafna, tókst þjófnum að stela mínum forláta hálfrar milljón króna Martin gítar ásamt iPad af stærri gerðinni. Hann hafði hins vegar ekki komið inn palla megin, heldur inn um aðaldyrnar. Þá rann upp fyrir mér að ég hafði gleymt að læsa!“ segir Guðmundur.

Fundu þýfi úr öðrum innbrotum

Hringdi hann vitaskuld á lögregluna sem kom á staðinn og gekk hring um húsið. Einnig kannaði hún ruslageymsluna í sameigninni og fann þar kápu af tegundinni 66 gráður norður og poka með alls kyns munum, einkum fatnaði. Þótti líklegt að þetta hafi verið þýfi sem þjófurinn hafi þurft að skilja eftir á flótta sínum.

„Þar sem umræddir munir voru ekki í okkar eigu, taldi lögreglan að um þýfi væri að ræða annars staðar frá, líklegast í nágrenninu í Grafarvoginum. Hún lagði því hald á þessa muni. Jafnframt tjáði hún mér að mikið hefði verið um innbrot í hverfinu og víðar undanfarið,“ segir Guðmundur.

Varar fólk við

Guðmundur segist ekki vera vongóður um að þjófurinn finnist en hann biður fólk að hafa augun opin fyrir gítarnum. Til dæmis ef hann skildi dúkka upp á sölusíðu eins og bland.is. Ef fólk sjái slíkan gítar auglýstan mætti hafa samband við hann.

„Að öðru leyti vil ég brýna fyrir ykkur að gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að draga úr líkum á innbroti þegar farið er úr húsi eða gengið til náða, sér í lagi að læsa öllum hurðum!“ segir hann að lokum til að vara fólk við.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
María hlustaði á sláandi frásögn fulltrúa Neyðarlínunnar
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“

Mest lesið

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Gylfi Þór einlægur eftir afrek kvöldsins – „Ég setti pressu á að koma til Víkings“
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Sölvi: „Ég er smá meyr og hrærður yfir þessu akkúrat núna“
Víkingur er Íslandsmeistari árið 2025
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“

„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Fréttir
Í gær

Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?

Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?
Fréttir
Í gær

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago
Fréttir
Í gær
Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Fréttir
Í gær

Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins

Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Fréttir
Í gær
Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum
Fréttir
Í gær
Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu

Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu
Fréttir
Í gær

Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin

Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“

Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?

Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum

Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sigurbjörg segir Ásdísi bæjarstjóra ekki hlusta á foreldra – „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Þorbjörg boðar harðari aðgerðir gegn skipulögðum glæpahópum

Þorbjörg boðar harðari aðgerðir gegn skipulögðum glæpahópum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Tekin undir stýri við Njarðargötu með lífshættulegt áfengismagn í blóði – Ellefti dómurinn á nokkrum árum

Tekin undir stýri við Njarðargötu með lífshættulegt áfengismagn í blóði – Ellefti dómurinn á nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Kæru Sameindar hafnað – Konukot fær að rísa í Ármúla
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þetta vitum við um hryðjuverkamanninn í Manchester