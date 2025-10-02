fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

Elon Musk rak starfsmann á staðnum sem benti honum á að hann væri orðinn óvinsæll

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 2. október 2025 17:00

Elon Musk

Auðkýfingurinn Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X (áður Twitter), rak verkfræðing úr starfi eftir að sá hafði bent honum á að dræm viðbrögð við færslum hans stafaði einfaldlega af því að hann væri orðinn óvinsæll. Þetta kemur fram í nýrri bók blaðamannsins Jacob Silverma sem ber heitið Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley.

Samkvæmt bókinni varð Musk heltekinn af fjölda áhorfa og hversu mörg like færslur hans fengu  skömmu eftir að hann keypti Twitter árið 2022 fyrir 44 milljarða dollara.

Með tímanum, sér í lagi eftir að Musk fór að láta að sér kveða í bandarískum stjórnmálum, urðu viðtökurnar við færslum hans dræmari. Á starfsmannafundi kvartaði Musk síðan  yfir því að aðeins tugir þúsunda sáu færslur hans þrátt fyrir að hann væri með yfir 100 milljón fylgjendur.

Einn af aðalverkfræðingum fyrirtækisins sýndi þá innri gögn og Google Trends-graf sem sýndi að vinsældir Musks hefðu dalað verulega á netinu. Musk á að hafa brugðist reiður við og öskrað „Þú ert rekinn, þú ert rekinn.“

Í bókinni er síðan fullyrt að Musk hafi síðan látið breyta reikniritum X þannig að færslur hans færu alltaf í forgang, jafnvel umfram annað vinsælt efni á samfélagsmiðlinum.

Þykir auðkýfingurinn hafa sýnt af sér tvískinnung en Musk hefur ítrekað gagnrýnt aðra fjölmiðla og samfélagsmiðla fyrir ritskoðun en er nú  sakaður um að nota X til að ýta undir eigin pólitíska skoðanir og efla eigin sýnileika.

Í vikunni nýtt Musk síðan vettvanginn á X til að hvetja fylgjendur sína til að hætta áskrift að Netflix. Ástæðan var teiknimynd fyrir börn, Dead End: Paranormal Park, sem inniheldur samkynhneigðan, trans-dreng og tvíkynhneigða stúlku með einhverfu. Þó að þættirnir hafi verið hættir eftir tvær þá seríur árið 2022, fór brot úr þeim á flug á X eftir að það var deilt af íhaldssamri aðgerðasíðu. Musk fordæmdi efnið og skrifaði einfaldlega: „Þetta er ekki í lagi.“

