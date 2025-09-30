Innbrot í snyrtistofu og hárgreiðslustofur – Lokaði gatnamótum með því að leggja bílnum

Tilkynnt var í dag um innbrot í snyrtistofu og ótilgreindan fjölda hárgreiðslustofa á höfuborgarsvæðinu í öllum tilfellum var einhverju stolið en öll innbrotin eru í rannsókn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en meðal annarra verkefna hennar var kona sem lokaði gatnamótum með því að leggja bíl sínum við þau en konan á sekt yfir höfði sér.
Öll þessi verkefni komu til kasta lögreglustöðvar 1 sem sér um löggæslu í vesturbæ, miðbæ og austurbæ Reykjavíkur auk Seltjarnarness.
Meðal annarra verkefna stöðvarinnar var að vísa óvelkomnum mönnum út af veitingastað í miðborginni. Vísa óvelkomnum mönnum út úr bílakjallara í miðborginni og loks var maður handtekinn grunaður um fíkniefnaakstur. Við rannsókn málsins fannst nokkurt magn af ætluðum fíkniefnum til sölu og dreifingar sem og reiðufé. Málið er í frekari rannsókn.
Hjá lögreglustöð 2 sem sér um Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes var kona handtekin grunuð um akstur undir áhrifum áfengis, fíkniefna sem og akstur svipt ökurétti. Hún var flutt á lögreglustöðina til sýnatöku og látin laus að henni lokinni. Ekið var á mann á rafhlaupahjóli en minniháttar skemmdir urðu og enginn slasaðist. Loks var maður kærður fyrir að hafa þýfi í fórum sínum.
Lögreglustöð 3 sem sér um Kópavog og Breiðholt þurfti að eiga við ölvaðan mann sem fór húsavillt. Honum var ekið til síns heima. Tilkynnt var um þjófnað í matvöruverslun og svo loks um árekstur þar sem einhver bakkaði á bifreið og stakk í kjölfarið af. Málið er í rannsókn.