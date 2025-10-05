fbpx
Sunnudagur 05.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 5. október 2025 19:33

Rúnar Hroði Geirmundsson Mynd: Facebook

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Rúnar Hroði Geirmundsson, einkaþjálfari og fyrrum Evrópu- og heimsmeistari í kraftlyftingum, hefur undanfarna mánuði æft af kappi fyrir keppni í járnkarli á næsta ári þar sem hann vonast til að safna 12-18 milljónum króna fyrir vökudeild Barnaspítala Hringsins.

Fékk frábæra þjónusta

Babb kom hins vegar í bátinn þegar Rúnar veiktist alvarlega á dögunum. Hann greinir frá reynslu sinni í færslu á Facebook en Rúnar hefur búið á Selfossi í eitt og hálft ár ásamt fjölskyldu sinni, ákvörðun sem hann lofar í hástert. Hann leitaði sér því hjálpar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands og er himinlifandi með þjónustuna.

„Fyrir 8 dögum veikist ég alvarlega, og í takt við mig þá bið ég aldrei um hjálp, þar til Eyrún [kona Rúnars] dregur mig á asnaeyrum til læknis á fjórða degi, þar sem hún hringir um morguninn og fær tíma á hádegi, á fimmta degi segir hún stopp og fer með mig á bráðamóttökuna og hótar sjúkrabíl. Ég er síðan lagður inn í hvelli og fæ allt sem ég þarf, á öllum stundum, ég bíð ekkert, æðaleggur og verkjalyf, CT skanni strax og ómun líka, það er öllu til tjaldað. Erfiðlega gekk að finna svör og var á endanum tekinn af öllum mat og fékk bara næringu, vatn og sykur í æð. Mér er haldið í þrjá daga í innlögn í einangrun í nýju flottu herbergi,“ skrifar Rúnar.

Fólk hætt að hrósa og deila jákvæðni

Hann dásamar ennfremur læknana og hjúkrunarfræðinganna sem hlúðu að honum og sagði sig ekki hafa skort neitt á meðan öllu stóð. Veikindin, sem enn er ekki vitað hvers eðlis eru, eru alvarleg og hann mun glíma við það í talsverðan tíma að ná fyrri heilsu.

Rúnar segir ennfremur að hann verði fyrst og fremst var við væl og tuð yfir heilbrigðiskerfinu og fólk sé að mestu hætt að hrósa því sem vel er gert. Því vilji hann gjarnan deila jákvæðri reynslu sinni.
„Takk fyrir mig Heilbrigðisstofnun Suðurlands, þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega, og ekki kostaði það mig neitt, nema kannski heilsuna tímabundið,“ skrifar afreksmaðurinn Rúnar Hroði.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?

Mest lesið

Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Orðið á götunni: Er ekki bara komið nóg af Framsókn?
Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu
Vissi hversu margar hitaeiningar voru á diskinum bara með því að horfa á hann
Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Tómas segir gamanið hafa kárnað þegar þessi aðili blandaði sér í málið – „Ég þoli hann ekki“
Ný metsölubók segir vísindin styðja við tilvist æðri máttarvalda
Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu
Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?
Vissi hversu margar hitaeiningar voru á diskinum bara með því að horfa á hann
Fréttir
Í gær
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Fréttir
Í gær

Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum

Leiðréttir misskilning um Reykjavíkurmódelið í leikskólamálum
Fréttir
Í gær
Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu
Fréttir
Í gær

Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin

Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy

Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bálstofan í Fossvogi fær gálgafrest
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu

Þingmaður Svíþjóðardemókrata kærður fyrir innrás í einkalíf konu – Segir hana boða öfgastefnu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu

Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“

Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Grímur varpar ljósi á sláandi tölur – Hvar er þjóðaröryggisráðið?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum

Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sigurbjörg segir Ásdísi bæjarstjóra ekki hlusta á foreldra – „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þorbjörg boðar harðari aðgerðir gegn skipulögðum glæpahópum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Tekin undir stýri við Njarðargötu með lífshættulegt áfengismagn í blóði – Ellefti dómurinn á nokkrum árum

Tekin undir stýri við Njarðargötu með lífshættulegt áfengismagn í blóði – Ellefti dómurinn á nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kæru Sameindar hafnað – Konukot fær að rísa í Ármúla

Kæru Sameindar hafnað – Konukot fær að rísa í Ármúla
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þetta vitum við um hryðjuverkamanninn í Manchester
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Strandaglópar á Íslandi sáu miðaverðið þrefaldast á sólarhring – „Enginn hafði samband við okkur, hvorki í síma né í gegnum tölvupóst“

Strandaglópar á Íslandi sáu miðaverðið þrefaldast á sólarhring – „Enginn hafði samband við okkur, hvorki í síma né í gegnum tölvupóst“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ráðgátan um síðasta geirfuglsparið loksins leyst – DNA rannsókn svaraði 180 ára spurningu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Lýsa yfir miklum áhyggjum af styttingu tímabils atvinnuleysisbóta – Muni bitna harkalega á sveitarfélögunum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Elon Musk rak starfsmann á staðnum sem benti honum á að hann væri orðinn óvinsæll

Elon Musk rak starfsmann á staðnum sem benti honum á að hann væri orðinn óvinsæll
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Telur leigjendur á Íslandi vantalda um 75.000 – „Það er nú svolítið mikil skekkja.“

Telur leigjendur á Íslandi vantalda um 75.000 – „Það er nú svolítið mikil skekkja.“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Nýtt úthverfi sem útilokar möguleika 62% heimila á að eiga bíl
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Mikil óánægja meðal foreldra með Kópavogsmódelið – Saka bæjaryfirvöld um að fegra stöðuna