Telja að skuggaskip Rússa geti tengst níu drónaárásum í Evrópu

Talið er að skip sem tilheyrir svokölluðum skuggaflota Rússa og var stöðvað í Frakkland í vikunni tengist mögulega níu drónaárásum sem gerðar voru á evrópsk skotmörk á síðustu vikum.
Hráolíuskipið Boracay, sem siglir undir fána Benín en er talið vera í rússneskri eigu, var stöðvað af franska hernum undan vesturströnd Frakklands í vikunni. Tveir aðilar um borð, skipstjórinn og fyrsti stýrimaður, voru handteknir og færðir í land en skipið liggur nú undir akkerum utan við borgina Saint Nazaire.
Frekari rannsókn á siglingaleið skipsins, sem sigldi frá Rússlandi þann 20. september, bendir til þess að það hafi verið nærri fjölmörgum tilvikum sem tengjast óútskýrðum drónaferðum sem ullu talsverðum usla, meðal annars lokun flugvalla.
Þannig var skipið aðeins 50 sjómílum frá Kaupmannahöfn þegar að drónaferðir urðu til þess að Kastrup-flugvelli var lokað þann 22. september síðastliðinn. Þá var tilkynnt um fjölmargar drónaferðir í Þýskalandi um svipað leyti sem flugu til dæmis nærri mikilvægum orkuinnviðum og spítölum.
Í umfjöllun Daily Mail kemur fram að skipið hafi verið sett á svartan lista Evrópusambandsins í nóvember 2024 og febrúar 2025 vegna gruns um að það tilheyrði skuggaflota Rússa og væri notað í allskonar verkefni í hernaði sem og til að komast framhjá viðskiptaþvingunum andstæðinga Rússa.